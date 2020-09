La Junta de Castilla y León decide hoy si mantiene las medidas restrictivas en Valladolid y Salamanca y si añade a Palencia

La Junta de Castilla y León decidirá a lo largo de la tarde de este martes si levanta o mantiene las medidas restrictivas sobre Valladolid y Salamanca, en una fase 1 atenuada, y si incorpora a Palencia capital, con datos de incidencia "preocupantes", según ha informado hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Así, se ha emplazado a una reunión que se celebrará en las próximas horas a los alcaldes de las tres provincias.

Casado ha señalado que los datos de Palencia "no son buenos" si bien, hasta el momento no está claro si la situación es de transmisión comunitaria (cuando no se puede controlar el origen de los contagios). La incidencia de casos en esta provincia es creciente desde hace una semana. La situación empieza ya afectar al Hospital Río Carrión, con una UCI que está al 82% de su capacidad, con 14 camas ocupadas y 5 de ellas por enfermos de COVID-19.

En Valladolid y Salamanca, que afrontan su tercera semana de medidas restrictivas la tendencia es a la baja. También en Valladolid hay un importante incremento de enfermos en planta y en las UCIS en sus dos hospitales, Río Hortega y Clínico. La consejera ha reconocido que existe preocupación y que se trabaja ya en la organización para dar cabida a los críticos si bien aún no se sabe si aumentarán las camas en la Unidad de Reanimación o se extenderán las UCIS. Por el momento, ha dicho, los hospitales continuarán con su actividad normal y los quirófanos seguirán funcionando, si la tendencia no es al aumento de casos.

También está previsto analizar la situación epidemiológica y sanitaria con el alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, cuya capital también ha mejorado los datos de contagios.

Aunque de momento no se bajaran más confinamientos, la consejera sí se ha referido a los malos datos en las zonas de salud de Medina del Campo Urbano y Rural (Valladolid), y en esta zona, El Carpio, y Miranda de Ebro Este y Oeste (Burgos). Sanidad ya mantuvo este lunes una entrevista con sus alcaldes.

En los municipios confinados, Sotillo de la Ribera (Burgos) y Pesquera de Duero, Íscar y Pedrajas de San Esteban (Valladolid) los datos muestran un ligero descenso. Verónica Casado ha subrayado que "un confinamiento o unas medidas restrictivas no son un castigo" y que el objetivo es reducir la incidencia de casos. Además, ha advertido que en el momento en que se levanta un confinamiento o unas restricciones "no se puede hacer lo mismo que se hacía antes o se volverá al punto de partida".