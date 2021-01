Castilla y León cambia su estrategia y pondrá cada semana todas las dosis de la vacuna de Pfizer que reciba

Castilla y León cambia su estrategia de vacunación y pondrá ya todas las dosis de Pfizer después que el Gobierno haya garantizado que habrá segundas dosis para todos, los que permiten garantizar la inmunidad contra el coronavirus. Hasta ahora, la Junta de Castilla y León estaba poniendo la mitad de las vacunas que recibía del Ministerio para asegurar la segunda dosis.

En el Consejo Interterritorial celebrado ayer, el Ministerio prometió "vacunas suficientes", por lo que la Junta no va a hacer "reserva" de segunda dosis, según ha anunciado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en rueda de prensa este martes, quien también defendió que la gestión de la vacuna fuera pública en la Comunidad: "Aquí no subcontratamos nada porque para nosotros no es la estrategia".

Hasta ahora, según publica el portal de Transparencia, se han puesto 16.458 dosis de las 51.390 recibidas desde el 29 de diciembre (la mitad el martes y la otra mitad, ayer lunes). Salamanca es la provincia donde más vacunas se han puesto (2.821), seguida de Valladolid (2.732), León (2.646), Burgos (2.493), Palencia (1.578), Soria (1.523), Zamora (1.299), Ávila (1.097) y Segovia (269 dosis).

La consejera ha pedido a la población que no "baje la guardia" y mantenga las medidas de prevención contra el virus aunque ya haya empezado la campaña de vacunación. Casado se ha mostrado satisfecha por el trabajo de los 56 equipos de vacunación -de Atención Primaria- en una autonomía "tan grande y dispersa" como es Castilla y León. "Estamos llegando", ha afirmado.

Casado ha destacado que en cuatro días hábiles ya se hayan puesto 16.000 vacunas y que, en porcentaje, Castilla y León sea de las primeras autonomías en vacunación.

Sacyl pide enfermeras y auxiliares para cribados masivos

Además, la consejera de Sanidad ha hecho un llamamiento a los profesionales de Enfermería y auxiliares (TCAEs) para trabajar en los cribados asistenciales y masivos, como el de Villalón de Campos o Sepúlveda la semana pasada. "Segura de que van a responder al llamamiento"

Esta es una propuesta para que los sanitarios -se ampliará a más trabajadores aparte de enfermeras y TCAEs- trabajen en horas libres de forma remunerada, fuera de su horario laboral. Actualmente hay 67 zonas básicas de salud con una incidencia creciente, 16 de las cuales superan una incidencia de 400 casos por cada 100.000 habitantes, en los que está previsto organizar cribados masivos.

Este miércoles se realizará un cribado masivo en Cistierna (León) y el viernes 8 y y el sábado 9, en Cantalejo, un municipio Segoviano que ya estuvo confinado durante semanas por la alta incidencia.