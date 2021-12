Castilla y León supera a Ayuso y renuncia a tomar medidas contra la pandemia hasta después de Nochevieja

La Junta de Castilla y León supera a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su estrategia de no imponer restricciones para contener la alta incidencia durante las celebraciones navideñas. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este martes que se convocará al Comité de Expertos de nuevo el jueves, y que se estudiarán sus propuestas después, si bien no dará tiempo a tomar decisiones de cara a la Nochevieja. Carriedo se ha limitado a recordar a los ciudadanos y a los ayuntamientos que cedan espacios para fiestas de Nochevieja que deben cumplir con la normativa relativa a la distancia de seguridad y a uso de mascarillas en las celebraciones de fin de año. Así, ha concretado en que hay una regulación que deben cumplir los organizadores, como la de garantizar la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla en los momentos en que no se consume.

Así, ha añadido que la Junta abordará la alta incidencia de casos de Castilla y León "en su conjunto", sin centrar las acciones que tomen en "un solo día", por lo que ha recordado a los ciudadanos que deben tener "responsabilidad individual", deben evitar aglomeraciones y tener la mascarilla "siempre puesta". El portavoz ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno que se ha celebrado de manera extraordinaria y en el que no se ha tomado un solo acuerdo relacionado con la sexta ola pandémica.

Reducir cuarentenas

Carriedo no ha desvelado qué propuestas llevará el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al Consejo Interterritorial del próximo miércoles, aunque ha apostado por abordar la reducción de cuarentenas de diez a cinco días como han planteado algunas comunidades y que se tome una decisión "homogénea".

En este momento, y según datos aportados por el propio portavoz la variante Ómicron supone el 24% de los contagios registrados en Castilla y León y se prevé que sea la "predominante" en próximos días dada su alta contagiosidad, si bien en este momento la mayoritaria es la Delta.