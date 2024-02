El Arzobispado de Toledo advierte de posibles “medidas de corrección” a los curas que desearon la muerte al Papa

El Arzobispado de Toledo ha mostrado su “profundo rechazo” ante las declaraciones de varios sacerdotes en una tertulia 'online' en la que uno de ellos, Gabriel Calvo Zarraute, afirmaba “rezar mucho por el Papa que pueda ir al cielo cuanto antes”.

Asimismo, apunta en comunicado que ha trasladado a los sacerdotes, tres de ellos de la Archidiócesis de Toledo, “la necesidad de pedir perdón por tales declaraciones que lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios”.

“El Arzobispado de Toledo no se responsabiliza en absoluto de las declaraciones vertidas en ese canal de Youtube, que no representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular. Reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunión efectiva y afectiva con el sucesor de Pedro”, agrega en la nota que han publicado.

Además, advierte de que “no se excluyen medidas de corrección respecto de aquellos que están llamados a ser ministros de Cristo” y han agradecido el trabajo y la dedicación del presbiterio diocesano “para promover la comunión y el afecto al sucesor de Pedro con el Pueblo santo de Dios que camina en Toledo”.