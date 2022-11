Podemos quiere renacer en Castilla-La Mancha y se debate entre el sí o el no a Page

Todo empezó en las elecciones de 2015 pero acabó rápidamente en las de 2019. Con sólo dos escaños en las Cortes regionales, Podemos llegó a ser parte de Gobierno en Castilla-La Mancha, tras haber echado abajo los presupuestos de 2018. Dos años después, la Ejecutiva regional del partido dimitía en bloque al perder sendos escaños y toda representación institucional en el Parlamento. Emiliano García-Page lo ha dicho recientemente de manera muy clara: él los necesitó para gobernar, pero tenía muy claro que quería librarse de ellos.

Para las elecciones autonómicas de 2023, el reto de Podemos en la región pasa por lograr representación regional, la que sea. En este caso, además, se enfrentan a nuevos desafíos, partidos como Vox que han conseguido entrar en las Cortes castellanoleonesas o en el Parlamento andaluz sin problemas. Además, la posición de Emiliano García-Page es mucho más fuerte que la de 2015, con una holgada mayoría absoluta. Podemos ni siquiera menciona el PP, a menos que sea para recordar los recortes de la legislatura de Cospedal.

Elección de un candidato

Pero antes de todo eso, Podemos debe elegir un candidato. Este miércoles se vieron las caras los dos aspirantes: el actual coordinador autonómico, José Luis García Gascón (Crecer, Cuidar y Transformar Castilla-La Mancha), antiguo director general de Participación Ciudadana en el Gobierno conjunto del PSOE con el partido y José Luis Resuela González (Castilla-La Mancha con Futuro), que fue secretario de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Abandonó el puesto precisamente por desacuerdos con la coordinación autonómica de García Gascón.

No hay acuerdo entre ambas candidaturas, o al menos no del todo. Pero sobre todo la postura de ambos candidatos choca en lo que se refiere a posibles pactos, en el caso hipotético de que el partido llegase a un punto en el que hiciera falta un pacto. Mientras García Gascón manifiesta un 'no' rotundo a un posible pacto con Emiliano García-Page, en cuya figura ha centrado toda su campaña política, Resuela le reprocha que son principalmente estas posturas tan “de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda” las que han hecho que el partido haya perdido su lugar en las Cortes regionales. En el debate le acusaba de obcecarse. García Gascón no contestaba.

El hecho de haber sido parte de un gobierno con el PSOE es algo con lo que el partido tiene que lidiar. En especial, porque el paso de Podemos por el Gobierno de Castilla-La Mancha fue testimonial: no se sacaron adelante leyes que la formación abanderó como la del Plan de Garantías Ciudadanas. O lo que ocurrió con la Ley de Participación Ciudadana, que finalmente ha quedado lejos de lo que se pretendía desde la dirección general.

Choques entre candidatos

Para volver a una nueva campaña deberán contar con que hay parte de la militancia, como es la que conforma la candidatura de Resuela, que no lo olvida. Y que tampoco valora como útil el trabajo que ha hecho el partido hasta ahora. “Parece que las PNL no han servido para mucho, ¿no?”, ironizaba Resuela, biólogo de profesión. Pero el actual coordinador autonómico defiende a capa y espada su gestión, junto al tejido asociativo y las plataformas ciudadanas de la región, en contra de las macrogranjas, del desmantelamiento del ferrocarril o contra el cementerio nuclear.

Las votaciones telemáticas en las primarias de Podemos están abiertas hasta este jueves 3 de noviembre y los resultados se conocerán el viernes 4 de noviembre.