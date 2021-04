'Rumbo Rural': 75 jóvenes toman las riendas contra la despoblación en el Alto Tajo con su propia 'Agenda Rural 2030'

Son 75 jóvenes estudiantes o profesionales recién salidos de las aulas entre 17 y 35 años que viven en la comarca del Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara, y que han decidido poner de su parte contra la despoblación.

Quieren vivir y trabajar en uno de los desiertos demográficos de Europa con 4,3 habitantes por kilómetro cuadrado, en pueblos que no llegan a los 100 habitantes: Zaorejas, Armallones, El Recuenco, Pinilla de Molina, Peralveche... y así hasta una decena de bellísimos municipios enclavados en una de las zonas naturales más espectaculares de Castilla-La Mancha. Son los pueblos de la Celtiberia histórica que se extinguen.

Ingenieros, consultores financieros o expertos en Patrimonio y en Comunicación y Marketing son algunos de los perfiles de estos jóvenes (algunos todavía en vías de completar sus estudios) que buscan aunar la inteligencia colectiva en su propio beneficio y en el de sus pueblos.

Enrique Collada vive (cuando puede) en El Recuenco y es el presidente de la plataforma 'Rumbo Rural' que canalizará su propia 'Agenda Rural 2030'.

La iniciativa surge de esa sensación de abandono en el medio rural y de las ganas de insuflarle vitalidad, pero también para afrontar en primera persona "un problema gordo que es casi cultural porque existe esa idea de que quedarse en el pueblo es un fracaso. Realmente es que los pueblos no han tenido oportunidades y nos hemos marchado a la ciudad".

Y es que, sostiene, "hay vida más allá de la agricultura y la ganadería, que están muy bien, pero hay gente que quiere trabajar en otras cosas. Decidimos que si no había diversidad laboral, la íbamos a crear nosotros".

La idea se ha ido fraguando en los últimos meses y en plena pandemia del SARS-CoV-2. "Nos encontramos con mucha gente que intentaba impulsar proyectos por su cuenta y al final armamos una red en la que nos podemos aportar conocimiento". Pero las razones económicas no son las únicas. "Cada vez hay menos lazos sociales entre los pueblos, no nos conocemos. Decidimos quedar y hacerlo para revitalizar la comarca, también para los que prefieran vivir en la ciudad".

Su filosofía es la de la economía colaborativa y altruista. "Le dedicamos parte de nuestro tiempo pero no vivimos de ello. Lo primero es crear identidad de Alto Tajo y aliarnos con el vecino en vez de competir con él".

Cuentan con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo, la Federación de Asociaciones del Alto Tajo, los ayuntamientos o la Diputación Provincial y contactarán con otros colectivos, asociaciones, con los grupos de acción local e incluso con municipios de la vecina provincia de Cuenca, como Beteta, otra de las bellezas de la España rural despoblada. "Se trata de alinear objetivos y eso hay que hacerlo contando con la gente y los agentes del territorio. No impulsaremos proyectos que no pasen por esa alianza".

Hay vida más allá de la agricultura y la ganadería, que están muy bien, pero hay gente que quiere trabajar en otras cosas. Decidimos que si no había diversidad laboral, la íbamos a crear nosotros

Proyectos innovadores para "generar ecosistemas" socio-económicos

Para tener futuro profesional en una de las zonas más despobladas de la provincia de Guadalajara, estos jóvenes intentan convertirse en "generadores de ecosistemas" a través de la creación de proyectos innovadores que, incluso se alejen de la tradicional opción de empresas de turismo rural.

Enrique Collada tiene experiencia como coordinador de Reto Demográfico y Ética y Tecnologías en 'Talento para El Futuro', un proyecto colaborativo nacional que busca que la voz de los jóvenes llegue a las instituciones europeas. Y ahora, dice, "se trata de pasar a la acción, actuar casi como una empresa social que pueda poner en marcha proyectos que tengan impacto en el territorio".

Ya trabajan en proyectos punteros como el Coliving de El Recuenco dirigido a nómadas digitales y que surge para ser el "núcleo reactivador de la zona" o en un plan de investigación integral de patrimonio del Alto Tajo denominado Acervo Patrimonial. "La idea es diversificar la actividad económica y social del Alto Tajo".

¿Erasmus Rural?: "Será todo un reto ver cómo se implementa en la España en riesgo de desaparecer"

A Enrique Collada le preguntamos también por proyectos como el 'Erasmus Rural' por el que se ha apostado en Aragón, que también formaba parte del programa electoral del recién elegido nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y del que que incluso ha hablado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera para el curso 2021-2022.

Se trata de que los jóvenes universitarios puedan hacer prácticas en empresas de las zonas rurales. "Me suena muy bien pero va a tener sus complicaciones. La iniciativa es excelente pero hay que entender que cuando hablamos de municipios de menos de 5.000 habitantes las realidades son muy distintas. No es lo mismo uno con 2.000 otro que tiene menos de 100 vecinos como en el Alto Tajo. Será todo un reto ver cómo se implementa ya no en la España despoblada sino en la que está en riesgo de desaparecer".

En cualquier caso, ofrece los proyectos de 'Rumbo Rural' para la experiencia. "Una de nuestras prioridades es la investigación y la innovación por ejemplo con proyectos en el ámbito de la Arqueología. Quizá puedan venir estudiantes universitarios".

Y después, dice este ingeniero de Telecomunicaciones, no solo será necesario disponer de un buen servicio de cobertura telefónica y de internet, sino "de capital humano que vaya a usar esas herramientas porque si no da igual que estén. Hay que encontrar a personas que tengan proyectos y dar prioridad en las telecomunicaciones a los pueblos donde ya haya proyectos".

Fondos europeos de recuperación: "Los tres próximos años serán fundamentales. Nuestros proyectos estarán centrados en la transición ecológica y la transformación digital y entrar en las ayudas que son la última oportunidad para muchos pueblos de España"

Castilla-La Mancha prepara una Ley contra la Despoblación y la estrategia que la desarrolle con medidas y financiación. "La hemos estudiado pero hemos llegado tarde para participar. En todo caso creo que va en la buena dirección de probar cosas como la diferenciación fiscal. Son medidas interesantes, pero el Estado tendrá que acompañar" y reclama más información para que los jóvenes puedan conocer todas las herramientas disponibles a la hora de emprender y menos burocracia.

'Rumbo Rural' también mira hacia Europa y los fondos de recuperación derivados de la pandemia. "Sabemos que estos tres próximos años van a ser fundamentales. Nuestros proyectos estarán centrados en la transición ecológica y la transformación digital. Intentaremos correr para entrar en esas ayudas que casi casi son la última oportunidad para muchos pueblos de España".