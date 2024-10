La patronal de Castilla-La Mancha defiende que los empresarios “no son culpables” de los accidentes laborales

El presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que ha defendido que los empresarios “no son los culpables” de los accidentes laborales, ha asegurado que muchos de los siniestros mortales que se producen “no tienen nada que ver con las medidas preventivas, porque se han producido en comisión de servicio, in itinere o por un infarto”.

Nicolás ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para dar cuenta de la XXI edición de los Premios Empresariales Cecam, donde, no obstante, ha admitido la necesidad de seguir mejorando todo lo relacionado con esta cuestión, pues ha indicado que “a trabajar se va para ganarse la vida, no para jugársela”.

De ahí que, tras comprometer el apoyo de la patronal a todos los programas de prevención de riesgos laborales que se han hecho en la Comunidad Autónoma, ha aseverado que los empresarios, aunque responsables, no son “culpables” de estos siniestros.

“La empresa tiene una cadena de mando y parece que no existen”

“Muchas veces, detrás de un accidente viene inmediatamente una culpabilidad al empresario cuando la empresa tiene una cadena de mando, una serie de personas a las que se les paga por realizar un trabajo, en este caso preventivo, y parece que no existen”.

Dicho esto, y sobre la creación de un instituto que trabaje para luchar contra los riesgos laborales en Castilla-La Mancha, que avanzó en el Debate del Estado de la Región el presidente, Emiliano García-Page, Nicolás, como ya hizo el líder de CCOO, Paco de la Rosa, ha dicho haber conocido dicho compromiso en el momento en que el titular del Gobierno regional lo verbalizó.

“Me enteré ese día allí, en la sala de invitados. Estábamos Paco de la Rosa y yo y nos miramos cuando anunció este plan, que tiene que negociar con nosotros. Para nosotros, el diálogo social es otra cosa, a la que le damos muchísima importancia”, ha terminado apostillando.

Cuestiona las formas “poco democráticas” de Yolanda Díaz

Por otro lado, Nicolás también ha cuestionado las formas “poco democráticas” de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la hora de negociar la reducción de la jornada laboral. En concreto, ha criticado que el ministerio de Trabajo amenace con quitar ayudas si las empresas no cumplen la normativa.

“¿Pero esto qué es? No lo hemos visto nunca. Yo no sé si con Franco existía, porque no me tocó verlo. Pero supongo que en una dictadura esto será un papel de cambio habitual. Pero, ¿en una democracia, que un ministerio en el siglo XXI te diga que si no lo aceptas, quita las ayudas? ¿Pero tú de qué vas?”, ha arremetido Nicolás contra la ministra de Trabajo, de la que además de cuestionar sus formas, ha criticado la poca información que está dando sobre su intención de reducir la jornada laboral.

“La última noticia que tenemos desde el Ministerio es que esto son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas. Y eso para nosotros supone una forma un tanto especial de hacer negociación colectiva. Yo creo que a todas las partes hay que escucharlas, hay que oírlas, hay que atenderlas y sobre todo recoger sus aportaciones y ver en qué puede mejorar. Pero eso del café para todos, pues mire usted, yo prefiero té”, ha ironizado.

Y es que el líder de la patronal castellanomanchega, tras reparar en que el tejido empresarial de la región y el país está conformado por micropymes y autónomos, ha advertido de que si los responsables del Ministerio desconocen esa realidad, “toda la legislación que hagan va a ir en su contra”.

“Si no tienes el conocimiento suficiente de lo que es la pyme en un país como España, deja al Ministerio y vete a hacer otra cosa”, ha insistido Nicolás, que ha cuestionado que lo que le puede venir bien a una empresas de 200 trabajadores, puede suponer la “destrucción” de una que tiene uno o dos o tres trabajadores, “que desgraciadamente es el más del 89% de las empresas que tenemos en este país”.

Tras considerar que el Ministerio tendría que hacer una legislación 'ex profeso' para esas empresas que sí pueden aplicar la reducción laboral, ha asegurado que las ayudas que puedan ofrecer para implementar esas medidas “no valen para nada”. “¿Café para todos? No vale”, ha insistido muy crítico el líder de la patronal castellanomanchega.