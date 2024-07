El Ayuntamiento de Talavera pasa la pelota de la reapertura del polémico hotel Jake al Gobierno de Page

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Talavera, Benedicto García, ha pedido a los socialistas talaveranos “que sean valientes” y que pidan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al presidente autonómico, Emiliano García-Page, “que no inscriba” al hotel Jake de Gamonal en el registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha, regulado por el decreto 5/2007 del 22 de enero, “uno de los requisitos que el Ayuntamiento ha exigido para la reapertura de este local”.

Así ha respondido este martes a las críticas vertidas por el PSOE, que asegura que el legado que dejará el alcalde, José Julián Gregorio, en Gamonal es la reapertura de un hotel “que todos saben que es un prostíbulo”.

El edil ha recordado que en 2021 el antiguo edil de Urbanismo, José Antonio Carrillo, se refería al citado establecimiento como un hotel “y de hecho, dijo que solo tenía licencia como tal”, según ha informado el Ayuntamiento.

Este inmueble se precintó por deficiencias de accesibilidad y durante el Gobierno de Tita García se inició el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, “lo que suponía que se le daba la oportunidad a la propiedad de poder seguir con su actividad una vez subsanaran los defectos que se habían localizado”.

“Nos preguntamos por qué la anterior alcaldesa no cerró este establecimiento de forma definitiva, si es que estaba en su mano, en vez de darle la oportunidad de volver a emprender el negocio, tal vez no tuvo valentía”.

Insisten en que la licencia que ha dado el ayuntamiento “no es definitiva”

Desde el Ayuntamiento justifican haber dado la licencia en que a lo largo de 2022 y 2023 se han ido sucediendo informes favorables de los diferentes servicios técnicos del Ayuntamiento referentes al mencionado procedimiento “de restablecimiento de la legalidad”, toda vez que desde el Ayuntamiento se les ha ido haciendo requerimientos sobre más aspectos para subsanar también en este 2024, y una vez que los informes han sido favorables se ha procedido, “como no le queda más remedio a esta administración, a conceder una licencia, que no es definitiva hasta que la propiedad no cumpla más requisitos”.

Una licencia que está condicionada, como ha señalado el concejal, a la inscripción en el registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha, regulado por el decreto 5/2007 del 22 de enero “y cuya competencia es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

Además, García ha informado de que la propiedad del establecimiento debe presentar una declaración responsable ante el organismo sectorial competente en materia de Turismo de Castilla-La Mancha “y la Junta debería decir algo al respecto”.

Todo lo anteriormente expuesto “lo sabe” el acalde de Gamonal porque se lo ha trasladado el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, tanto en conversaciones telefónicas como en la reunión que mantuvieron en Talavera el pasado viernes, donde envió un mensaje de tranquilidad y les aseguró que el Ayuntamiento estaría muy vigilante con este establecimiento.

El Gobierno regional: “El inicio de actividad depende enteramente de la licencia municipal”

Fuentes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha consultadas por elDiarioclm.es recuerdan al Ayuntamiento de Talavera de la Reina que “la inscripción en el registro de empresas y establecimientos turísticos es un mero trámite administrativo que no supone una autorización para el inicio de actividad, ya que esta depende enteramente de las licencias municipales y normativas sectoriales de aplicación para el sector”.

Así consta en el Anexo V del Decreto 253/2023 de 12 de septiembre de ordenación de las empresas y de los establecimientos de alojamiento turístico hotelero en Castilla-La Mancha donde se establece que para la inscripción y categorización en el Registro “debe hacerse una declaración responsable en la que se acredita que está en posesión de la licencia municipal, y es el Ayuntamiento de Talavera quien la ha concedido”, subrayan.

No obstante, han comentado las mismas fuentes, “si se pone en marcha la solicitud de inscripción, estudiaremos toda la documentación recogida en la normativa antes de decidir o no su inscripción” para insistir en que se trata de “un trámite administrativo que necesita para ello de una licencia o autorización que depende del Ayuntamiento de Talavera, en este caso”.