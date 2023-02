Más de 37.000 solicitudes del cheque de 200 euros para rentas bajas en Castilla-La Mancha

En las primeras 48 horas de apertura de plazo del cheque de 200 euros para personas con rentas inferiores a 27.000 euros, se registraron 37.370 solicitudes en Castilla-La Mancha. En total, la web de la Agencia Tributaria ha registrado 885.654 solicitudes en toda España en los dos primeros días de plazo.

La ayuda tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables. La ayuda se concreta en un pago único de 200 euros para trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022 que el pasado año no superasen los 27.000 euros brutos de renta y cuyo patrimonio –descontando la vivienda habitual– no rebasara los 75.000 euros.

Toledo ha sido la provincia en la que más solicitudes se han registrado, con más de 13.600. Le sigue Ciudad Real con 9.506, Albacete con 6.970, Guadalajara con 4.769 y Cuenca con 2.663.

Los contribuyentes con ingresos inferiores a 27.000 euros anuales pueden solicitar desde este miércoles y hasta el 31 de marzo el cheque de 200 euros para familias vulnerables en la página web de la Agencia Tributaria. Sin embargo, no tendrán derecho a la ayuda los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) ni los pensionistas. El BOE señala además que tampoco podrán solicitar la ayuda, independientemente de la valoración del patrimonio neto, las personas que ellas mismas o sus cónyuges fueran administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado su actividad a 31 de diciembre o fuesen titulares de valores representativos de la participación en los fondos propios de una sociedad mercantil no cotizada.