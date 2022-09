Combatir la “normalización” de las casas de apuestas desde una perspectiva vecinal: el “dramático caso” de Albacete

Unidas Podemos ha organizado un acto vecinal en Albacete para escuchar las propuestas de la ciudadanía en relación a una situación en concreto: lo que ocurre con las casas de apuestas en la capital provincial. “Es una locura, se ha normalizado al igual que el resto de los servicios como la cafetería, el bar o los parques. Es dramático que toda la población tenga una casa de apuestas tan cerca”, explica Vanessa Angustia, responsable de lucha contra las adicciones de Izquierda Unida.

Un estudio del Ayuntamiento de Albacete muestra que cualquiera de sus ciudadanos tiene una casa de apuestas a menos de cinco minutos

'Que no jueguen contigo', se denomina el encuentro que se celebrará durante la mañana de este sábado con miembros de sendos partidos, como el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón o Nieves Navarro, coordinadora local de IU. También participarán miembros del colectivo Albacete contra las Casas de Apuestas y de FAPA Murcia. “Esto no es para nada un modelo de negocio sano, y recordar que hasta hace poco no tenía control, a pesar de tener efectos nocivos para la salud y que puede provocar patologías muy complicadas”, resalta Angustia.

En Albacete se ha establecido que prácticamente toda la población tiene una casa de apuesta muy cerca de su casa. “Hablamos de que mucha parte de esta población son familias humildes, que es donde más incidencia de juego hay”, advierte la responsable de IU. Por eso, señalan, es importante plantear modelos de ocio diferente, y escuchar las propuestas que tenga la propia ciudadanía. “Nos gustaría saber si sienten que igual que tienen acceso a las casas de apuestas, lo tienen a un modelo de cultura y ocio asequible, si hay parques, cines o centros culturales en todos los barrios. Pero nos tememos que no y ese es el problema”, explica Angustia.

El “difícil” ecosistema de las apuestas

Por una parte, Angustia explica que se debe analizar el “difícil” ecosistema del juego de azar y las apuestas, ya que existen distintas combinaciones, puesto que suele tener más incidencia entre las personas más jóvenes y en concreto de los hombres. Esto, el escenario a nivel estatal. “Lo que se hizo fue empezar a restringir, porque había una ley de la selva, una ley de 2011 que intentaba abrir las puertas al negocio del juego”, explica. Habla de la ley impulsada en su momento por Cristóbal Montoro. Pero ahora, defiende, la ley quiere regular para “proteger la salud de los ciudadanos”. Se trata de iniciativas que son novedosas no sólo a nivel español, sino europeo, para segmentar la incidencia que tiene el juego y las diferentes consecuencias del mismo. “Se necesitan medidas específicas”.

Además de la legislación, se deben plantear espacios de convivencia. “Es algo muy importante que se de en todos los barrios, independiente de su poder adquisitivo y población, todos deben tener acceso a modelos de ocio saludables y vemos que en eso está fallando la Junta de Comunidades. Porque se debe hacer con visión social, vecinos y vecinas deben ser consultadas. Por eso nos queremos acercar a la gente que convive con casas de apuestas a cinco minutos de sus casas”, plantea.

Y es que no es una “casualidad” que hayan proliferado las casas de apuesta, porque “no ha existido protección social” y la población se ha “aferrado” a ellas como una posibilidad para mejorar su situación económica. “Es lo que ha ocurrido estos años y es a lo que queremos poner fin”, explica. Esto, gracias a trabajos a nivel local como el que ha ocurrido en Albacete, donde se impulsó un estudio de la situación. De hecho, señala, en la provincia hay casi 900 personas que se han autorestringido el paso a estos lugares. “El problema es cercano a mucha más gente de la que creemos”.

Para Angustia, las soluciones ahora dependen de las autoridades locales, el Ayuntamiento y también la Junta. “Son ellos los que deben ofrecer e invertir en infraestructuras y alternativas de acceso al ocio y la cultura para toda su población. Son muchas las posibilidades de hacerlo, y por eso es importante conocer las propuestas ciudadanas. Se trata de generar una convivencia e interacción sana para proteger la salud pública”, recalca.

“Reivindicación constante”

Desde el Área Joven de Podemos en la región señalan que “la lucha contra la proliferación de casas de apuestas en la región es una reivindicación constante”. Entre otras opciones, el Área Joven recalca que han propuesto campañas de divulgación y opciones de ocio en las que las apuestas “no tengan cabida”, como por ejemplo las relacionadas con el fomento y respeto de la naturaleza en Castilla-La Mancha. El coordinador del Área Joven de Podemos CLM, Samuel Gamero, critica que la Ley del Juego en Castilla-La Mancha “no proteja a las personas jóvenes de las casas de apuestas, permitiendo su apertura junto a espacios como bibliotecas o salas de estudio, en los que se concentra la población joven”.

Por su parte, el coordinador autonómico, José Luis García Gascón, ha valorado la necesidad de “actuar” en la región contra “la adicción que genera la proliferación de estos locales de apuestas” y ha justificado como “necesarios” los encuentros, actividades y charlas divulgativas. “Estamos hablando de un problema de salud pública y es imprescindible empezar por reconocerlo como tal para incidir desde las instituciones públicas de la región en la puesta en marcha de medidas para la prevención, el control y la inspección, así como establecer recursos de atención para personas afectadas y sus familias”.

Gascón ha dicho que Podemos aspira a realizar una “profunda reforma” de la Ley del Juego en CLM la próxima legislatura desde las Cortes regionales. “Esta ley contrapone los intereses económicos de las empresas del juego a la salud de la población”, por lo que la ha calificado de “agresión” y ha defendido que su formación “antepondrá en 2023 la defensa de la juventud, aumentando las distancias, aumentando las tasas de los negocios de apuestas y eliminando la publicidad”.

‘Que no jueguen contigo’ es una campaña contra la proliferación de las casas de apuestas impulsada por Podemos a nivel estatal y de la que es responsable Roberto Sotomayor, tricampeón de Europa de atletismo en categoría máster, que ha sido elegido recientemente elegido candidato de la formación morada a la alcaldía de Madrid y consejero ciudadano estatal de Podemos.