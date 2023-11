El despliegue de un gran lazo morado inicia la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Un gran lazo morado se ha desplegado en la fachada de la Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha, frente a la plaza de Zocodover en Toledo. Se trata de uno de los primeros actos que inician los actos conmemorativos del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este lazo morado, que estará colgado durante toda la semana, simboliza el rechazo a la violencia sobre las mujeres y la reivindicación de la igualdad real entre mujeres y hombres y también se desplegará y lucirá también en las Subdelegaciones del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.

El delegado de Gobierno, Francisco Tierraseca, ha recordado el “compromiso del Gobierno de España por las políticas encaminadas a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres” y ha resaltado la importancia de la formación. De este modo, ha recordado que se ha impulsado con la actuación que se lleva a cabo con Policía Nacional y Guardia Civil, y de la concienciación de las personas más jóvenes, que “este año se ha avanzado en ese objetivo gracias a la firma de dos protocolos muy importantes, con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la Universidad de Alcalá de Henares”.

Son actuaciones fundamentales porque “seguimos con unas 4.000 mujeres que tienen, en Castilla-La Mancha, algún tipo de protección, que están en peligro” y que, pese a que “lamentablemente la cara más visible de la violencia de género son las dos mujeres fallecidas este año en la región”, esas 4.000 mujeres “que están en peligro” son una realidad y “de ellas tenemos que estar pendientes”.

Con el despliegue del lazo morado, ha dicho el delegado, se inicia la semana principal de actos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Programación que desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha se viene desarrollando “a lo largo de todo el año”.

Dentro de ella, destaca el acto con el que finaliza la jornada de este lunes con la entrega de los Reconocimientos Meninas 2023.

CCOO hace un llamamiento a administraciones y empresas para trabajar contra el acoso sexual

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a las empresas y administraciones públicas a actuar de forma decidida contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral, en la semana en la que se conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “CCOO, como sindicato feminista, vamos a continuar trabajando en los centros de trabajo para acabar con estas formas de acoso que son una expresión más de la violencia machista, pero que siguen siendo un delito oculto y ocultado, situándose además el foco en la víctima y no en la persona que acosa”, resaltan.

De este modo, recuerdan que cuentan con el Observatorio de Acoso y por Razón de Sexo de CCOO (https://observatorioacoso.ccoo.es/), una herramienta novedosa y pionera en Europa, para ofrecer atención, orientación y acompañamiento a las víctimas, información y formación a los delegados y delegadas sindicales sobre cómo actuar y ofrecer bibliografía, legislación y jurisprudencia a juristas e investigadores.

“Además, estamos incorporando en los convenios colectivos y en los planes de igualdad cláusulas frente al acoso sexual y por razón de sexo, para mejorar su detección y prevención, incluyéndolos entre las medidas sancionadoras; y estamos negociando protocolos de prevención y tratamiento del acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio que tengan todas las empresas”, destacan.

“En España estamos asistiendo a una rearticulación del patriarcado por el avance de las fuerzas reaccionarias de extrema derecha que están imponiendo en las instituciones donde cogobiernan su negacionismo, restringiendo cuando no eliminando directamente las políticas y recursos dirigidos a la prevención y a la atención integral de las mujeres víctimas”. “”Frente a este negacionismo, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha vamos a continuar redoblando nuestros esfuerzos en la lucha constante y diaria para acabar con la violencia machista en sus múltiples expresiones, desde la visibilización porque lo que no se conoce no existe, la sensibilización, la prevención y el apoyo a las víctimas“, ha afirmado la secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Castilla-La Mancha, Rosario Martínez.

Actos del sindicato

La organización ha preparado varios actos en las distintas provincias. El primero será este martes 21 de noviembre en Toledo, donde se hablará sobre violencia psicológica con Irene Gil, trabajadora y educadora social especializada en violencia de género de la Asociación María de Padilla, por su parte la teniente Gemma Gamboa de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo explicará la actuación en casos de violencia de género, y una mujer víctima contará su testimonio.

En Albacete, se ha organizado una mesa redonda para hablar sobre discriminación y violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral, en concreto en el periodismo la cultura y el deporte con las intervenciones de Karmento, Ana Requena, redactora jefa de Género en elDiario.es, Bewis de la Rosa y Valentina Berr, a las 10.30 horas, en el salón de actos de la Diputación provincial. Y el sábado 25 de noviembre, a las 19.00 horas horas, en la Sala Clandestino, un año más tendrá lugar el Music Festival Sororidad.

También el miércoles, CCOO ha organizado un acto contra la violencia de género en Guadalajara, a las 10.00 horas, en la sede del sindicato, con las intervenciones de Teresa Sánchez, secretaria provincial de Mujeres e Igualdad del sindicato, y de Fundación Cruz Blanca.

En Ciudad Real, CCOO ha organizado para el jueves 24 una jornada, a las 10.30 horas en la sede del sindicato, con las intervenciones de José Manuel Muñoz, secretario general del sindicato en la provincia, Elena Terradillos de la Confederación Sindical de CCOO que explicará el ciberacoso en el trabajo y Valle Cervantes de la Secretaría de Mujeres de CCOO C-LM que hablará sobre el Observatorio de CCOO de Acoso Sexual y Razón de Sexo.

Por último, el lunes 27 de noviembre en Cuenca, tendrá lugar otro acto sindical con las intervenciones de María José Mesas, secretaria general de CCOO en la provincia, Rosario Martínez, secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO C-LM que presentará el Observatorio de CCOO de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, y la abogada de CCOO Melania Melgarejo que explicará la actuación jurídica y sindical ante casos de acoso sexual en el trabajo. Será a las 16.30 horas, en la sede del sindicato.