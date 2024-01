La karateca Sandra Sánchez recibirá en Talavera de la Reina el Premio Marca Leyenda

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, junto con el concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha anunciada que la karateka Sandra Sánchez en esta ciudad el Premio Marca Leyenda, unos de los galardones más importes del panorama deportivo.

Así se ha pronunciado el alcalde en rueda de prensa junto a “la mejor karateca de la historia”, el entrenador Jesús del Moral, y el presidente de la Federación de Karate de Castilla-La Mancha, Javier Piñero. La entrega tendrá lugar el próximo miércoles 24 de enero, a las 18.00 horas en el teatro Victoria de Talavera de la Reina.

En dicha gala, el diario 'Marca' reconocerá la trayectoria profesional de la talaverana más internacional, actual campeona olímpica, Medalla de Oro en Tokio 2020, bicampeona mundial en 2018 y 2021, siete veces campeona europea, ganadora de la triple corona logrando hacerse con la victoria en los Juegos Olímpicos, el Mundial y el Europeo, todo en el mismo año, 2021.

El alcalde ha destacado que es la primera vez que los premios Marca Leyenda se entregan fuera Madrid o Barcelona, por lo que “este premio es aún más especial para todos nosotros”. Por ello, “queremos que los talaveranos y talaveranas asistan de manera gratuita a este homenaje más que merecido a Sandra Sánchez”.

Entrega de entradas

Así, a partir del este jueves 18 de enero en el Centro Cultural Rafael Morales van a estar disponibles las entradas para que puedan acompañar a la deportista en este día tan especial. Se van a entregar dos entradas por persona máximo.

Desde el equipo de Gobierno ya se ha confirmado que van a asistir a la gala talaveranos ilustres como Roberto Brasero, o deportistas de reconocido prestigio, así como el director del diario 'Marca', Juan Ignacio Gallardo.

Finalmente, la talaverana Sandra Sánchez ha asegurado estar “superorgullosa de que en esta fase que estoy viviendo ahora, después de la retirada deportiva, pueda seguir trayendo karate a la ciudad de Talavera, pueda seguir ganando cosas, como es este reconocimiento Marca Leyenda”.

“Además este galardón es el primero que se concede a las artes marciales, no solo es poner el nombre del karate al premio Marca Leyenda, por ello me siento doblemente orgullosa de lo que hemos conseguido”. Finalmente, Sandra Sánchez ha querido agradecer el esfuerzo y compromiso del Ayuntamiento de Talavera y en particular a la Concejalía de Deportes, “desde el primer momento que se conoció la noticia”.