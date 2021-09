Un documento interno revela que el nuevo Plan de Atención Primaria de Castilla y León es el mismo que retiró el PP

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León prevé contratar a más de 500 profesionales más en su 'Estrategia de Reorganización y Refuerzo de la Atención Primaria', un documento interno fechado el 27 de septiembre al que ha tenido acceso elDiario.es. En el mismo, no se resuelve, después de dos años de trabajo, uno de los mayores problemas que presenta la estrategia: cómo trasladar a los usuarios de las zonas rurales a centros de salud a 30 kilómetros de sus municipios.

Según el documento, el plan estratégico pretende dar respuesta a varios retos: la dispersión geográfica, la pérdida de población y su envejecimiento, el aumento de enfermedades crónica y la falta de profesionales. Así, el objetivo es "proporcionar una mayor calidad asistencial, adecuarse a las necesidades de la población, organizar, de forma eficiente, la dotación de profesionales, fomentar la promoción de la competencia profesional, garantizar la accesibilidad y la equidad en la prestación sanitaria para la ciudadanía, entre otros. Aunque el PP votó a favor de una PNL socialista para retirar el plan anterior, el actual es básicamente el mismo: reduce días de atención en zonas rurales por la despoblación y lleva la atención diaria a consultorios y centros de salud de las zonas básicas, con distancias que no superen los 30 kilómetros de los domicilios de los usuarios. La excepción que no hace de este nuevo plan un calco del anterior es que se prevén excepciones, pero no quedan especificadas claramente.

Faltan médicos pero contratarán más enfermeras

Lo curioso es que la Consejería considera que para poder llevarlo a cabo son necesarios cambios normativos pero también "el desarrollo teórico y práctico de un plan de comunicación" y subraya que esa comunicación deber ser "cuidada y planificada" para que el plan "sea bien entendido". Aunque tanto la consejera, Verónica Casado, como el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, han insistido siempre en la falta de médicos, que afecta claramente a la población de las zonas rurales y el plan destaca que la reorganización sería inviable sin un plan de recursos humanos, apunta a que habrá que incorporar "499 nuevas enfermeras y otros profesionales como TCAE, fisioterapeutas, médicos y personal administrativo, entre otros". O lo que es lo mismo: faltan médicos, pero la atención se reforzará, fundamentalmente, con enfermeras.

Respecto a los cambios en el mapa sanitario, señala que "en los últimos años se ha ido produciendo un incremento de población en determinados núcleos, fundamentalmente urbanos, a costa del progresivo despoblamiento del ámbito rural. Sin embargo este cambio demográfico en muchas ocasiones no ha venido acompañado de modificaciones en las estructuras territoriales básicas en nuestro Sistema Público de Salud, que permanecen sin revisión desde su creación en 1988". La Consejería apunta a que "los cambios demográficos, las mejoras en las infraestructuras y la disponibilidad de transporte tanto público como privado aconsejan una revisión profunda y una redistribución en las diferentes Zonas Básicas de Salud del Servicio de Salud de Castilla para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario".

Se refiere, aunque no lo menciona, al decreto de Ordenación del Sistema Sanitario, que desde 1986 establece que los municipios con más de 501 habitantes tendrán consulta todos los días laborables, los que estén entre 201 y 500 tendrán consulta tres días a la semana, los que tengan entre 101 y 200 tendrán un día de consulta a la semana y los de menos de 100 habitantes sólo tendrán consulta a demanda. Pero, la situación ha cambiado desde entonces y hay muchos municipios en los que la población ha disminuido hasta quedar reducida a una tercera parte de lo que era, sin que se haya aplicado ese decreto.

Médicos con 400 pacientes como mínimo

Lo que la Consejería quiere es delimitar las zonas básicas de salud (ZBS) con criterios "geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos, de vías de comunicación, de recursos sanitarios, así como a otros criterios relacionados con la optimización en la ordenación de los recursos y de optimización de la respuesta a las necesidades sanitarias de los ciudadanos", pero no establece cupos o umbrales.

"En el medio rural, en general, hay Zonas Básicas de Salud donde se podrían reducir el número de demarcaciones médicas, al tener unos cupos de pacientes tan pequeños que ponen en riesgo el necesario mantenimiento de las competencias profesionales. Por el contrario, la plantilla de enfermeras es inferior a las necesidades para atender a una población envejecida y con enfermedades crónicas", apunta. La Junta propone hacer modificaciones a partir de un cupo mínimo de pacientes, y establece que los médicos no tengan un cupo por debajo de los 400, aunque "se podrá estudiar la necesidad de que en algún caso esta cifra deba ser modificada". En cualquier caso, "todas las áreas valoraran anualmente después de cada concurso de traslado, aquellos cupos que precisen de una redistribución, así como las jubilaciones previstas antes del siguiente concurso de traslados", y no se perderá ninguna plaza.

Atención sólo con cita previa "potenciando la atención personalizada"

La Consejería pretende "realizar agendas que garanticen la atención tanto presencial como no presencial en los consultorios de la Comunidad, conforme a la norma vigente" pero eso sí, extendiendo el sistema de la cita previa a toda Castilla y León "tanto a los centros de salud como a los consultorios locales". Baraja dos sistemas, el acceso a través de dispositivos App y Portal de Salud -algo prácticamente imposible en zonas sin banda ancha o con población muy envejecida que difícilmente pueden manejar una app en el móvil- y acceso telefónico directo, en este caso, apunta el documento "se potenciará la atención personalizada para la obtención de la cita telefónica", para lo que destaca la importancia del desarrollo de las unidades administrativas.

Dos años después, la misma incógnita sobre el transporte

Casi al final del documento aparece la intención de mejorar "la accesibilidad de la atención sanitaria a la población, tanto de medicina general como de enfermería" y esta se llevará a cabo en el Centro de Salud, en los consultorios locales con la frecuencia establecida en la norma, así como en otros consultorios locales donde pasen consulta los profesionales de referencia". En estos consultorios, elegidos para la atención diaria prestarán servicio, tanto el personal médico como de enfermería, todos los días hábiles. Para ello es preciso organizar la asistencia sanitaria de manera que, en los casos en que se considere procedente, se elijan en cada ZBS, aquellos consultorios que por alguna de sus condiciones (tamaño, servicios, equipamiento, etc.), puedan ofrecer atención diaria a toda la población de la Zona Básica de Salud. Y ello sin menoscabo de la consulta médica y de enfermería en el resto de los consultorios. Sin embargo, queda por resolver cómo se desplazan los usuarios a esos consultorios de atención diaria o a los centros de salud. "Se está trabajando con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y otras administraciones en el desarrollo de un sistema eficaz de transporte concesional a la demanda en el medio rural", señala en documento. Es la misma respuesta que se dio hace dos años, cuando la consejera presentó a la prensa el borrador del plan. De este modo, falta saber si los pacientes harán rutas en taxi o en autobús hasta centros de salud que pueden ubicarse hasta a 30 kilómetros de su domicilio, si se harán paradas para recoger a varios y si estos tendrían que hacer una nueva ruta de vuelta con paradas una vez que finalizasen las consultas de todos los desplazados.