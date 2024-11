El Pleno de Azuqueca pide por unanimidad la “paralización inmediata” de un Centro de Acogida de Protección Internacional

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha votado por unanimidad solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la “paralización inmediata” del proyecto de construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) que el Gobierno de España ha proyectado en la localidad.

Además, se ha acordado iniciar los trámites precisos para retrotraer la situación jurídica de la parcela (ubicada en la avenida de Meco, 28) al momento anterior de la enajenación.

El Ayuntamiento, según ha explicado el alcalde, Miguel Óscar Aparicio del PSOE, justifica la nulidad de la enajenación de la parcela donde se quiere construir el CAPI en tres aspectos. En primer lugar, por falta de motivación porque “es imprescindible que se justifique que el bien no resulta necesario para el uso general, ni para el servicio público, ni resulta conveniente su explotación”.

También porque “no consta que se haya seguido un proceso participativo y, por ende, este incumplimiento compromete tanto la legitimidad de la cesión como la fundamentación jurídica”, y, por último, porque “no se ha seguido formalidad legal para la desafectación de la parcela”.

Mane Corral, portavoz del PP, ha recordado que en 2022 se rechazó en el Pleno una moción presentada por su partido y en la que se pedía la paralización de la cesión del terreno para la construcción del CAPI y que, en ese momento, el equipo de Gobierno votó en contra de esa moción para la paralización. Asimismo, ha señalado que la solicitud al Ministerio no “garantiza” que no se construya dicho centro en Azuqueca.

El portavoz de Vox, Miguel Ángel Flores, ha explicado que su grupo “nunca ha querido que este edificio se ubicara aquí”. Desde IU, que gobierna en coalición en la localidad, la portavoz María José Pérez, ha insistido en que “el procedimiento no fue el adecuado, sino que se tramitó a golpe de decreto”, en una decisión “con un fin económico, no solidario”.

Pérez añadió también que, en caso de pararse la construcción, habrá que devolver 1,7 millones de euros que el Estado ingresó al Ayuntamiento por la enajenación de la parcela. El alcalde ha señalado que “esas concejalas y concejales no querían este centro, pero les llegó hecho”.

“No voy a justificar lo que se hizo, solo me he dedicado, junto con el resto del equipo, a trabajar para revertir esta situación, algo que no tenía que haber pasado”, ha dicho. “El Ministerio deben entender que el Pleno de Azuqueca no quiere este centro y no por falta de solidaridad”, concluyó el socialista.

Fue José Luis Escrivá, cuando era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien anunció la puesta en marcha de varios de estos centros en marzo de 2023. El de Azuqueca se uniría a los que ya existen en Vallecas, Alcobendas, Sevilla y Mislata, en Valencia, y se planteaban otros nuevos nuevos en Soria, Mérida, Cantabra, Valladolid y Vitoria.