Castilla y León garantiza "rigor, severidad y diligencia" en la investigación de los presuntos abusos sexuales en el Hospital de Medina del Campo

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha garantizado "rigor, severidad y diligencia" en la investigación interna de los presuntos abusos sexuales en el Hospital de Medina del Campo y ha asegurado que ya se están tomando "las primeras decisiones" después de que en los últimos días se hayan producido cinco dimisiones: el jefe de Anestesia, el jefe de Traumatología, el gerente del Clínico y del Hospital de Medina, la directora médica y la directora de Enfermería.

Igea niega "ocultación" de datos, si no "reserva" en la investigación. "La investigación avanza a buen ritmo y todo lo que se conoce se va poniendo en manos de la Fiscalía. Todo se va a saber e irán [los periodistas] sabiendo más cosas en su momento", ha apuntado el portavoz autonómico en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El objetivo de la Consejería de Sanidad es "preservar" la presunción de inocencia de este traumatólogo -que murió en un accidente de tráfico el mismo día en que se le comunicó su baja y la apertura de una información reservada- y enviar el mensaje de que no se "tolerarán" ni los delitos ni los encubrimientos en la Administración, "si es que tal cosa ha existido". De abrirse un procedimiento penal, la Junta de Castilla y León se presentará como acusación particular.

Igea ha aludido a los cinco mandos dimitidos del hospital medinense, que "han asumido responsabilidades" ante "los errores administrativos o en la gestión" .También ha asegurado que se van a tomar decisiones "ya", como la solicitud de rectificación a El Mundo de Castilla y León después de que publicara que la directora de profesionales ocultó el escrito de denuncia hasta la muerte del médico. Si no se produjera dicha rectificación, la Junta presentará "una demanda de una querella criminal", ha anunciado Igea, que ha pedido a los medios "el mismo rigor, severidad y diligencia".

El vicepresidente autonómico ha asegurado que primero la Fiscalía debe comprobar la veracidad o no de estos abusos sexuales puesto que, de momento, se trata de un presunto delito. Después, la Junta "determinará las responsabilidades disciplinarias y administrativas". De momento, no hay ningún procedimiento administrativo finalizado.

La Consejería de Sanidad mantendrá la "discreción necesaria" para que la investigación "avance lo más rápidamente posible" y de la forma "más reservada", algo que no se hace "porque haya algo que ocultar", si no para facilitar su "celeridad". No se desvelarán los avances de la investigación hasta después, motivo por el que Igea se ha negado a informar de cuántas denuncias o presuntas víctimas habría.

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha recordado que todos los funcionarios deben denunciar los delitos si son conocedores o si tienen alguna sospecha, "especialmente los sanitarios". "No solo es un asunto de disciplina o régimen interno", ha reiterado.

El exsubdirector del Hospital Clínico asumirá la gerencia y también la del Hospital de Medina del Campo

El exsubdirector del Hospital Clínico, José Antonio Arranz Velasco, asumirá la gerencia y también la del Hospital de Medina del Campo. Arranz Velasco fue subdirector del Clínico hasta 2019 y también trabajó en el hospital de Medina. Igea ha destacado que su nombramiento es "pertinente" porque tiene "mucha experiencia" y tiene "conocimiento de este hospital".

Preguntado por un posible cese de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, Igea ha defendido que 'no entendía' la pregunta porque "en el mismo momento en que conocieron los hechos se fue a Fiscalía". Igea ha mostrado su "sorpresa" ante la pregunta, puesto que la investigación "se está produciendo con toda la garantía precisa y el rigor".