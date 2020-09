La Junta de Castilla y León mantendrá una semana más las medidas restrictivas en Valladolid y Salamanca ante la falta de resultados

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha mostrado este martes su preocupación por la situación de Castilla y León y expresamente por la de Valladolid y Salamanca, con medidas restrictivas desde el 3 de septiembre y que se prolongarán una semana más.

Los datos sobre COVID-19 preocupan no sólo en Valladolid y Salamanca, también en León. Por ello, en la tarde de este martes, la consejera mantendrá una una reunión presencial con los alcaldes de las tres provincias. El objetivo, ha explicado, no es imponer nuevas medidas restrictivas sino conseguir su colaboración para que las existentes se cumplan y se controlen las aglomeraciones. En este sentido, Casado ha lamentado la relajación que se observa dando un simple paseo, con personas que al llegar a una terraza se quitan las mascarillas aunque no estén consumiendo". "La pandemia sube, es un virus altamente contagioso", ha recordado.

Sobre el estado de alarma: "Si hay que tomar medidas más drásticas, se hará"

Respecto a pedir el estado de alarma, ha comentado que "podría ser muy fácil" hacer la declaración pero que "entre eso y el estado actual hay muchas cosas que hacer". Casado reconoce que el estado de alarma permite doblegar la pandemia pero que no se puede llegar a esa situación porque tiene consecuencias económicas y sociales. "Es importante poner todas las medias en marcha y evitar otras más drásticas, pero si se sigue así, se tomarán", ha afirmado. Además, ha explicado que confinar una ciudad, una medida que implica especialmente restringir la movilidad, "es muy complicado", pero que se está trabajando ya con la Delegación del Gobierno de Castilla y León para estar preparados en el caso de tener que optar por el confinamiento.

"La situación no es la misma que en marzo, en estos momentos la declaración de alarma no es la medida, pero se acerca. Hay mucha gente ya ingresada y en las UCIs, pero antes no teníamos a personas jóvenes y ahora vemos que está siendo agresivo con gente joven", ha advertido. Casado también ha comentado, pese a reconocer que hay una gran circulación de estudiantes y trabajadores de entre Castilla y León y Madrid, que no han pedido medidas especiales a la Comunidad, pero sí "un mayor control en la movilidad de trenes" y medidas higiénicas en los mismos. "Madrid tiene una situación peor y nos puede afectar, por eso la prevención es importante más que la movilidad, hay que cumplir con las medidas", ha dicho.

La consejera ha lamentado el "efecto llamada" que se produce en localidades del alfoz de Valladolid y Salamanca, donde no hay las mismas medidas restrictivas de la capital y se producen aglomeraciones en centros comerciales. Así, ha asegurado que la Consejería de Empleo está haciendo inspecciones para comprobar que se cumplen con medidas como el aforo.

La Junta de Castilla y León ha notificado hoy 686 pcr positivas. En la última semana se han registrado 4.218 casos. La consejera ha precisado que es la cuarta Comunidad en número de ingresos, y la quinta en número de ingresos en UCI. Los repuntes empiezan a preocupar en Palencia, donde han aumentado los positivos. Salamanca sigue con cifras "al alza" con 655 positivos en una semana, mientras que Valladolid también sigue con repunte, con 369 casos en la zona Valladolid Oeste y 708 en la Este en la última semana.

Además, Casado ha comentado que vuelve a preocupar el municipio vallisoletano de Pedrajas de San Esteban, donde parece que vuelven a subir los casos a pensar del confinamiento de 14 días que sufrió en agosto.

Castilla y León cuenta ahora mismo con 225 brotes de origen familiar y mixto que afectan a 1.926 personas y en las últimas 24 horas se han producido 4 fallecimientos por COVID-19.

Dos municipios de Burgos y Valladolid confinados desde el miércoles

Casado ha anunciado además el confinamiento de dos municipios, Pesquera de Duero, en Valladolid, y Sotillo de la Ribera en Burgos, dos zonas donde hay transmisión comunitaria. Así, desde este miércoles, momento en que se publicará la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, a Junta restringirá la libre entrada y salida de personas de ambos municipios, salvo aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados.

Así, estará permitida la circulación para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para cumplir con las laborales, profesionales o empresariales, para regresar al lugar de residencia habitual, para asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, por causa de fuerza mayor o situación de necesidad y por cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

En cuanto a la circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen el territorio de dichos municipios estará permitida, siempre y cuando tengan origen y destino fuera de los mismos. Los residentes de Pesquera y Sotillo podrán circular dentro de los municipios, si bien se desaconseja los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.

Las visitas en los centros residenciales de personas mayores quedarán suspendidas salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización, que adoptará la dirección del centro. Asimismo, se suspenderán las salidas de los residentes al exterior.

La participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado en dichos municipios, se limitará a un número máximo de 10 personas, tenga lugar tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes. Quedarán suspendidas las actividades de las peñas y de naturaleza análoga en dichos municipios.

Sin evidencias de que la vuelta al cole provoque aumento de casos

Por último, Verónica Casado ha descartado que la vuelta al cole esté influyendo, por el momento, en el repunte de casos. Pero sí que ha anunciado que la Consejería de Sanidad facilitará a la de Educación los datos de todos los escolares que tienen pendiente el resultado de una prueba pcr para evitar que vayan al colegio hasta que se confirme que son negativos.