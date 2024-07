Tres ediles de Vox inhabilitados seguirán cobrando como grupo municipal en Albacete: “Es irregular”, dice el PSOE

Vox no pudo cumplir con su objetivo. El Pleno celebrado el pasado jueves 25 de julio en el Ayuntamiento de Albacete no aprobó que tres de los cuatro ediles de la formación de ultraderecha pasaran a formar parte del grupo de concejales no adscritos. Habían sido inhabilitados por saltarse la disciplina de voto en beneficio del PP que gobierna en minoría.

De fomento siguen formando parte del Grupo Municipal Vox, aunque solo en teoría. Lo evitó el recurso de reposición planteado por los tres ediles expedientados por el partido de ultraderecha que fue aceptado por el equipo de Gobierno del PP.

Este lunes la única concejala de Vox ha salido a la palestra, a través de las redes sociales para acusar al alcalde, Manuel Serrano de dilatar el proceso de expulsión. Sugiere que la dilación, vía recurso, para que los tres ediles pasen a ser no adscritos y dejen de cobrar remuneraciones como parte de un grupo político. Son, asegura Vox, “argucias políticas” en “connivencia con el alcalde”.

“Estos tres concejales consiguieron no salir del grupo municipal Vox”, lamenta y que “se cometieron irregularidades”, algo en lo que coincide con la portavoz socialista Amparo Torres.

La concejala de Vox también aprovecha para dejar claro que su partido no rechaza varios de los aspectos inversores que contemplan los presupuestos del ‘popular’ Manuel Serrano y que han provocado la crisis interna en el partido de ultraderecha albaceteño. Afirma que su formación no cree ni en la Agenda 2030, ni en la cooperación internacional para ayudar al desarrollo de terceros países ni en las “subvenciones a sindicatos”. Además, acusa a sus excompañeros de apoyar estas cuestiones “de manera autoritaria y autócrata”.

PSOE: “Es una charlotada” y un cúmulo de “irregularidades”

Tras el pleno, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Amparo Torres, criticaba que el alcalde, Manuel Serrano, convirtiese la sesión en “una charlotada” después de decidir atender un recurso de reposición de los concejales inhabilitados por Vox y, en consecuencia, retirar del orden del día los puntos que abordaban el cese de estos tres ediles.

En declaraciones a los medios, que recoge Europa Press, Torres subrayaba que “el Ayuntamiento de Albacete no es el cortijo de Manuel Serrano en el que se hace lo que él quiere, sino lo que dictan las normas que nos hemos dado en un Estado de Derecho, que hemos decidido entre todos y todas y rigen por igual tanto para él como para cualquier otra persona”.

La portavoz municipal del PSOE tachaba de “comportamiento irresponsable” por el que se ha regido el alcalde de la ciudad, desde que se conociese la inhabilitación de los tres ediles por parte de Vox.

Según recordaba la edil socialista, la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) albaceteño, en su artículo 31, establece que estos ediles, desde el momento en que se produce la comunicación oficial de inhabilitación -que se produjo el 17 de julio- deber adquirir la condición de concejales no adscritos. Pero no ha sido así.

Torres aseguraba ese día que “esta no es la única irregularidad en la que ha concurrido el alcalde en los últimos siete días, pues en un primer momento, ocultó la comunicación de Vox, procurando que todo prosiguiera con normalidad”. Posteriormente, relata, llegó a convocar una Comisión Informativa de Hacienda, el pasado 15 de julio; y por último, hasta dos Juntas de Portavoces “en las que no podían participar los concejales inhabilitados por Vox, que deberían haber adquirido la condición de no adscritos desde el pasado 17 de julio, pero a la que asistieron convocados por Manuel Serrano”.

El PSOE acusa al alcalde de “hacer trampas, para amañar en los despachos una mayoría que no le han dado las urnas, propiciando un fraude electoral”. Un comportamiento que evidencia, ha subrayado Amparo Torres, que “lleva 24 años en el Ayuntamiento, lo que pretende con estas artimañas es garantizarse el presente, para poder seguir teniendo futuro”.

El PP se defiende acusando al PSOE de alinearse con Vox

De su lado, la portavoz del equipo de Gobierno, Rosa González de la Aleja, acusaba al PSOE de “alinearse con Vox, un partido al que califican constantemente como de extrema derecha, homófobo, racista y que se posiciona en contra de los derechos de la mujer”.

De la Aleja respondía así a las acusaciones formuladas por la portavoz socialista. Su versión es que se ha seguido “un criterio de prudencia y tras consultar a los servicios técnicos y jurídicos tras la presentación de un recurso de reposición en el Ayuntamiento contra la inclusión de estos puntos en el orden del día”.

En un comunicado, la edil del PP rechazó por “falso” que la Junta de Portavoces no fuera convocada y consultada sobre el orden del día y aseguró que el pleno fue convocado “con todas las garantías al igual que las juntas de portavoces preceptivas”.

“No se ha hecho nada que no se haya hecho en otras corporaciones porque los concejales del PSOE han participado en plenos donde ha habido concejales expulsados por otros partidos y hasta que el pleno no ha tomado en consideración no se han adoptado medidas, igual que ocurre en esta ocasión”, ha recordado.

Los exediles de Vox seguirán cobrando pese a la inhabilitación

De haberse aprobado la propuesta planteada por el Grupo Municipal Vox, los tres ediles inhabilitados hubieran dejado automáticamente de percibir o de beneficiarse de los recursos económicos y materiales que se ponen a disposición den los grupos políticos municipales, de acuerdo al Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento albaceteño.

Así lo recoge el artículo 31 de reglamento que señala, de forma expresa, que “los/las concejales/as no adscritos actuarán en la Corporación de forma aislada, sin poder percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los Grupos Políticos Municipales de la Corporación” y además, “en las sesiones plenarias, se sentarán separados del Grupo Municipal de procedencia”.

Fue el pasado mes de abril cuando los tres ediles fueron expedientados por saltarse la disciplina de voto. Se abstuvieron en el debate de los presupuestos municipales del PP, que gobierna en minoría, y que permitieron su aprobación a pesar de los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos y de la cuarta concejala de Vox, Lorena González.

Al día siguiente, los ediles de Vox José Ramón Conesa, Sandra Martínez y José Bernabé lo justificaron asegurando que lo habían hecho por “el interés supremo de la ciudad y sus habitantes”.

El mismo día del pleno municipal del pasado viernes se conoció que Juzgado de Primera Instancia número 2 de Albacete había denegado las medidas cautelarísimas solicitadas por los tres ediles inhabilitados para que la resolución sancionadora quedará suspendida hasta que el juzgado resuelva la demanda principal que plantean en la que esgrimen vulneración de derechos fundamentales, según informa masquealba.com