"Si no hay movimiento social, Podemos tiene poco recorrido": un año de la nueva Ejecutiva de la formación en Castilla-La Mancha

Ha pasado ya un año desde que se constituyó la nueva Ejecutiva de Podemos en Castilla-La Mancha. A pesar de que el partido perdió su representación a nivel regional, sigue trabajando en las instituciones municipales en las que tiene concejales, a la vez que construye su participación con los distintos movimientos que se han ido gestando o recuperando tras la pandemia. "Hay mucha actividad civil, es buena noticia. Si no hay movimiento social, Podemos tiene poco recorrido", reflexiona el coordinador autonómico, José Luis García Gascón.

El "despertar" del movimiento civil, explica, se debe a las "políticas opresivas del Pagismo", una calificación en la que insiste. Son "muchos los afectados" por las políticas del socialista, afirma Gascón, desde la educación, hasta la salud y también en lo que se refiere al medio ambiente y al medio rural. "La sociedad no se queda quieta, se está movilizando, reactivándose plataformas ciudadanas como la PAH y las mareas. Estamos luchando como herramienta política e institucional para llevar ante las Cortes las demandas y las denuncias que hace la gente para que se hagan efectivas", afirma.

En este sentido, afirma que se está "construyendo una alternativa progresista de la mano de los movimientos sociales". En este sentido, recalca por ejemplo la oposición que se ha hecho ante la retirada de la "principal ayuda social" y la "única renta pública" que había a nivel regional, el Ingreso Mínimo de Solidaridad. "Estuvimos ahí con las personas, familias y la Plataforma de Servicios Sociales Públicos y EAPN, la red de lucha contra la pobreza, denunciando la suspensión, cuando debería haber sido un complemento", critica Gascón. Para ello, el partido presentó una PNL, después de que las organizaciones sociales la revisasen e hiciesen sus propias aportaciones. "Pedíamos que se recuperase el IMS y que se complementase con el Ingreso Mínimo Vital y que también se tramite en las Cortes la Ley de Garantías Ciudadanas, en el camino hacia una renta básica", afirma.

Dos modelos de gestión

García Gascón afirma que se deben diferenciar los dos modelos de gestión, "el de Page de agresión y el de protección del Gobierno de coalición progresista. En la región el Ingreso Mínimo Vital ya cubre a 27.000 personas de la región", recalca. Es el "triple" de lo que antes cubría el Ingreso Mínimo de Solidaridad, sostiene. También valora que esto se traslada a una nueva etapa de Podemos, en la que se está "trasladando la ilusión y la solvencia de Yolanda Díaz e Ione Belarra". "Se debe a la apuesta por los movimientos sociales y el feminismo, la justicia social y la apuesta por los territorios y la confluencia del trabajo con la sociedad civil. Vislumbramos un nuevo crecimiento de Podemos a nivel estatal", recalca.

Las encuestas a nivel regional, al cumplirse dos años de la legislatura, no dan espacio a Podemos en un futuro parlamento regional. Pero García Gascón es optimista al respecto. "Hemos demostrado nuestra madurez como partido político frente a los errores que se cometieron en Castilla-La Mancha", reflexiona. Afirma que trabajan en una "coherencia", con una etapa en el que todos los miembros del Consejo Ciudadanos han tenido competencias. "Se está trabajando bien con unidad y se están logrando elementos muy importantes de reconstrucción del partido, con apoyo del nivel estatal. Tenemos más de 40 círculos y un progresivo apoyo de las concejalías para poder tener proyectos municipalistas y trabajar la confluencia y construcción de un bloque progresista", asevera el coordinador autonómico.

Actuar donde el pueblo "más se ha movilizado"

García Gascón recuerda que son 5 las PNL que se han presentado, en referencia a los temas donde el pueblo "más se ha movilizado contra la opresión del pagismo". "En derechos laborales y servicios públicos, frente a la agresión no recuperada de Cospedal presentamos una PNL para recuperar la dignidad profesional y la carrera profesional de los sanitarios, así como la seguridad de las trabajadoras del servicio de salud público".

"Es inconcebible que Page, que prometía la recuperación de los servicios públicos, ahora no lo esté haciendo con mayoría absoluta. Tenemos muchos ejemplos de esas contradicciones y mentiras de Page, como ocurre con las residencias universitarias", afirma Gascón. El partido también ha pedido que se "saque del cajón" la Ley de vivienda y haya "vivienda pública y social". Otra PNL ha sido la presentada con las plataformas contra las macrogranjas para pedir una moratoria de evaluación ambiental. "Proponemos nuestro modelo progresista y ecologista frente a las políticas de Page parecidas a Cospedal en el modelo basurero", afirma.

Aprendizaje del partido

"A mí me consta, y quiero hacer una reflexión, del aprendizaje y la maduración que llevamos. Hemos aprendido de la experiencia en Castilla-La Mancha, y también de cómo se trabaja en el gobierno de coalición", afirma. En el caso de Fraguas, defiende, por ejemplo, que no se llevó a cabo el indulto aunque el diputado David Llorente hizo una "gran labor de apoyo" para intentar que el gobierno regional renunciase al procedimiento judicial. "Faltó trasladar a la sociedad que nuestra posición es totalmente distinta a la de Page y creemos en el indulto", recalca.

"Lo que sí quiero que quede claro es que no habrá un modelo totalmente progresista hasta que Podemos no tenga la mayoría. La única solución para políticas progresistas es Podemos", recalca. Por eso, afirma, se necesita "más fuerza" para hacer valor esta postura. "Ya estamos consiguiendo algunos pequeños logros de la mano de la sociedad civil", afirma. En este sentido, también insiste en los cambios que ha vivido el partido en relación a la etapa anterior. "Hay bastantes hechos, no es sólo un discurso. Le damos importancia a la transparencia, a la democracia interna y participación", asegura. "Entendemos que en esta nueva etapa tenemos que tener lealtad y es lo que estamos demostrando a nivel estatal y tenemos que remar en la misma dirección, porque hay una gran lucha contra el Pagismo y a nivel nacional contra la amenaza de la vuelta a la derecha", concluye.