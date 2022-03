Protestas bajo la lluvia: “Gracias por luchar contra la escalada de precios que pone en riesgo nuestra vida diaria”

La lluvia afectó la convocatoria de protesta de sindicatos, organizaciones vecinales, asociaciones de autónomos y consumidores que estaba prevista este miércoles en la céntrica Plaza de Zocodover en Toledo: poco más de un centenar de personas se unió a la cita de protesta contra los “desbocados” precios de la energía, electricidad y carburantes principalmente, y también para la protección del empleo, debido a la situación provocada por la guerra e invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Pero los convocantes han querido dejar claro que la situación actual no puede servir como justificación para someter a la ciudadanía a subidas de precios que han llegado a cuantificar en más de un 120% en el caso de la electricidad. “No es normal que solo sea el mercado el que determine el precio”, reivindicaba el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, quien advertía tanto a Bruselas como al Gobierno de España que se deben “dopar” los precios para que no afecten tanto a la ciudadanía.

“La sociedad está alzando la voz y el Gobierno debe tomar medidas de manera definitiva”, recalcó el sindicalista, que advirtió que si los precios no bajan y la situación no se relaja, seguirán las movilizaciones en la calle, esperan que con mejor tiempo. “La gente está cansada y preocupada de la situación que se puede prolongar en el tiempo. No es sólo Ucrania”, advirtió.

“Tenemos que luchar unidas en la calle”

Ana ha venido a la concentración con su hijo pequeño de tres años, que ha aprendido que se han acercado para “luchar por sus derechos”. “Cuando tú vives solo, te puedes arropar con una manta y ya está, pero cuando tienes familia hay unos límites a los que no puede llegar”, reflexiona esta madre y trabajadora. “Tenemos que luchar unidas en la calle para que las grandes compañías reduzcan sus beneficios y no sea la población la que asuma las consecuencias sociales”.

“Todos hemos notado los efectos, sobre todo en la calefacción, en la gasolina, principalmente los que tenemos todo el mundo”, señala. “Los gastos son mayores cuando tienes familia, con un niño pequeño tienes que tener ciertas calidades que no puedes permitir dejar”, recalca esta mujer trabajadora.

David Campo, de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, ha señalado que el colectivo de personas autónomas está en una situación “delicada”, que ya venía desde la pandemia. “Estábamos empezando a remontar por las medidas del Gobierno, pero la situación de la subida de los precios de la energía nos afecta no sólo como consumidores, sino como productores. Somos gente que se autoemplea y que genera empleo. La subida de un 120% de la factura de la luz puede ser determinante, y mientras tanto vemos cómo los oligopolios se enriquecen”, recalca.

Además, los negocios autónomos, recalca, no pueden repercutir el impacto de la subida de la luz, el gasoil a sus servicios o productos. “¿Si subimos en un 120% el precio de las cervezas quién las consumiría? Nadie. Lleva esto al pan, a los zapatos... Se reduce nuestro margen de beneficio, que al final no es un beneficio es con lo que vivimos”, señala.

“Gracias por luchar contra la escalada de precios que pone en riesgo nuestra vida diaria”

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales El Ciudadano, han agradecido la presencia de quienes sí acudieron a la convocatoria. “Gracias por luchar por la escalada de precios que pone en riesgo nuestra vida diaria”, recalcó Tomás Ruiz, que lamentó que “cada día se hace más difícil” y que por eso se debe frenar “la especulación tan salvaje de los oligopolios que controlan la energía”. “Sin duda, quien paga el pato, como siempre, seremos los mismos: ciudadanos y ciudadanas”, recalcó.

Por eso, la unión en este tipo de movilizaciones es importante, explicó. “Juntos sí que podemos conseguir que se nos escuche, tenemos la fuerza suficiente. Aquí está representada la mayor parte de la sociedad”. “Sin luchas no hay paraíso”, concluyó.

Desde UPTA, César García, recalcó que las personas autónomas han sufrido por partida “triple” la situación, principalmente porque los autónomos no pueden cubrir las subidas y dejan de ser competitivos. “Pedimos medidas rápidas, no es inteligente la bajada de los impuestos. Lo que es inteligente es aplicar límites en los precios. Reivindicamos lo que es justo, reivindicamos medidas urgentes”, señaló. “Castilla-La Mancha no quiere tener los precios más altos del país,porque no tenemos subidas de sueldos del 9%. No vamos a permitir que las empresas del sector se sigan lucrando con estos precios de vergüenza”, remató Luis Manuel Monforte, secretario general de UGT Castilla-La Mancha.

Tres trabajadores de la ONCE acudieron también a la movilización. “Nos solidarizamos con toda la clase trabajadora, porque todos lo estamos pasando mal. Muchos trabajadores hacen ruta y están viendo su situación afectada con la subida del gasoil. Pero, a fin de cuentas, la gran parte de nuestra sociedad son clientes, y si nos van mal a ellos, les va mal a nosotros. La sociedad es solidaria con nosotros y nosotros también nos mostramos con ellos”, señalaban.