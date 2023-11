Jazz Palencia trae este fin de semana al guitarrista Mike Stern y la pianista japonesa Hiromi

Jazz Palencia Festival-Otoño Jazz en Castilla y León se ha consolidado ya como uno de los ciclos culturales de referencia de este tipo de música en el norte de España, que mantiene su espíritu original de programar conciertos atractivos de artistas de talla internacional con el fin de ganar nuevos públicos para el jazz.

Este viernes a las 21.00 horas la Mike Stern Band tocará en el Teatro Ortega, liderada por uno de los guitarristas más destacados en la historia del jazz; que comenzó su carrera en solitario después de tocar con grandes músicos del momento, incluido Miles Davis. Stern viene acompañado por Dennis Chambers, uno de los bateristas más reconocidos del panorama internacional, según recuerda la organización a través de un comunicado.

El sábado 11 de noviembre a las 20.30 horas en el teatro Ortega, la pianista japonesa Hiromi presenta su último trabajo Sonicwonderland. Desde su primer álbum, Another Mind (2003), el sonido de la pianista ha evolucionado con cada lanzamiento, borrando las líneas entre el jazz y la música clásica, la composición y la improvisación. Ahora cambia de registro nuevamente y presenta en Palencia su álbum más funky hasta ahora: SonicWonderland.

Hiromi es siempre una de las favoritas en la encuesta anual de los críticos y lectores de Down Beat. Ha actuado en los mejores festivales de jazz del mundo y su trabajo ha sido ensalzado por medios como el New York Times, NPR y NPR Music y The Washington Post. Fue una artista destacada en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Otro de los objetivos que pretende Jazz Palencia es que el género dinamice culturalmente las calles de la ciudad y por eso, mantiene las iniciativas Jazz en la calle y Club de Jazz. Para el primer caso, la Pixie&Dixie Band amenizará las calles del centro de la ciudad los días 11 y 18 de noviembre en un pasacalle jazzístico que irá desde el Parque del Salón por la Calle Mayor hasta su confluencia con Barrio y Mier y la Plaza Mayor desde las 13 horas. Este sábado la calle Mayor de Palencia estará amenizada con el sonido y el ambiente musical de las bandas de Nueva Orleans, Chicago y Nueva York. Alumnos de la Escuela de Danza Smile acompañarán a la Pixia&Dixie Band y bailarán alguno de los temas.

Por su parte, la iniciativa Club de Jazz llevará al Universonoro a Cream Quartet el jueves, 16 de noviembre a las 21 horas.

Como novedad este año, el Jazz Palencia Festival pone en marcha ‘vermú jazz’. Que dinamizará musicalmente los momentos de ocio de los palentinos en dos puntos concretos de la ciudad: el bar Habana el 12 de noviembre con Trío Puente Yayabo. En ambos casos el vermú arrancará a partir de las 13 horas.

Saxofonista y bandas sonoras de Eastwood

La segunda mitad del festival continuará los días 17 y 18 de noviembre con un abanico musical muy variado. El viernes, será turno de la cantante y saxofonista Camille Thurman [17 noviembre | 21 horas], acompañada por el cuarteto del batería Darrell Green. Finalmente, como broche de oro a este ciclo de conciertos, el sábado 18 a las 20:30 horas, el talentoso músico estadounidense Kyle Eastwood nos sumergirá en el mundo de las bandas sonoras cinematográficas con su proyecto «Eastwood by Eastwood», basado en la música de las películas dirigidas por su padre, Clint Eastwood.

Cine, literatura y más. Aparte de estas propuestas musicales, el X Jazz Palencia Festival impulsa su carácter de festival transversal con un programa cultural paralelo que incluye más propuestas. Entre ellas figuran tres proyecciones de cine en versión original subtitulada del ciclo ‘Jazz de película’ en la Fundación Díaz-Caneja (el 16 de noviembre a las 19:00 horas); así como varias propuestas en la Biblioteca Pública: la audición ‘Escucha jazz en la biblioteca’ (el viernes 17 de noviembre); a las que se une también la actividad ‘Literatura y jazz’ en la Biblioteca el martes, 14 de noviembre con el poeta y cantante Rafael Lechowski.

Además, regresa la ya consolidada conferencia musical, este año con “Las grandes damas del Jazz”. Ana Silva y Marcio Costa a la guitarra ofrecerán una experiencia musical cantada y contada con música en directo sobre la historia de las grandes divas del jazz. Será el lunes, 13 de noviembre a las 19 horas y una exposición de vinilos y libros de jazz que se puede visitar hasta el 18 de noviembre, abierta en el horario habitual de la biblioteca).