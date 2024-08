Torrejón del Rey o los problemas de agua en pueblos que se desarrollaron gracias a las grandes urbanizaciones

El Parque de las Castillas comenzó su historia como una de tantas urbanizaciones allá a finales de los años 60 del siglo XX. Fue a principios de los 70 cuando los primeros propietarios adquirieron sus parcelas y cuando se construyeron las primeras viviendas en esta parte del municipio de Torrejón del Rey (Guadalajara).

En aquellos años, la urbanización carecía de servicios, y los pocos vecinos que fueron llegando “se adaptaron con relativa facilidad a unas condiciones que hoy en día consideraríamos inadmisibles: no había suministros básicos”. Así lo explican en la propia web de la Asociación de Vecinos 'Castillas Avanza'. Reconocen que sobre todo era un lugar en el que “pasar las vacaciones o los fines de semana”.

Era una urbanización con varias fases en su construcción y ‘gestionada’ por comunidades vecinales, al margen del ayuntamiento, hasta que en el año 2007 el consistorio de Torrejón del Rey asumió esa gestión y se convirtió en un barrio más del pueblo. Eso sí, a seis kilómetros del núcleo urbano. Ahora viven allí unas 3.000 personas censadas, aunque en verano esa población puede llegar a triplicarse. El pueblo se beneficia de las aportaciones a las arcas públicas de estos vecinos, por ejemplo vía IBI, pero también necesitan cada vez más servicios o de la renovación de los que se han quedado obsoletos.

En la urbanización ‘Las Castillas’ han llegado a estar tres semanas sin agua este verano. Todo un record, explican los vecinos, dentro de los habituales cortes intermitentes en el suministro o las averías que también se repiten en otros puntos del pueblo. “Ha sido sobre todo en estos dos últimos años”, dice una portavoz de la asociación vecinal que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

Se muestra indignada porque, cuenta, hay una red de distribución obsoleta que “revienta” cada dos por tres. La situación se ha convertido en insostenible. “En más de una ocasión se han roto lavadoras o sistemas de riego por los cambios bruscos de presión”, relata, sobre las habituales publicaciones del propio ayuntamiento en las redes sociales o en el 'bando móvil' del municipio.

La alcaldesa culpa al Gobierno regional

En Torrejón del Rey gobierna una coalición de tres partidos, desde las elecciones municipales de 2023. La alcaldesa es Belén Manzano (Vox) y los tenientes de alcalde son Óscar Fernández, del PP y José Manuel Galindo, de la formación municipalista Contigo.

Dicen los vecinos de ‘Las Castillas’ que llevan meses agitando políticamente esta cuestión y que tratan de pasar la pelota de su propia responsabilidad a otras administraciones como la Junta de Castilla-La Mancha o la Diputación Provincial. “Han intentado que nos vayamos a manifestar a Toledo”, dice la portavoz vecinal, quien relata cómo “se colocó incluso una pancarta contra Page en el balcón del ayuntamiento”.

En el año 2020, coincidiendo con el estallido de la crisis sanitaria de la COVID-19, el Gobierno de Castilla-La Mancha arrancaba un proyecto para incluir a 'Las Castillas' en el sistema de abastecimiento de agua que ya funciona para el resto del pueblo. Se espera que esté terminado este otoño.

Desde que PP, Vox y Contigo llegaron al ayuntamiento han acusado a la Junta de Castilla-La Mancha de retrasar “intencionadamente (…) el abastecimiento en cantidad y calidad suficiente de agua a nuestros vecinos de Las Castillas con la única intención de buscar la desestabilización del equipo de Gobierno Municipal mediante la crispación de los vecinos por su sufrimiento y padecimiento ante esta inaceptable situación de falta de abastecimiento de agua”.

El equipo de Gobierno, eso sí, reconoce que estos vecinos “continúan con problemas de abastecimiento por falta de agua, debido al escaso caudal que se extrae de los pozos, sistema arcaico e ineficaz para los tiempos que vivimos”.

Un consumo de agua duplicado desde 2023 y la multa de la CHT

La urbanización se abastece de pozos de la zona, una circunstancia en la que la Confederación Hidrográfica del Tajo lleva décadas haciendo la vista gorda. “Son alegales”, dicen los vecinos, pero lo cierto es que el ayuntamiento ha sido multado por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) con más de 550.000 euros por el uso ilegal de pozos -hasta 11 puntos de captación de agua- para abastecer a esta parte del municipio, de la que culpan a una solicitud del año 2011 por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

El ayuntamiento ha anunciado que interpondrá un recurso a la multa. Mientras, el organismo de cuenca no ha respondido, de momento, a las preguntas de elDiarioclm.es sobre la situación de estos pozos y de la multa en cuestión.

En un oficio remitido al Ayuntamiento de Torrejón del Rey por parte de la empresa pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha al que ha tenido acceso este periódico, se traslada al Gobierno local la “preocupación” por el problema en el abastecimiento de agua potable. Y no solo por lo que está ocurriendo en ‘Las Castillas’, sino por cómo se están gestionando los consumos en el resto del pueblo.

El ayuntamiento de Torrejón del Rey se nutre de agua, junto a otros cuatro municipios, desde el Sistema de Abastecimiento Campiña Baja, que gestiona Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

Esta entidad, cuya titularidad ostenta el Gobierno regional, entrega agua potable al ayuntamiento de Torrejón del Rey en su depósito municipal. Sin embargo, recuerda en el escrito el director técnico de la entidad, Fernando Payán, “desde el depósito municipal hasta los diferentes barrios de la localidad, el abastecimiento de agua es una competencia exclusivamente municipal”.

Ahí estriba uno de los principales problemas. La red de agua hacia la urbanización parece caerse a cachos. Y no solo eso. Infraestructuras del Agua ya ha advertido al ayuntamiento: los consumos que está registrando el pueblo en general “son excesivamente elevados para lo habitual de un municipio de sus características”.

El oficio aporta cifras. En los últimos cinco años (2018-2022) se suministraron de media a este municipio un volumen anual de 282.725 m3, pero esta cifra casi se ha triplicado hasta alcanzar en 2023 -bajo la gestión de Vox, PP y Contigo- una demanda anual de 667.829 m3. Y la tendencia en este 2024 es la misma. ¿Por qué está ocurriendo?

Desde Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha han advertido también al ayuntamiento que podría verse afectado el suministro de agua del resto de los municipios que dependen del Sistema 'Campiña Baja' y en concreto cita el oficio a Galápagos, El Casar o Valdenuño-Fernández. Y eso podría empeorar con el futuro enganche de ‘Las Castillas’ al sistema. Por eso señalan que “resulta conveniente analizar con mayor nivel de detalle”, las causas que están provocando la elevada demanda de agua por parte de Torrejón del Rey.

En ese oficio también se recuerda que la máxima dotación de agua que establece el Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo es de 350 litros por habitante y día para poblaciones del tamaño de Torrejón del Rey. Sin embargo, los picos durante los periodos de mayor demanda han llegado a duplicar esa cifra.

Torrejón del Rey tiene una dotación máxima de 413.271 m3 de agua al año. “Sin embargo, como les hemos comentado, el año 2023 Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha entregó a Torrejón del Rey un total de 667.829 m3 de agua”. Es decir, en promedio anual, cada habitante censado de Torrejón del Rey está demandando 540 litros de agua cada día, “un 54% más del máximo reglamentario establecido”, afea al ayuntamiento.

La entidad regional que recuerda también que la dotación “ha llegado a alcanzar más de 700 litros por habitante y día en los periodos de mayor demanda”.

Los municipios deben actuar en el ámbito de sus competencias sobre las causas que están provocando esas demandas de agua insostenibles para garantizar un recurso escaso como es el agua Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

El oficio es demoledor en sus conclusiones. “Esas altas dotaciones de agua registradas pueden deberse a múltiples causas: un modelo territorial de baja densidad, numerosas zonas de riego o piscinas individuales, pérdidas excesivas en las redes de distribución, etc” y pide a los municipios que “actúen en el ámbito de sus competencias sobre las causas que están provocando esas demandas de agua insostenibles para garantizar un recurso escaso como es el agua”.

Advierte el documento que “esas dotaciones tan elevadas someten a un estrés adicional al Sistema de Abastecimiento ‘Campiña Baja’, que aumenta significativamente en el periodo estival”.

También se confirma que hasta que la obra de conexión termine, se garantizará el caudal máximo que puede proporcionar, de acuerdo con la concesión de agua otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo de 2.453.478 m3 de agua al año, en total para los cinco municipios.

Una manifestación para pedir explicaciones al ayuntamiento

El 31 de julio los vecinos convocaron una manifestación “por la ausencia de contestación a las solicitudes de información, sobre la gestión de los costes de agua y otros asuntos que nos preocupan a los vecinos”.

Alberto vive en 'Las Castillas' y recuerda cómo hasta 2007 “éramos una urbanización independiente hasta que la absorbió el ayuntamiento” y a los problemas del agua “se suman otros relacionados con el mantenimiento, la gestión de las basuras, problemas con el alumbrado, no se desbroza... Pero en el casco urbano sí se aprovechan del IBI que pagamos”.

Este vecino también traslada su malestar con el agua. “En años años anteriores ya habíamos tenido problemas de averías, cortes puntuales de años... Pero este año está siendo horrible. Hemos llegado a estar tres días con un corte de agua. Los actuales gestores echan balones fuera y culpan a anteriores ayuntamientos”.

Vox y PP gobiernan en Torrejón del Rey y todavía no han explicado a los vecinos por qué se ha triplicado el consumo de agua desde que llegaron al ayuntamiento ni tampoco si está listo el proyecto (municipal) para llevar el agua que llegará de la Mancomunidad del Sorbe hasta el depósito municipal hasta ‘Las Castillas’.

Lo que sí comunicaron el pasado 13 de julio es que desde que los nuevos gestores gobiernan este ayuntamiento se han invertido 370.000 euros en actuaciones relacionadas con “la mejora del abastecimiento de agua” -en muchos casos reparaciones de averías- y que, de esta cifra, el 78% se ha destinado a ‘Las Castillas’.

“A partir del enganche con el sistema del Sorbe, la responsabilidad del suministro pasa a ser un tema exclusivo de cada ayuntamiento. ¿Están preparados en el ayuntamiento?”, se preguntan mientras tanto los vecinos de ‘Las Castillas’. Este medio ha intentado obtener la versión de la alcaldesa sin que haya sido posible hasta la fecha.

Este martes 13 de agosto, el Ayuntamiento celebra Pleno ordinario en el que el Grupo Municipal Socialista preguntará, precisamente, sobre cómo se encuentra la cuestión del abastecimiento de agua

La portavoz vecinal comenta que la propia Mancomunidad de Aguas del Sorbe les ha explicado que, coincidiendo con el enganche, el ayuntamiento debe disponer de depósitos con capacidad de almacenamiento del consumo medio de la población en un día, de equipos de medida de presión, “para evitar los problemas que estamos teniendo los vecinos de rotura de elementos como lavadoras, electroválvulas para el riego, etc., sobre todo en estos momentos donde los cortes y restablecimiento del suministro son habituales” e incluso asegurarse de que “el aire que sale de las tuberías cuando restablecen el suministro no influya en los contadores”.

Los vecinos de 'Las Castillas' no las tienen todas consigo y temen que el ayuntamiento no tenga preparada la infraestructura.

Este martes 13 de agosto, el Ayuntamiento celebra Pleno ordinario en el que el Grupo Municipal Socialista preguntará, precisamente, sobre cómo se encuentra la cuestión del abastecimiento de agua.

En otoño llegará la conexión al Sistema Campiña Baja

Silvia Díaz del Fresno es la directora-gerente de Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha. El pasado 1 de agosto mantuvo una reunión con representantes de los cinco municipios que se abastecen del sistema de agua 'Campiña Baja' gestionado por la empresa pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha: Torrejón del Rey, El Casar, Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño-Fernández.

El objetivo era trasladarles en qué momento de ejecución están las obras de mejora, refuerzo y ampliación del sistema de abastecimiento. Se espera que la conexión al sistema se produzca este otoño, a finales de septiembre o en octubre.

“En esta zona hay una serie de urbanizaciones que no tienen abastecimiento de agua desde este sistema. El proyecto lo ha ampliado y reforzado para que lo tengan”, explica para reconocer que ha habido retraso, aunque lo justifica.

Fue en marzo de 2020 cuando se inició el proyecto, con encargo a Tragsa. “No ha sido fácil”, reconoce. “Nosotros distribuimos el agua que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe capta de los embalses de Alcorlo y Beleña. Hemos tenido que diseñar con ellos todo el redimensionamiento del sistema”, además de “consensuar la tipología de las obras” e incluso ha sido necesario rediseñar el proyecto inicial “con las sugerencias de la mancomunidad”.

A estas alturas, y después de más de cuatro años, la directora general explica que “la obra civil está lista. Solo falta una única conexión que dependía de las expropiaciones del terreno en Quer y en Torrejón del Rey. La ley es garantista para los propietarios con los plazos y por eso no se ha podido ir más rápido”. Aclara, eso sí, que Quer no es un municipio que se abastezca de este sistema, pero que también ha condicionado las obras. “Allí tenemos un depósito regulador y un bombeo”.

No tiene razón de ser que acuse a la Junta de Castilla-La Mancha cuando este proyecto se ha realizado con muchísima celeridad, con mucha profesionalidad de los técnicos y teniendo en cuenta que tenemos que contar con el abastecimiento de todos los pueblos Silvia Díaz — Directora-Gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

La infraestructura gestionada por el Gobierno regional solo llegará hasta los depósitos municipales. “Hemos tenido que rediseñar todo el sistema, incrementando bombeos y con depósitos nuevos para aumentar la capacidad de circulación del agua por esas tuberías”.

La inversión superará los 4,6 millones de euros. Según ha podido saber elDiarioclm.es, habrá nuevos ramales de abastecimiento para Parque de las Castillas y otros dos para el núcleo de población Montelar (Galápagos) y Las Merinas (Galápagos). Además, se mejoran la estaciones de bombeo de agua potable de El Casar y de ‘Las Castillas’ y se renovará la de Alovera-Quer.

Sobre las protestas de Torrejón del Rey, Silvia Díaz responde: “Se lo he explicado a la alcaldesa. Yo también lo soy. A veces nos ponemos nerviosas cuando no podemos dar servicio a nuestra ciudadanía, pero obviamente no tiene razón de ser que acuse a la Junta de Castilla-La Mancha cuando este proyecto se ha realizado con muchísima celeridad, con mucha profesionalidad de los técnicos y teniendo en cuenta que tenemos que contar con el abastecimiento de todos los pueblos”.

Además, recuerda que la mejora del sistema, y su conexión final, requerirá cortar el agua a los vecinos de los cinco municipios durante al menos 48 horas. Habrá que probar si todo funciona correctamente. “Les hemos trasmitido que estará en funcionamiento tan pronto cuando podamos: necesitamos más electricidad, con líneas nuevas. Estamos en el momento de la energización del sistema y trabajamos con Iberdrola para firmar los convenios”.