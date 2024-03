El recinto ferial de Talavera reclama el pago de una deuda de 30.000 euros a la Fundación de Carlos Maldonado

El presidente de la Fundación Talavera Ferial y concejal en el Ayuntamiento, Gerardo Sánchez, ha reclamado a la Fundación Raíces una deuda de más de 30.000 euros, generada por el “incumplimiento reiterado de sus obligaciones”. Según explicó Sánchez, exigen el pago de los costes de la luz y de los suministros al Restaurante 'Semillas' porque están “incumpliendo el convenio firmado”.

Sánchez ha transmitido su voluntad de salir a dar respuesta, ya que “en los últimos días han salido noticias sobre las discrepancias entre el restaurante Semillas de la Fundación Raíces, creada por Carlos Maldonado y la Fundación Talavera Ferial que gestiona el complejo ferial”.

La Fundación del televisivo chef ha respondido que se ha cumplido “y se cumple” con “todos los requisitos necesarios para su apertura y ofrecer un servicio cuidado de restauración”.

Acuerdos incumplidos

El concejal ha recordado que la Fundación de Carlos Maldonado se comprometió a varios puntos de acuerdo, como no ocupar más superficie que la del restaurante, o a no realizar obras sin la autorización de la Fundación Talavera Ferial. Ambas condiciones han sido incumplidas por la Fundación, según afirma el concejal, que ha señalado que incluso la Policía Local ha tenido que levantar acta por la ocupación de espacios no permitidos.

Por otro lado, ha señalado que la Fundación Raíces está “obligada” a prestar servicio de restauración en las fechas que se lleven a cabo actividades de Ferias y demás acontecimientos que se desarrollen en sus instalaciones“. ”Se les está notificando todas las fechas de las ferias y eventos y no están dado cobertura prácticamente a ningún evento“, ha afirmado Gerardo Sánchez.

Pagos de suministro

“Además de lo anterior lo más grave y perjudicial para la Fundación Talavera Ferial, en la que como presidente estoy obligado a defender sus intereses, es que el Restaurante Semillas no paga las derramas de los suministros, como así está obligado por el convenio que firmaron”, resaltaba el concejal, que hace referencia a los suministros de agua, luz y gas, así como otros consumibles a suministros. Estos correrán a cargo de la Fundación Raíces Carlos Maldonado, explican desde el Consistorio.

El concejal ha señalado que la deuda contraída está afectando “negativamente” al presupuesto de Talavera Ferial y ha querido aclarar que “la única intención es que el Restaurante Semillas pague los consumos de luz y suministros como tiene el compromiso firmado en el convenio y como hacen cualquier otro restaurante de la ciudad”.

“No hay intención por parte de Talavera Ferial de que se marchen de las instalaciones, pero deben cumplir lo que tienen firmado, puesto que los impuestos de los Talaveranos no están para pagar los costes de las fundaciones privadas de otras personas”, ha concluido.

La Fundación afirma que han cumplido todos los requisitos

La Fundación de Carlos Maldonado, impulsora de la iniciativa 'Semillas' en Talavera de la Reina, han salido a responder a las declaraciones realizadas por el presidente de la Fundación Talavera Ferial y concejal de Talavera Ferial en el Ayuntamiento, Gerardo Sánchez, afirmando que “se ha cumplido y se cumple con todos los requisitos necesarios para su apertura y ofrecer un servicio cuidado de restauración”.

En un comunicado emitido este miércoles por la Fundación, tras una reunión con el alcalde de la Ciudad de la Cerámica, José Julián Gregorio, la entidad creada por el chef Carlos Maldonado ha puesto a disposición “de todos los que estén interesados en verlo, la documentación pertinente, tales como permisos, licencias y registros sanitarios”.

La Fundación, que ha recordado que el restaurante escuela Semillas “es una obra social, sin ánimo de lucro”, ha reiterado que se encuentra “cumpliendo todos los requerimientos legales necesarios para poder ejercer esta actividad”.

Asimismo, ha recordado que su objetivo es “ayudar a jóvenes vulnerables a encontrar una oportunidad en su vida”, reivindicando que hasta el momento, “ha sido un éxito rotundo, ya que el 85 % de los participantes ha encontrado un empleo digno”.

La Fundación ha manifestado su compromiso para seguir adelante con el proyecto, y ha advertido que “a partir de este momento, cualquier controversia que se tenga con esta cesión se verá judicialmente”.

El alcalde se compromete a mediar

De su lado, el alcalde José Julián Gregorio ha declarado que la reunión se ha mantenido “con el fin de alcanzar un acuerdo entre la institución ferial y la fundación”.

“Estoy trabajando para que ambas partes lleguen a un entendimiento”, ha subrayado el alcalde, que ha reiterado que su único deseo es que se alcance una armonía entre ambos “y nadie resulte perjudicado, y es lo que le he trasladado a los miembros de la citada fundación”.

Por eso, ha afirmado que mediará entre ambas partes para que las discrepancias que han surgido recientemente “se disuelvan” y se encuentre una pronta solución. “Y ese es mi único deseo”, ha concluido.