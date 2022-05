La comparecencia del vicepresidente que ha puesto Vox en Castilla y León: reproches, insultos y “un nivel barriobajero”

Apenas se ha conocido qué planes tiene el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Su comparecencia en comisión y las réplicas a la oposición han estado plagadas de reproches, de insultos y de faltas de respeto, hasta el punto de que el socialista Luis Briones la lamentado el “nivel barriobajero” que jamás había tenido el Parlamento autonómico. El tono ha sido tan agresivo que el presidente de la comisión, Ramiro Ruiz Medrano, ha llamado al orden a varios procuradores mientras estos pedían que el vicepresidente dejase de “señalar” y “hacer gestos” mientras ellos intervenían.

En su exposición, García-Gallardo, ha hablado de su intención de que Castilla y León sea “una región maternal” (en realidad se trata de una Comunidad con dos regiones) con mujeres “portadoras y dadoras de vida”, de acabar con el “adoctrinamiento ” en las aulas y de la intención del Gobierno de España de quitar la “inocencia” a los menores enseñando “posturas sexuales” a niños de 6 años. También ha presumido de haber paralizado el sacrificio de 140 reses de una explotación de León tras ser positiva una vaca en tuberculosis, o de haber reducido el gasto político a pesar de que su vicepresidencia no asume cartera alguna pero cuenta con un jefe de gabinete, que además es primo de su padre.

Desde la oposición no han faltado las críticas. Los más duros han sido los portavoces del PSOE, Luis Briones y del Grupo Mixto, Francisco Igea. Este último considera que García-Gallardo es un “florero” que en su comparecencia ha dado un discurso propio de una investidura o de un mitin. Igea ha recordado a García-Gallardo que cuenta con un sueldo de 80.000 euros anuales para gestionar competencias, ha puesto en duda que sea “campeón nacional de debate en 2013” como dice en su curriculum, y ha concluido que quizás por eso no ha querido asumir la portavocía como hizo él en la anterior legislatura. García-Gallardo ha respondido a Igea que él es el que cobra, “sin tener funciones”, “50.000 pavazos por tuitear e intentar ser youtuber” y que lamenta que sus compañeros en el Hospital de Palencia, donde Igea es médico digestivo, tengan que “sufrirlo” haciendo “colonoscopias”. También se ha referido a él como “Cásper, el fantasma cada vez más transparente” y le ha recomendado que “empiece a lamerse las heridas”. También le ha echado en cara que un militante de su propio partido le denunciase por amenazas, a pesar de que Igea fue absuelto. “Creo que su padre se avergonzaría de que hablase de una denuncia sin haber leído la sentencia”, ha respondido el exvicepresidente, que le ha recomendado que sea más educado y ha concluido que mientras su padre es un abogado que defiende casos de corrupción, él ha venido a hacer lo mismo en la Junta.

“Ciudadanos me da un poco de lástima, no mucha, porque están donde se merecen”, ha dicho al exvicepresidente. Además ha recriminado que los de Ciudadanos vayan por Madrid “de consultora en consultora mendigando un trabajito para hacer tráfico de influencias y seguir con su modo de vida”.

“Ha quedado usted a la altura del betún”

El socialista Luis Briones, ha preguntado a García-Gallardo cómo es posible que asuma la vicepresidencia de Castilla y León alguien que no cree en las autonomías, o que hable de reducción de gasto político cuando ha creado un gabinete que va a costar 1,2 millones en el que además hay nepotismo, por ser el jefe del mismo familiar suyo. Briones también se ha referido al nivel barriobajero de las respuestas de García-Gallardo. “Jamás en el Parlamento ha habido una intervención de este nivel, ha quedado usted a la altura del betún”, le ha dicho. Briones ha subrayado que, al contrario de lo que ha comentado García-Gallardo, no está en el Parlamento por dinero, ya que sigue ejerciendo como abogado y ha coincidido en varios juicios con el padre del vicepresidente. “Si usted ganaba más de 80.000 euros como abogado, como ha dicho, demuéstrelo en su declaración de bienes”, le ha retado. También ha contestado a los reproches de García-Gallardo acerca gobernar con etarras. “Pero cómo me habla a mí de eso cuando usted tiene un consejero de Cultura simpatizante de Herri Batasuna y amigo de Telesforo Monzón, pero qué me está diciendo”, ha respondido. También ha criticado que García-Gallardo presuma de haber nombrado “personas con varios títulos” e “incluso catedráticos”. “La inteligencia no se mide por títulos”, ha dicho el socialista.

El PP, molesto con García-Gallardo

Pero García-Gallardo no solo ha molestado a partidos de la oposición, también a su socio de gobierno, el PP. El portavoz del Grupo Popular en la comisión, José Luis Sanz Merino, ha tenido que recordarle la “involuntaria confusión” al mezclar a la Junta con Vox. “La voz autorizada son los consejeros”, ha recordado el procurador del PP en declaraciones a los medios de comunicación en el receso de la comparecencia de García-Gallardo en la que el vicepresidente de la Junta ha explicado su programa para esta legislatura, informa Europa Press.

El procurador del PP se ha referido, en concreto, a una “involuntaria confusión” en “términos coloquiales”, ha añadido después, en el papel de García-Gallardo como vicepresidente de la Junta por su “ambivalencia” hoy donde se ha presentado como máximo dirigente de Vox en Castilla y León y como miembro del Ejecutivo de coalición en Castilla y León, las “dos cualidades” que “adornan” al vicepresidente, en palabras del 'popular' que ha lamentado que no se haya podido ver “con nitidez” la diferencia entre el cargo institucional y el partido.

“Yo no valoro, describo una situación”, ha aclarado a preguntas de los periodistas sobre esa alusión concreta a la ambivalencia del vicepresidente de la Junta que, según ha reconocido el procurador del PP, ha podido llevar a la “confusión” sobre lo acordado para el acuerdo de Gobierno y la posición de su partido. “No lleva demasiado tiempo, a todos nos pasa, se confunden los roles”, ha continuado en su análisis de la comparecencia del vicepresidente de la Junta al escribir sus propuestas para impulsar la acción de Gobierno. “Supongo que ha sido involuntario, con el tiempo lo diferenciará con más claridad”, ha afirmado también el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Presidencia.

Dicho esto y tras evidenciar que PP y Vox son dos partidos distintos y que, por lo tanto, no comparten “algunos postulados”, Sanz Merino se ha mostrado convencido de que ambos partidos solventarán las posibles divergencias en el marco del diálogo a todos los niveles. “La letra --o el idioma-- puede ser el mismo pero el acento muy diferente en un número importante de cuestiones”, ha reflexionado el procurador del PP respecto a las posiciones del socio de Gobierno de los de Alfonso Fernández Mañueco que ha abogado por trabajar para “matizar” esas discrepancias en pro de un resultado final satisfactorio, con el ejemplo, ha explicado de la postura de la Junta en el desarrollo de la Ley de Cambio Climático estatal, ya que los de Santiago Abascal han afirmado que no apoyarán ese desarrollo legislativo por ser una normativa estatal.

“Hay que resolver esa aparente contradicción, lo vamos a lograr”, ha logrado al respecto el procurador del PP que ha hecho especial hincapié ante los medios en que no son tan importantes las diferencias “o singularidades” en algunas materias como sí lo son los puntos de acuerdo entre los dos socios de gobierno.

“Queda una ardua tarea para terminar de encajar la gestión y los mecanismos de gobierno”, ha concluido en sus declaraciones a los medios en el receso de la comisión de Presidencia y en las que ha valorado otros aspectos de la intervención de García-Gallardo con los que se ha mostrado totalmente conforme, como la defensa de las víctimas del terrorismo o la actitud del político de Vox de trabajar con las instituciones propias en beneficio de los intereses comunes de los ciudadanos.

El 'popular' ha refrendado al respecto que hay muchas materias en las que PP y Vox están “completamente alineados” y donde no hay matices, como el objetivo del vicepresidente de desarrollar los colegios profesionales desde el reconocimiento de ambos socios de gobierno de que requieren de una cercanía y de un impulso.