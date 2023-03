CCOO tilda de “mentiroso” a Veganzones por tener que dar un paso atrás con el Serla ante la amenaza de la aplicación del artículo 155

El secretario de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, ha considerado que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, ha dado un “paso atrás” en sus planes sobre el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) y ha exigido una vez más la continuidad de este servicio dentro de la legalidad y del acuerdo del Diálogo Social de 2019 de su extensión competencial y a todas la provincias.

A través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el secretario autonómico de CCOO se ha congratulado de que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo esté dando “un paso atrás” en sus planes propiciado, a su juicio, por el Requerimiento del Gobierno de España a la Junta a la que instaba a dar continuidad al servicio de mediación laboral.

“Ante el temor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Mariano Veganzones ahora recula”, ha considerado Vicente Andrés que ha asegurado que los sindicatos no aceptarán una marcha atrás ya que su exigencia es la continuidad del Serla.

Asimismo, ha cuestionado las afirmaciones de Mariano Veganzones sobre el trabajo de la Consejería para que un “adecuado sistema” de intermediación y mediación de los conflictos colectivos. “La extrema derecha no trabaja nada, ni en esto ni en ninguna otra materia”, ha aseverado el sindicalista para quien “el único atisbo de trabajo” que ha demostrado el consejero fue “saltarse la ley” cuando el pasado 6 de febrero solicitó la emisión del informe para el estudio de inicio y la propuesta de los trámites legales para la extinción de la Fundación y apertura del procedimiento de liquidación.

CCOO ha recordado que el requerimiento de Veganzones a la Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil fue rechazado por dos motivos, por un lado, porque lo registró en formato papel cuando la ley obliga a hacerlo vía telemática, y porque envió un borrador de la memoria justificativa de la causa de extinción en vez del documento firmado con la formulación. “No se puede hacer más el ridículo”, ha espetado.

“Veganzones sabe que la eliminación del SERLA es ilegal y, por tanto, no puede empezar la tramitación de extinción”, ha advertido Andrés que ha acusado al consejero de “mentiroso” porque los sindicatos no están llevando a cabo negociaciones “de ningún tipo” con la Consejería. De hecho, asegura el dirigente autonómico de CCOO, no se ha celebrado ninguna reunión ni se ha establecido ningún contacto desde el pasado 13 de enero cuando el Patronato del Serla aprobó, por los patronos de la administración, el inicio de la tramitación de la extinción por falta de financiación.