El PSOE de Castilla-La Mancha ve “intolerable” que Toledo y Albacete no estén en el sistema VioGén

El PSOE de Castilla-La Mancha ha anunciado que presentará iniciativas para que el PP restituya las políticas en todos los ayuntamientos después de hacerse eco de una información publicada por el diario Infolibre que explica cómo ocho capitales españolas todavía no se han adherido al programa VioGén que protege a las víctimas de violencia de género. Entre esas capitales están Albacete y Toledo.

El secretario de Organización del PSOE castellanomanchego acusa al PP de “machacar” las políticas de igualdad “desde los ayuntamientos que gobierna”. Sergio Gutiérrez alude en concreto a la “eliminación de los puntos violeta para evitar agresiones sexuales”, además de eliminar “escuelas deportivas femeninas” o al hecho de no celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Y a eso suma el hecho de que dos capitales de provincia en la región no están dentro del sistema. “Que Albacete y Toledo no estén en el programa VioGén que protege a la víctima de la violencia de género y vigila al agresor no es tolerable”, asegura.

En una publicación en la red social X, se dirige de nuevo - como hiciera el martes en relación a los pactos antitransfuguismo que, dice, el PP no cumple- al presidente del PP regional Paco Núñez, “Estoy seguro que Paco Núñez (quien tanto habla de igualdad) no solo las apoyará sino que dará órdenes a sus alcaldes de que reviertan los recortes. ¿O es que Núñez solo es capaz de decir al PSOE lo que tiene que hacer pero incapaz de hablar en su propio partido?”, escribe el diputado socialista y número dos del PSOE en la región.

¿Qué el sistema VioGén?

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) busca establecer “una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional”.

Así lo explica el Ministerio del Interior en su página web. El VioGén está integrado en la Secretaría de Estado de Seguridad del ministerio y se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Sus objetivos pasan por aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, integrar toda la información de interés que se estime necesaria, hacer predicción del riesgo y atendiendo a ese nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas.

También se busca efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.