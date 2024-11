Vecinos de una urbanización se levantan contra una depuradora “pegada” a sus viviendas: “Es insalubre”

“El alcalde es responsable”, gritaba una treintena de vecinos de la urbanización 'Los Manantiales' frente al Ayuntamiento de Hontoba este pasado domingo. ¿La razón? El proyecto de una depuradora que se proyecta “pegada” a sus viviendas en este pueblo de Guadalajara. Los vecinos de 'Los Manantiales' argumentan que la normativa establece que este tipo de instalaciones debe estar a “dos kilómetros” de distancia del núcleo urbano, y que la depuradora se ubicará “ni a cien metros” de sus casas.

“La gente sobre todo habla de que es insalubre, de los mosquitos, el olor y otras molestias que causan las depuradoras”, explica Rosa García, vecina de la urbanización 'Los Manantiales' y que ha impulsado la protesta de este domingo. No tienen mucha esperanza de que vayan a paralizar el procedimiento, pero seguirán protestando. “Porque de alguna manera, va a contaminar el ambiente de quien vive ahí y de nuestro recinto social, la piscina y el bar”, asegura la afectada.

El proyecto de la depuradora tiene el visto bueno de otras administraciones públicas, según aseguran desde el Ayuntamiento de Hontoba. El Servicio de Urbanismo de la Junta de Comunidades en Guadalajara ha explicado en un documento “no vinculante” que la construcción es posible “sin necesidad de modificación de planeamiento [urbanístico]” para autorizar el uso de los equipamientos señalados, y un informe del arquitecto municipal de Hontoba explica que el uso de suelo para una depuradora es “apto”, según la normativa aplicable.

En el informe del Servicio de Urbanismo se da respuesta a una consulta sobre la cuestión y se puntualiza que “carece de competencias en relación con las licencias, que son exclusivamente de competencia municipal”, según el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU). La consulta a la que responde llegaba desde el Consejo Rector de otra urbanización de la zona, 'El Mirador de Hontoba', que pide que la vecina urbanización 'Los Manantiales' ceda “todo o parte” de una parcela para la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales.

Ambas urbanizaciones son privadas. En el mismo documento, se señala que las dos depuradoras que se proyectan se construirían “en el exterior del límite del suelo urbanizable”, tanto en el caso de la urbanización 'Los Manantiales' como 'El Mirador'. El informe advierte, igualmente, de que no se puede construir en una zona inundable de los cauces, y pide que se realice una “consulta” a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El alcalde de Hontoba, Pedro David Pardo de la Riva, explica que el ayuntamiento ha transmitido los datos sobre la calificación urbanística a las administraciones “competentes” y que estas “han dado el OK”. “Nosotros lo único que tendremos que hacer es admitir la licencia para que puedan hacer su proyecto. No tiene más”, explica a elDiarioclm.es. “No tenemos otra solución”, señala el alcalde, que explica que además esta propuesta de ubicación de la depuradora se aprobó “en el año 1984 o 1985”

“El ayuntamiento dice que ellos tienen que recalificar el terreno y no les queda otra”, lamenta Rosa García y coincide con las declaraciones del alcalde. Los vecinos de la urbanización, explica, se sienten “desamparados” ante lo que ven como algo imparable. En 'Los Manantiales' viven aproximadamente unas 120 familias, y también hay otras residencias durante la época estival o para las personas mayores que se van durante el invierno.

García lamenta también que la información no haya llegado con claridad a los vecinos. “Es muy hermético, esto se sabía con anterioridad y no nos llega. Tuvimos una asamblea general y no se nos informó de nada”, resalta la afectada. “Aunque sea una depuradora pequeña, no se puede poner tan cerca de un núcleo urbano”, resalta la vecina. A esto añade que los vecinos “no entienden” por qué una Junta de Compensación privada debe llevar una instalación de estas características. “Yo creo que como mejora para el medio ambiente, tendría que haber una depuradora grande, para varios municipios”, afirma.

La empresa IMEDAGUA, especializada en plantas compactas y sistemas para aguas industriales y urbanas, ha emitido un Informe de Impacto Ambiental, en el que defienden que la tecnología y el tratamiento que plantean para la zona “no solo mejora la calidad del agua” sino que también “contribuye a la recuperación de recursos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.