PP y Vox quitan los cursos de fútbol para niñas en Toledo en plena polémica por Rubiales y tras el triunfo en el Mundial

Cuando no han pasado ni dos semanas desde que la Selección Española de Fútbol Femenino ganara la Copa del Mundo y tras el clamor para la igualdad en el deporte por el polémico beso en la boca de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso, el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, ha adoptado una sorprendente medida al publicar las próximas actividades del Patronato Deportivo Municipal.

En el folleto de las actividades deportivas municipales para la temporada 2023-2024 ya no aparece la formación de “iniciación al fútbol” para niñas que sí figuraba en la programación anterior de 2022-2023, aprobada por el gobierno socialista de Milagros Tolón. Este curso se ofertaba hace un año para personas nacidas entre 2013 y 2016, es decir, niñas que actualmente tengan entre 10 y 13 años.

En ese documento esta formación se ofrecía para los martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas en el Campo de Fútbol de la Pista de Atletismo del barrio del Polígono de Toledo, por doce euros al mes y disponía de 36 plazas. En la nueva publicación de las actividades deportivas, la iniciación al fútbol femenino no figura como tal. Se mantiene tan solo la de “fútbol femenino” en general.

Este dato lo obvió el portavoz del Ayuntamiento, Juan José Alcalde, durante su comparecencia ayer para anunciar diferentes medidas de la Junta de Gobierno Local, limitándose a afirmar que se mantenían los precios de las actividades pero con menos número de plazas.

Ha sido el concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, quien ha querido aclarar a elDiarioclm.es que es mañana cuando se abre el plazo para las escuelas deportivas y que el programa publicado “no es definitivo” ya que una vez que la ciudadanía demanda determinadas actividades, se “equilibran las peticiones con las ofertas”.

“Es un programa flexible, y aunque es cierto que ese curso de iniciación al fútbol femenino no ha tenido apenas demanda, puede haber picos evaluables para aumentar, sobre todo teniendo en cuenta que el fútbol femenino está al alza. A partir de mañana veremos qué demanda hay y la semana que viene, ya con datos cerrados de inscripciones, podemos ver cómo concretar todo el programa”, ha argumentado.

Lo cierto en que si el curso de iniciación ya no aparece en el folleto publicado en el Patronato Municipal de Deportes, es complicado que la gente pueda demandarlo. Ante esta tesitura, el edil de Deportes precisa que las peticiones que realizan vecinos y vecinas no siempre se ajustan al programa, y que por eso se incluyen “otras nuevas” que demanda la ciudadanía.

El piragüismo inclusivo

Otra de las actividades que ya no aparecen en el nuevo documento es el “piragüismo inclusivo”. En el folleto de la temporada anterior figuraba conformado por cursos mensuales que se realizan en octubre, marzo, abril y mayo, en seis grupos y en el embarcadero del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. En octubre de 2022 Toledo llegó a acoger el I Open Nacional de Piragüismo Inclusivo.

El concejal de Deportes asegura que no se ha suprimido el curso, sino que se trata de un campeonato o evento deportivo que ya no forma parte del Patronato Municipal. “Es un torneo, un campeonato, una concentración deportiva que se mantiene porque tenemos el hospital de referencia (Parapléjicos), el Tajo y de hecho es una apuesta personal”, ha subrayado, ya que también este edil gestiona la cartera municipal con competencias en el río. “Para mí es una de las prioridades. Vamos a seguir apoyando y colaborando con los organizadores y con el hospital”.

Con todo ello, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios en instalaciones deportivas o realización de actividades del Patronato Deportivo Municipal de Toledo. Los precios de las tasas se mantienen, tal y como estaban hasta el momento, es decir, serán los mismos que en la temporada 2022-2023.

Según el Ayuntamiento, el concejal de Deportes presentará la programación durante los próximos días, pero remite a la consulta en la página web del Patronato, donde no aparece ya el mencionado curso de iniciación al fútbol femenino para niñas. Conforme a lo matizado por Rubén Lozano, será la semana que viene cuando quede claro si esta formación finalmente se oferta o no y si ha tenido demanda pese a no aparecer en el folleto.

Tal y como ha anunciado el Patronato Deportivo de Toledo, las personas interesadas en apuntarse a sus actividades de la temporada 2023-2022, podrán hacerlo a partir del 1 de septiembre si están empadronadas en Toledo y desde el 16 de septiembre si no lo están. Como viene siendo habitual, las inscripciones pueden realizarse a través de Internet y en los pabellones de la Escuela de Gimnasia y Santa Bárbara, y en las piscinas cubiertas del Salto del Caballo y el Polígono.

