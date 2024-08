Irene Sánchez-Escribano, en la final de los 3.000 obstáculos de los Juegos Olímpicos con la mejor marca de una española

Primera gran noticia para el deporte toledano y castellanomanchego. Irene Sánchez-Escribano ha conseguido clasificarse para la final de atletismo de los 3.000 metros con obstáculos de los Juegos Olímpicos de París, en quinta posición y con la mejor marca de una española en la historia. Se trata de un gran paso inesperado para la atleta toledana, que certificó su participación por la mínima en esta cita olímpica a tan solo un mes de su celebración.

Además, la deportista ha entrado en la final con una marca personal de 9:17.39. que baja en varios segundos el registro que tenía anteriormente, por lo que ha superado su propio récord personal. Esta situación contrasta con lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Tokyo, en los que no pudo participar debido a una lesión.

Una fractura en el pie izquierdo pocos días antes de celebrarse le impidió correr en esa edición olímpica, pero a menos de un mes para que diera comienzo este evento multideportivo internacional en París, la toledana certificó su participación.

Pese a que ya había conseguido el año pasado la marca mínima, la corredora de 3.000 obstáculos tenía que bajar este año la marca a 9 minutos y 27 segundos en esta prueba deportiva, para conseguir la “excelencia” exigida por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Así lo consiguió en el último Campeonato de España de Atletismo.

“Iba muy concentrada. Estoy muy contenta de que todo el trabajo haya salido”, ha dicho muy emocionada en TVE nada más completar su carrera. “¡Ha venido mucha gente a verme, mi familia, mis amigos!”. De hecho, se ha enterado en ese mismo momento de que había conseguido la mejor marca de una española en los 3.000 obstáculos.

Sánchez-Escribano ha añadido que ahora quiere disfrutar de la final. “Me ha costado mucho llegar aquí. Intentaré volver a hacer otra marca personal si se puede y si no, la verdad es que el premio ya me lo he llevado”.