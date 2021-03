El diputado de Ciudadanos que se ha quedado con la dedicación exclusiva de la dimisionaria vota 'no' de forma telemática

El diputado de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, ha emitido ya su voto telemático en la moción de censura que se debate hoy en las Cortes de Castilla y León. Delgado había manifestado su intención de acudir al Pleno por tratarse de un "momento histórico" pero no lo ha hecho por prescripción médica, ya que se está recuperando tras su ingreso en la UCI por COVID-19. Como era de esperar su voto ha sido contrario a la moción.

Delgado, que no tiene buena sintonía con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, fue nombrado portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos el pasado viernes, horas después de que María Montero comunicase su baja y su paso al grupo de procuradores no adscritos. Así, Delgado, con escaso protagonismo a lo largo de la legislatura, obtiene una dedicación exclusiva que le reportará algo más de 88.000 euros anuales. Pese a la rapidez en el nombramiento, Delgado no se puede incorporar de manera inmediata debido a su convalecencia.