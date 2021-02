La consejera de Igualdad pide que no se celebre el 8M en la calle: "Estamos en medio de una pandemia que aún no hemos vencido"

"El 8M ha sido y es un instrumento muy potente para visibilizar estos retos y conseguir adhesiones en un movimiento que año a año ha ido a más. Pero este año la movilización debe ser a través de las redes sociales, no en las calles". Es el mensaje de Blanca Fernández cuando queda poco más que una semana para el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. La consejera de Igualdad pide de esta manera que no haya movilizaciones en la calle debido a la crisis sanitaria del coronavirus. "Si alguien se pregunta por qué, le recuerdo que estamos en medio de una pandemia que aún no hemos vecido. Ruego que no nos nuble la vista la mejoría de los datos", explicó en un mensaje en Facebook.

Fernández puntualiza que "creo que nadie tendrá dudas a estas alturas de mi compromiso feminista, es muy evidente que son muchos los retos y que aún queda camino por recorrer para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres". A ello añade que mantener a raya la situación pandémica "depende de nuestra conducta individual y colectiva que estos se mantengan, mejoren o empeoren" porque "su empeoramiento nos cuesta vidas".

"En coherencia con la situación sanitaria no debemos movilizarnos en las calles", recalcó la también portavoz del Gobierno regional. Además, Fernández recordó que "no nos han gustado las caceroladas del Barrio de Salamanca lideradas por Vox, ni las promovidas por negacionistas, ni ninguna otra, por muy legítimo que fuera su fin, porque ponían en riesgo la salud de las personas y favorecían la transmisión del virus". Y es por eso que defiende que "en consecuencia", tampoco habría que "tomar las calles este año" por parte del movimiento feminista. "Este tipo de decisiones hoy, que ya sabemos cómo se contagia el virus, son poco responsables".

"No podemos caer en el cinismo de quien acusaba a las feministas de ser las causantes de expandir el virus mientras que justificaba su propio Vistalegre en el mismo fin de semana, ni de aquellos que han promovido manifestaciones contra el confinamiento para desgastar al Gobierno sin importarles las consecuencias sanitarias", recalcó en referencia a Vox y a las distintas caceroladas organizadas tras el confinamiento.

"Nosotras somos distintas, y si, mejores que todo eso. Si algo caracteriza al feminismo es que no se mira su propio ombligo. Demostrémoslo y este año nuestras vindicaciones canalicémoslas a través de las redes, en positivo, desde la unidad y dejando claro que volveremos a tomar las calles, llegado el momento, desde el pacifismo y con los brazos abiertos a todas la personas que se quieran sumar a la lucha por la igualdad", concluye.