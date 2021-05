El PP acusa a Sanidad de "desmantelar" servicios del Hospital de Hellín para vacunar y la Consejería lo niega: "Fue personal voluntario"

El diputado regional del PP, Juan Antonio Moreno, ha acusado este martes a la Consejería de Sanidad de "desmantelar" servicios en el Hospital de Hellín cuando, el pasado sábado, se procedió a la vacunación de 800 personas entre 50 y 59 años que habían sido citadas.

Moreno ha criticado además que no se utilizase el punto de vacunación centralizado, en un pabellón de deportes de la localidad sino el propio hospital utilizando a personal de la UCI o de quirófano. "Tuvieron que salir de ese servicio y ponerse a vacunar" y califica de "incongruente que digan que tienen personal suficiente y luego usen el de otros servicios dejando su puesto de trabajo para vacunar".

"No es así" ha respondido la directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Begoña Fernández, durante la celebración de la Comisión de Sanidad en las Cortes regionales.

"Ese día en Hellín, y eso pasa en toda Castilla-La Mancha, se utiliza una bolsa de voluntarios que se ofrecen a poner vacunas en sus días libres o durante su jornada de trabajo si no hay actividad cuando se les pide colaboración".

Fernández ha dado detalle del personal que participó en la vacunación durante el fin de semana. "La UCI estaba reforzada con cinco enfermeras y había dos pacientes. En quirófano se pidió salir a dos enfermeros, porque no hubo actividad y además llevaban un busca por si acaso. Había otra enfermera de refuerzo y se le ofertó vacunar voluntariamente", explicaba.

También daba a conocer que "ese día se pusieron dosis de AstraZeneca, Pfizer y Janssen. Le aseguro que no se desmanteló ningún servicio", respondía al diputado del PP.

También explicaba que las vacunas a las 800 personas citadas no se administraron en el punto de vacunación centralizada de Hellín, el pabellón, sino en el hospital "debido a las condiciones climatológicas". El diputado del PP ha rechazado el argumento "cuando hizo un sábado estupendo y es un pabellón cerrado".

Fuentes del SESCAM en Albacete han comentado a este periódico que el pasado sábado la Gerencia de Atención Integrada de Hellín continuó con el proceso de vacunación según la estrategia regional. Hasta 800 personas, de la franja de edad de 50 a 59 años, recibieron la dosis. "Una decisión organizativa con la que se apoya a los centros de salud que siguen paralelamente con el proceso".

"La jornada del pasado sábado pudo realizarse gracias a la colaboración de profesionales voluntarios y personal que estaba de turno pero sin actividad; en ningún momento se desmanteló ningún servicio", insisten las mismas fuentes consultadas.

Vacunas "no planificadas" en dos centros de la Diputación: el caso se archivó el 9 de abril

Juan Antonio Moreno también ha pedido conocer "cómo está el expediente informativo y cuáles son las conclusiones" después de que el pasado mes de marzo se abriese una investigación sobre una posible vacunación irregular en dos centros socio-sanitarios dependientes de la Diputación de Albacete.

El diputado se refería a lo que ocurrió con "personal flotante" de la Diputación que realiza tareas de mantenimiento y otras labores. "Liberados sindicales y también dos jubilados", detallaba.

La directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM ha explicado que el pasado 9 de abril se archivó el caso "al no detectarse indicios de delito" y que la razón de esta vacunación "no planificada" se debió a los efectos de la borrasca 'Filomena'. "Hubo dosis que no se pudieron usar y se oferto a personas que no estaban en el plan de vacunación pero que eran trabajadores del centro".

La vacunación de "puertas abiertas" en Pastrana (Guadalajara)

El diputado del PP también se ha referido hoy a lo que ha calificado de "vacunación de puertas abiertas" en Pastrana (Guadalajara) donde "según los vecinos y alcaldes de la comarca" se invitó "sin control ni criterio" a los habitantes de este municipio y su entorno a acudir a vacunarse "y también se vacunó a los acompañantes" el pasado mes de abril.

Ha pedido explicaciones, después de que el SESCAM anunciase una investigación sobre "posibles irregularidades" en la vacunación en el Centro de Salud de esta localidad, aunque hoy no se han ofrecido durante la Comisión de Sanidad.