Unos 200 docentes interinos de FP en Castilla-La Mancha denuncian “un error” de Educación al valorar su experiencia

Los profesores interinos de Formación Profesional (FP) han pedido a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que solvente lo que califican de “error” en la adjudicación provisional de plazas docentes. Reclaman que en el baremo se tenga en cuenta la experiencia en la especialidad para evitar un “grave perjuicio” en la puntuación final.

Los interinos que denuncian la situación lo explican con un ejemplo gráfico, simulando un caso, en una conversación ficticia entre la Consejería de Educación y docentes que aspiran a una plaza.

- ¿Qué experiencia docente tiene en la materia?, le pregunta la Consejería de Educación.

- Pues mire usted. Ninguna. He sido profesor de Música 10 años y ahora he decidido probar suerte en esto, pero he de reconocerle que jamás he impartido esta materia ni un día.

- No se preocupe. Su experiencia de profesor de Música la valoraremos en 4,5 puntos, aunque jamás enseñó Gestión, responde la Consejería

A continuación, acude a la Consejería de Educación un profesor veterano de Procesos de Gestión Administrativa que quiere seguir siéndolo en su región.

-¿Qué experiencia docente tiene en la materia que va a enseñar?, le preguntan.

-Pues mire señor consejero, llevo 10 años enseñando esta materia en varios Institutos de esta región sin interrupción. Creo que algo sabré de esto.

-Pues no señor, ¿quién se cree que es usted? Mire le vamos a dar 2,25 puntos de nota en el baremo, la mitad que la del profesor de Música, porque es evidente que usted tiene la mitad de capacidad docente y mérito en la materia que el otro.

Los denunciantes aseguran que, aunque pueda parecer “absurdo” y “surrealista”, es algo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha. “Es la truculenta realidad a la que se ven abocados centenares de docentes de muchas especialidades que imparten clase a sus hijos en los institutos de Castilla-La Mancha”, explican.

Esto se debe a la integración del antiguo Cuerpo de Profesores Técnicos (591) en los cuerpos 590 y 598 de Enseñanza Secundaria. Y eso, dicen, ha provocado que la Consejería de Educación valore “erróneamente” la experiencia de estos interinos e impacte en su puntuación final.

Los profesores de Formación Profesional hasta ahora pertenecían al Grupo A-2 y este año han sido traspasados al Grupo A-1, junto a los de Educación Secundaria, debido a que a partir de ahora se exige el grado universitario para ser profesor de FP. Seguirán impartiendo los mismos módulos y critican que Educación haya decidido “valorar a la mitad cada año trabajado como profesor de FP en el Grupo de A-2”.

Unos 200 docentes afectados

Cuentan con el apoyo del sindicato CSIF que explica que hay unos 200 docentes afectados en las especialidades de Procesos de gestión administrativa, Procesos comerciales, Procedimientos sanitarios y asistenciales y Servicios a la comunidad de Profesores de Enseñanza Secundaria (590), así como a las especialidades de Cocina y pastelería, Mantenimiento de vehículos y Peluquería del Cuerpo de Profesores Especialistas en sectores singulares de Formación Profesional (598).

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, sostiene que “la experiencia previa se debe referir a la especialidad y no al Cuerpo al que se opta, y la especialidad, independientemente del Cuerpo, es la misma”.

“No entendemos el porqué de este cambio, ya que no se está teniendo en cuenta la experiencia acumulada, lo que está generando una desventaja entre el personal interino”, ha incidido.

También UGT ha pedido al Gobierno regional que “reconsidere” las listas de las bolsas ordinarias de los cuerpos de Enseñanzas Medias y que “valore la experiencia en especialidades del antiguo Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (591) como lo que son en la actualidad, esto es, especialidades propias del cuerpo de Secundaria (590) o del nuevo cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (598)”.

Alude al “malestar” del personal interino del antiguo Cuerpo de Profesores Técnicos de FP y cree que es “un problema de interpretación de la norma” por parte de la Junta “que no beneficia a este colectivo”.

Un interino afectado: “No se incluyen todos los méritos”

David Santos Manzano es extremeño y lleva cinco años cubriendo vacantes en el sistema educativo de Castilla-La Mancha, aunque también ha trabajado en la vecina Comunidad de Madrid.

Ha presentado una reclamación para pedir la cancelación del listado provisional de adjudicación. “No se incluyen todos los méritos”, lamenta. Se siente perjudicado. “He recibido apoyo de UGT y de CSIF”. Confía en que la Consejería de Educación modifique el criterio en la adjudicación definitiva de plazas. En todo caso, detalla que en su caso -y en el de otros afectados- ya está en marcha un recurso de alzada ante Educación y no descarta un recurso contencioso-administrativo.

“Conozco a gente a la que le quedan dos años para la jubilación. Con esta nueva interpretación por parte de la Consejería no conseguirán plaza a tiempo completo sino una media jornada. Eso supondrá mermar su prestación por jubilación”.

“¿Dónde está la experiencia docente previa de los interinos del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional por una interpretación arbitraria y discrecional de la Orden 118/2023”, se pregunta, para lamentar que “se puntúe más la experiencia en cualquier otra especialidad de Secundaria” que en las de FP.

Por otro lado, califica de “paradójico” que a los interinos de FP excluidos del último proceso de oposición por no poseer la titulación necesaria para la integración en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (0590), “la Administración considere valorar su experiencia en la especialidad del cuerpo al que se opta, y se les reconoce toda su antigüedad, evidenciándose una clara discriminación negativa tanto en la titulación como en el tiempo de servicio”.

Comenta que “las consecuencias de esta decisión unilateral, y no firmada, en el pacto de interinos por los representantes de los trabajadores son catastróficas”.

Entre las desventajas que subraya están los cambios de centros y de jornada. En este último caso se pasará de jornada completa a media jornada. “Hay trabajadores con experiencia de más de 20 años que van a ver reducida su base en sus últimos años de cotización por culpa de esta decisión todavía revocable”. Otros, dicen, no llegarán a trabajar al no haber sido baremados correctamente.

Educación sostiene que “no es un error”

Desde la Consejería señalan que “no es un error” y aseguran que a efectos prácticos “no influye para nada”, según recoge Europa Press.

Lo explican por “el efecto de la integración de los profesores de FP en el cuerpo de Secundaria, algo que se ha hecho este año de acuerdo a la orden del Ministerio. En el baremo, si tú has dado una materia del mismo cuerpo, te valoramos 0,45, si es de distinto cuerpo, te valoramos a la mitad, 0,22. Como han pasado a formar parte de distinto cuerpo los valoramos en 0,22, la mitad”, han explicado.

Educación insiste en que “no influye para nada”, ya que todo el mundo de estas especialidades será valorado por igual al pasar de un cuerpo a otro.

CSIF, por su parte, reclama una nueva baremación antes de la adjudicación definitiva de plazas. En caso contrario los servicios jurídicos del sindicato estarán a disposición de los afectados y UGT alerta de que están llegando ya numerosos recursos de alzada. También se ha creado una plataforma de afectados que solicita al Gobierno regional que “rectifique” y han iniciado una recogida de firmas.