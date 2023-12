ONCE Castilla-La Mancha urge a suprimir el término 'disminuidos' de la Constitución por una cuestión de “dignidad”

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, que se ha mostrado convencido de que va a haber acuerdo parlamentario para que la Constitución Española deje de referirse a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, ha urgido a los grandes partidos a que materialicen esa modificación “lo antes posibles”, por ser “una cuestión de dignidad”.

“Yo creo que va a ser posible. Hay consenso de partida entre los dos grandes partidos. Nos gustaría, como las cosas fáciles, que se materializara rápido”, ha indicado Martínez, que ha urgido a que sea al principio de la legislatura y no al final.

“El mundo de la discapacidad, con la ONCE a la cabeza, ha demostrado que formamos parte de la marca España. Trabaja, estudia, aporta. La ONCE paga 500 millones de euros en impuestos todos los años para hacer colegios, para hacer hospitales, para generar dispositivos públicos. Por eso, es justo que se reforme el artículo 49 de la Constitución”, ha reivindicado Martínez.

Al margen de incidir en la necesidad de reformar el texto constitucional para eliminar este término peyorativo, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha ha reclamado también modificar el Estatuto de Autonomía, dado que el Estado ha transferido el 80% de los servicios sociales a las comunidades autónomas, a fin de blindarlos.

“Lo hemos pedido con intensidad al Gobierno regional también. Ojalá que tengamos reforma social de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Sería un regalo estupendo para estos 85 años”, ha dicho en alusión al 85 cumpleaños que el cupón de la ONCE celebra este miércoles, 13 de diciembre.

Reivindica su impacto en Castilla-La Mancha en los últimos 85 años

El cupón de la ONCE celebra este miércoles, 13 de diciembre, su 85 aniversario, efeméride que la organización en Castilla-La Mancha ha aprovechado para reivindicar el impacto que durante estos años ha tenido en la región, donde cuenta con casi 3.000 personas afiliadas y 2.700 trabajadores.

Así lo han puesto de manifiesto el delegado Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez, que han querido compartir esta efeméride con la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas.

En declaraciones a los medios, Hernández Yebra se ha acordado, en este día festivo, del colectivo de afiliados, de trabajadores y de pensionistas que hicieron la ONCE, porque los mayores “son los que nos han traído hasta aquí”.

“Nadie de aquellos ciegos que iniciaron esta andadura hace 85 años imaginarían lo que hoy es el Grupo Social ONCE, la Fundación ONCE e Ilunión”, ha dicho, poniendo también el foco en la sociedad en general, que ha contribuido a lo que la ONCE es en el siglo XXI.

No obstante, pese a lo que ha conseguido la organización en estos 85 años de vida “con empuje, esfuerzo, sacrificio, trabajo” y que ha permitido pasar de la mendicidad a la dignidad a las personas invidentes, son muchos los retos a abordar, más en un territorio como el de Castilla-La Mancha.

Ley de Accesibilidad

Entre ellos, el delegado de la ONCE ha hablado de la nueva Ley de Accesibilidad en la que trabaja el Gobierno regional, que aspira a eliminar esas nuevas barreras que han surgido desde que en 1994 la región se dotara de esta normativa, como son la tecnología, los accesos a páginas web, al comercio electrónico o la administración electrónica.

En cuanto a las mejoras que han de abordar las entidades locales, Hernández Yebra ha hablado de las relacionadas con el transporte, la movilidad urbana o la accesibilidad a sus instalaciones deportivas, de ocio, de cultura, y el turismo.

“Cuando se habla de apostar por un turismo sostenible, siempre nos viene a la cabeza el tema del medioambiente, de no consumir. No, perdón. La sostenibilidad también es eso que llamamos responsabilidad social, corporativa o empresarial”, ha defendido.

Dicho esto, se ha mostrado congratulado con el Consistorio toledano por haber querido sumarse a la celebración de este 85 aniversario, efeméride que va a conmemorar “iluminando nuestro querido Toledo con los colores verdes y amarillos que distinguen al mundo de la discapacidad visual”.

La organización cuenta con casi 3.000 personas afiliadas y 2.700 trabajadores. “Somos una familia importante, con impacto, con vocación social de generar ciudadanía y con 85 años de bagaje”, ha destacado.