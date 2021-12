El portavoz de la Junta asegura que lleva a cabo “el 70% de las recomendaciones del Comité de Expertos” pero no sabe enumerarlas

El nuevo portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, que se están ejecutando "el 70% de las recomendaciones del Comité de Expertos", y ha citado como ejemplo "la vacunación y los rastreos". Cuando se le ha preguntado qué otras medidas aplicaban, del extenso documento de los expertos del que informó elDiario.es, no ha podido responder. "La Consejería de Sanidad es la que dispone del documento y de las actuaciones les podrá dar una información más detallada".

El portavoz de la Junta no ha leído el acta que se ha publicado sobre la reunión del pasado 17 de diciembre, en la que los expertos proponen el cierre de barras, el cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada, limitar las reuniones familiares a un máximo de 10 personas y aumentar la frecuencia de paso de transporte público, entre otras. En ese documento se señala que aunque hay un "creciente avance en la vacunación", las últimas evidencias (en particular el informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades -ECDC, entre otros) señalan que por sí sola no es suficiente ante la variante Ómicron, la cual puede ser la variante dominante en breve tiempo. Sin embargo, lo que dicen los expertos no ha calado en el Ejecutivo, que insiste en "vacunar y vacunar". Estas afirmaciones las ha realizado precisamente el día en que Castilla y León bate el record de positivos en un día, con 5.002 casos nuevos notificados.

Fernández Carriedo, portavoz desde el pasado lunes, cuando el presidente destituyó a Francisco Igea y al resto de consejeros de Ciudadanos, es uno de los consejeros más 'longevos' de la Junta de Castilla y León y no es la primera vez que asume la portavocía del Gobierno autonómico. A pesar de ello, se desorienta fácilmente cuando se le pregunta por las medidas que la Junta ha aplicado (ninguna) y las que puede aplicar de cara a la Navidad. Tanto es así, que cuando se ha cuestionado que no hay personal para rastreos o que personas que han dado positivo en test de antígenos no consiguen cita para la PCR de confirmación (que es la que aparece en estadísticas oficiales), ha comentado "se empezará a hacer test de antígenos con unidades móviles" en zonas de alta incidencia, si bien no ha dicho ni cuándo, ni dónde. Eso sí, ha precisado que no será con medios del Sacyl, para que éstos puedan utilizarse en reforzar la Atención Primaria dada la situación actual.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, está trabajando en el desarrollo de estas unidades móviles y en dónde ubicarlas. Fernández Carriedo ha insistido en que el objetivo actual de la Junta se centra en la vacunación, la realización de test y el rastreo, para lo que se han pedido hasta 120 efectivos del ejército para su realización.

que la Junta solicitará al Gobierno central la parte que le corresponde de las 150 unidades móviles de vacunación previstas para toda España