El Ayuntamiento de Valladolid celebrará este viernes un pleno sobre la dedicación de Carnero en el Senado

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará este viernes a las 8.15 horas un pleno sobre sobre la dedicación del alcalde, Jesús Julio Carnero, en el Senado y la Alcaldía. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, haya “impuesto” la fecha de la celebración del Pleno extraordinario que había solicitado el PSOE sobre su dedicación en el Senado y en el Consistorio.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, solicitó la semana pasada la convocatoria extraordinaria de Pleno y el alcalde, que está obligado a señalar una fecha en los 15 días siguientes, ha comunicado este lunes en la Junta de Portavoces la decisión de convocar la sesión este viernes a las 8.15 horas, algo que ve como una imposición.

El portavoz ha explicado que el Grupo Municipal Socialista planteará dos acuerdos en dicha sesión para que, por un lado, los grupos respalden que la ciudad de Valladolid “merece un alcalde dedicado en exclusiva a la Alcaldía y a la gestión municipal”, y en segundo que Carnero se comprometa a dedicarse “en exclusiva a la Alcaldía”.

La sesión extraordinaria comenzará con los argumentos de Pedro Herrero para sostener que una capital de 300.000 habitantes, “hoy por hoy, no puede tener un alcalde a tiempo parcial con la dimensión que actualmente tiene el Ayuntamiento de Valladolid”.

El portavoz asegura que “ha llegado la hora de que Carnero rinda cuentas a la ciudadanía sobre los hipotéticos beneficios que ha tenido para la ciudad su puesto en el Senado, algo que ocultó deliberadamente a los vecinos cuando concurrió a las Elecciones Municipales del 28M”.

Como han recordado fuentes socialistas, este mes de julio, el día 23, se cumple un año desde la celebración de las Elecciones Generales. “Los meses pasan y hasta la fecha el alcalde ha rehusado dar explicaciones y ni siquiera ha contestado a las preguntas formuladas por los concejales socialistas en los plenos ordinarios que se celebran todos los meses”, ha señalado.

Esperan que el próximo viernes los vecinos puedan comprobar “si Carnero da la cara y justifica a los ciudadanos su doble condición de senador y alcalde, porque no hay que olvidar que cobra de la Cámara Alta y del Ayuntamiento de Valladolid”.

La portavoz del Ayuntamiento critica que el PSOE “se moleste también cuando pide y le dan”

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha criticado este lunes que el socialista Pedro Herrero “se molesta también cuando pide y le dan”. Según ha ironizado la edil del PP en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, las críticas del portavoz 'socialista', que considera una “imposición” el horario de este Pleno extraordinario, es “una nueva entrega de 'Las cositas de Pedro'”.

Se trata, a su juicio, de “un capítulo realmente surrealista” porque Herrero “se molesta cuando pide y no le dan, pero es que Pedro se molesta también cuando pide y le dan”.

En este caso, recuerda que el Grupo Socialista ha pedido “un debate extraordinario porque ellos consideran muy importante hablar y debatir sobre la dedicación del alcalde al ayuntamiento”, un asunto al que considera que “dedicaron gran parte de todas sus intervenciones en el debate de estado de la ciudad”, que se celebró hace dos semanas.

“Ellos consideran que es muy importante para los ciudadanos hablar sobre este tema, por tanto, con la máxima celeridad, convocamos hoy una junta de portavoces y el alcalde, no solo sujeto al reglamento, sino también a una exquisita cortesía, les da la máxima prioridad y celeridad, y por tanto el debate se fija para este viernes a las 8 y cuarto de la mañana”, ha añadido.

Pero, ha ironizado, “esto no le parece bien” y se ha planteado si tenía algo mejor que hacer, por lo que ha mostrado sus dudas sobre si “no le parece bien porque es muy prontito y no le apetece madrugar o es que no le parece bien porque no le da tiempo a prepararse todas las lindezas” que augura que va a plantear en la sesión.

En cualquier caso, ha reprochado que el portavoz socialista “siempre dice lo mismo y siempre basa su posición en lo mismo”, por lo que da por hecho que “seguramente ya tenga la ristra de insultos para el alcalde preparada desde el debate de estado de la ciudad”.

Finalmente, ha pedido a Herrero y al Grupo Socialista que “por favor, dejen de tratar a ustedes a los ciudadanos como que fueran idiotas” y se dedique a “hacer una posición constructiva para una ciudad”.