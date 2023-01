Un municipio del PP se queda sin Centro de la Mujer por no ofrecer la cesión de “espacios adecuados”

Polémica en el municipio de Alovera (Guadalajara) tras anunciar su Ayuntamiento, gobernado por el PP, que se queda sin sede del Centro de la Mujer y que los servicios que se prestaban en este ámbito se llevarán a cabo en el Centro de Día de la localidad. Así lo ha comunicado tras recibir la información, por parte de la asociación Opañel que presta estos servicios, de que la sede se traslada al municipio de Villanueva de la Torre “ante el fin de su estancia en un local que tenía alquilado”.

“Aunque el Centro de la Mujer estaba en instalaciones municipales durante muchos años, dentro del Centro Integrado Municipal, hace unos años comunicaron que optaban por alquilar un local privado con la financiación de ayudas de la Junta, dejando libres despachos que hoy son ocupados por servicios municipales y del juzgado de paz”, detallan en el Ayuntamiento.

Ante la nueva situación “en la que no cuentan con posibilidades para mantener el alquiler del local y el Ayuntamieto no contar con despachos libres en ningún espacio municipal”, se ofrecieron los despachos con los que cuentan los grupos municipales, que así renunciarían a ellos para lograr tener el número de despachos que solicitaban, pero no fue aceptado prefiriendo el cambio de localización.

Esto difiere de la versión ofrecida por el Gobierno castellanomanchego. El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, acusa al Ayuntamiento de no haber facilitado que el Centro de la Mujer se mantuviera en su sede, “lo que evidencia una absoluta falta de interés y de sensibilidad por parte de este Ayuntamiento ante la igualdad de género y las necesidades de las mujeres”.

Opañel alquiló un local en el municipio

Las concesiones para la puesta en marcha de los centros se hacen por dos años y pueden ser solicitadas tanto por ayuntamientos como por entidades, si bien, aunque sea una entidad la que lo solicite, son los ayuntamientos quienes facilitan los espacios sin coste alguno, salvo en el caso de Alovera, por lo que Opañel ha estado funcionando los dos últimos años en este municipio en un local alquilado.

Por su parte, la Administración regional financia siempre los costes del personal contratado en estos centros y las actividades que desarrollan, ayudas que “en ningún momento se han recortado ni cuestionado para el centro de Alovera”. De hecho, Robles ha puntualizado que las ayudas del Gobierno regional para este Centro han pasado de 85.000 euros en el año 2016 a 142.000 euros para el presente ejercicio.

Ante esta situación, según ha detallado Robles, en la última convocatoria para la puesta en marcha de Centros de la Mujer, que se publicó el pasado noviembre, Opañel presentó una propuesta para seguir trabajando en la zona, pero trasladándose a Villanueva de la Torre, donde el Ayuntamiento “sí les facilitaba espacios adecuados para los servicios que deben prestar”.

Alovera no se presentó al proceso de adjudicación de centros

En este punto, Eusebio Robles recuerda que en ningún momento la Junta decide si un centro se mueve de un municipio a otro, ya que el proceso se hace a través de una convocatoria abierta a la que se presentan entidades o ayuntamientos interesados, “y a la que no se ha presentado el Ayuntamiento de Alovera, ni ha facilitado que ninguna entidad ponga en marcha este servicio en su municipio”.

“Lo cierto es que Alovera ha dejado de tener Centro de la Mujer por falta de voluntad política de quien gobierna este Ayuntamiento, que ha preferido ceder exclusivamente un despacho para las itinerancias que se van a realizar desde Villanueva, pasando así de contar con un servicio fijo en el municipio a un único día a la semana”, ha concluido el delegado de la Junta.

En este punto, Robles ha agradecido al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre y a su alcaldesa, Sonsoles Rico, que hayan facilitado a la entidad Opañel los espacios que requieren para que el Centro de la Mujer de la zona siga funcionando y atendiendo a la gran cantidad de mujeres que pasan por él.