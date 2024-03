El patinazo del 'supergerente' de Promueve Burgos: el consejo le paraliza dos despidos disciplinarios por irregulares

Apenas una semana después de haber anunciado en rueda de prensa dos despidos “disciplinarios” identificando a los trabajadores al detallar los puestos que ocupan, el 'supergerente' de la sociedad municipal Promueve Burgos, Alejandro Sarmiento, se ha visto obligado a aceptar su paralización por el modo irregular con el que pretendía ejecutarlos. La decisión se tomó en durante el largo y agitado consejo de la sociedad en el que el asunto formaba parte del orden del día.

Sarmiento volvió a comparecer en rueda de prensa este miércoles para escudarse en “ciertas discrepancias y dudas” respecto de la aplicación del convenio colectivo a los trabajadores a los que pretendía despedir. “Se ha dejado el punto de los despidos disciplinarios sobre la mesa para su estudio a la luz del convenio colectivo”. Lo cierto es que el convenio colectivo de personal laboral, que es el caso de los dos técnicos, especifica claramente que un despido disciplinario pasa por una apertura de expediente y un plazo de alegaciones que Sarmiento no ha cumplido.

“Nosotros el otro día fuimos muy prudentes hablando de despidos disciplinarios pero en ningún caso ni señalando puestos de trabajo en concreto ni nada, creemos que esa debe ser la línea, la prudencia, y desde esa prudencia nosotros procederemos a cumplir con los objetivos que tenemos encomendados”, aseguró Sarmiento. Los puestos en concreto los desveló el líder de la oposición, Daniel de la Rosa (PSOE) que calificó de “caza de brujas” los despidos de “dos técnicos”, el de promoción turística y el de promoción cultural. Ya en ese momento advirtió que se estaba incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores al no abrir un expediente previo al despido. En la rueda de prensa para informar de las decisiones del consejo que se celebró el martes, De la Rosa ha explicado que no se ha procedido a esos despidos. “La defensa que hicimos los socialistas de sus derechos laborales impidieron que se cometiese esta tropelía, por lo menos de entrada, más allá del fondo de la cuestión”, ha comentado. Los socialistas no comparten los argumentos para proceder a los despidos pero además consideran que “desde el punto estrictamente formal” no pueden despedirlos sin darles antes un trámite de audiencia y abrirles un expediente. Los trabajadores están equiparados al personal laboral del Ayuntamiento de Burgos y por lo tanto acogidos a ese convenio dice expresamente que en caso de que se quiera sancionar a algún trabajador y para justificar un despido disciplinario hay un procedimiento que marca la apertura de un expediente y en todo caso, audiencia previa al interesado. Según De la Rosa, se insistió tanto en los despidos que pidió que interviniese el secretario y este confirmó que no podían realizarse los despidos sin el expediente y la audiencia.

En el consejo sí se aprobó el inicio de acciones legales contra el exdirector de espacio cultural Forum Evolución, que forma parte de la sociedad, por no haber facilitado claves de las redes sociales y una llave maestra. Pero este ya ha recurrido su despido y lo relaciona con el reclamo del pago de una factura por parte del PP, que usó la terraza para un mitin en el que participó Cuca Gamarra. El PP no ha sido capaz de precisar si pagó o no pagó por el uso del espacio.

El puesto de director general, o 'supergerente' lo creó el Ayuntamiento de Burgos suprimiendo tres puestos directivos de la sociedad 'Promueve Burgos' para concentrar todas las responsabilidades en uno solo, el de director general, una decisión que se ha tomó “con nocturnidad y alevosía” según el PSOE y confeccionando un puesto a medida para que lo ocupase una persona en concreto, Alejandro Sarmiento.