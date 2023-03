El alcalde de Candelario culpa del incendio a la Junta de Castilla y la acusa de negligencia

“Este fuego ha demostrado que la Junta carece de medios, no tiene un operativo disponible, es ineficaz y los bomberos y todo el personal del servicio de prevención y extinción de incendios siguen trabajando en condiciones precarias” ha denunciado Pablo Hernández, alcalde de Candelario tras mostrar su preocupación por el futuro mientras el gobierno de Mañueco “sigue sin invertir y mirando para otro lado”

El incendio que ha afectado en los últimos días al municipio salmantino de Candelario ha demostrado que la Junta de Castilla y León “no está a lo que tiene que estar” y “continúa, insiste y persiste” en mantener la falta de helicópteros y medios aéreos en las bases de la provincia de Salamanca, la improvisación, “cuando no ausencia total” de un dispositivo de previsión y extinción, y que los bomberos forestales “tengan que seguir jugándose la vida” para apagar el fuego por las malas condiciones laborales y de seguridad sumadas a la falta de dotación material con la que se les obliga a trabajar.“

Es el balance que ha realizado Hernández una una vez pasados lo peores momentos del incendio forestal que ha afectado a este pueblo de Salamanca tras confesar que se han sentido “muy solos y abandonados” por la Junta.

El primer edil ha mostrado también su indignación porque este incendio se haya provocado como consecuencia de una quema enmarcada dentro de las acciones de limpieza y cortafuegos para evitar posibles siniestros futuros por parte de la Junta, “pero lo sorprendente, por ser injustificable e inadmisible, es que estos trabajos se estaban ejecutando sin medios próximos para evitar o controlar que se produjera lo que finalmente se ha producido”

Hernández ha lamentado que en materia de incendios, y en zonas como la que está ubicado Candelario, “tenemos muchas razones para estar preocupados porque parece que el gobierno regional no ha aprendido nada” tras recordar que el fuego declarado en estos días ha afectado a una zona que ya fue calcinada el verano pasado, cuando se vivieron “días dramáticos”.

El alcalde ha advertido, que tras la experiencia del año pasado son muchos los que piensa y creen que hay que cambiar la política en prevención de incendios. En este sentido ha demandado a la Junta tener el operativo disponible todo el año, aumentar y mejorar los medios además de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales proporcionándoles una adecuada dotación material.

“He visto y comprobado estos días que muchos de los que han estado trabajando aquí en Candelario han estado sin descanso o relevos e incluso muchas horas sin comer”. La mitad de los camiones de extinción de la Junta de Castilla y León carecían de personal o no tenían el suficiente y “hay que dar gracias a las patrullas de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales desplegadas por el Gobierno de España y la ayuda prestada por nuestros vecinos de Extremadura”, ha descrito, “porque de no ser por ellos la catástrofe hubiera sido mucho mayor”.

La Junta de Castilla y León y el Gobierno de Mañueco “parece que no ha aprendido nada”, ha recriminado el primer edil de Candelario, tras recordar que el verano no ha empezado y en el del pasado año hubo cuatro fallecidos y 100.000 hectáreas quemadas, “los medios siguen siendo los mismos, insuficientes, la misma precariedad, la misma improvisación y falta de efectividad y diligencia”. “Esta Comunidad”, ha concluido, sigue siendo la única que no tiene actualizado y equipado el operativo de lucha contra los incendios forestales, esto no se puede

consentir“.