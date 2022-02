Una España Vaciada que no acepta cambiar infraestructuras por derechos

Es una de las grandes incógnitas de las elecciones de Castilla y León que se celebran este domingo. ¿Arrasará 'Soria ¡YA!' en su provincia, como predicen casi todas las encuestas? ¿Logrará la plataforma España Vaciada, que agrupa a varias candidaturas provinciales, irrumpir en el parlamento autonómico? ¿Con cuántos escaños?

Son la novedad en los comicios y de momento han agitado los sondeos, pero ellos buscan ser la llave de la gobernabilidad en una región tomada por la derecha en los últimos 35 años. A cambio piden "reequilibrio territorial".

Sin vetos ideológicos, sus candidatos aseguran que pactarán con quien sea necesario para garantizar que un gobierno autonómico con dos grandes condiciones: reequilibrio territorial y el respeto a los derechos constitucionales y de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. "No vamos a intercambiar servicios o infraestructuras por derechos", advierte el cabeza de lista de Soria ¡YA!, Ángel Ceña.

Esta agrupación de electores (Soria ¡YA! no se ha constituido como partido político, como sí ha hecho España Vaciada) concreta que reclamará un plan para que todos los pueblos tengan un internet "razonable". "Es lo mínimo para establecer empresas y familias. Tener un pueblo sin conectividad es abocarlo al abandono, como en los años 60 cuando no tenían luz o agua", asegura Ceña.

El equipo de Soria ¡YA! lleva más de una semana haciendo campaña que resume en tres pilares: furgo, termo y pastas. Porque el frío de Soria en enero y febrero solo lo conocen los verdaderos sorianos. La agrupación ha financiado la campaña a través de un crowdfunding, con el que han recaudado ya 20.700 euros.

"Estamos haciendo una campaña muy de furgoneta, muy de calle, que es lo que queremos. Estamos haciendo muy pocos mítines al uso, hacemos una pequeña introducción y luego hablamos con ellos; un diálogo. Empezamos la campaña en un pueblo de 55 habitantes (Arenillas) y creo que, salvo los niños, estaban todos en la calle. Me quedé sorprendido y casi emocionado. Y ellos súper agradecidos por haber empezado la campaña allí. Vamos a prestar atención a los sitios simbólicos y deshabitados", afirma el cabeza de lista, Ángel Ceña.

El objetivo de esta campaña y de mantenerse como agrupación de electores es que la ciudadanía los sienta como 'suyos' porque los partidos políticos están "muy denostados" en el país. España Vaciada se presenta –como partido– en Burgos, Valladolid, Palencia y Salamanca. La estrategia es similar, aunque los resultados que auguran las encuestas no lo sean. "Realizamos eventos con escucha y participación para conectar con las necesidades reales de la gente", explica el candidato de Burgos Enraíza, José Ramón González, que también es concejal de Vecinos por Villasur, un municipio de 258 habitantes. La de Burgos es la única candidatura de España Vaciada que superaría el 5% de los votos, según las encuestas.

Su objetivo es "hacer política de otra manera", con unas líneas rojas basadas en el reequilibrio territorial, la sostenibilidad ambiental y social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU. Estos planteamientos chocarían con Vox, contraria a la agenda 2030, pero España Vaciada no se ha cerrado expresamente a apoyar un gobierno de coalición PP–Vox. En cualquier caso, asegura González, apoyar –o abstenerse– en la investidura es "una cosa" y otra es apoyar y negociar "medidas concretar". "Habría que valorar qué grupos van a apoyar nuestras líneas rojas", expone.

En Valladolid rechazan las críticas a que España Vaciada se presente. La sangría poblacional, aunque menor que en otras provincias, existe. En los últimos diez años, Valladolid ha perdido más de 15.000 habitantes –según los datos del INE–, y 199 municipios –de 225– han perdido población. "En Medina del Campo estamos a punto de bajar de 20.000 habitantes y nos acaban de cerrar una guardería. Cuando bajemos [de esa población] perderemos servicios y recursos. En Peñafiel cuando bajen de 5.000 habitantes empiezan a perder más servicios. En Ataquines (564 habitantes) acaban de cerrar el servicio de Urgencias, que da cobertura a nueve pueblos. Si no luchamos nosotros por defender nuestros servicios públicos, ¿quién va a ser?", plantea la candidata vallisoletana, Cristina Blanco.

España Vaciada en Valladolid reclamará la ejecución de la Autovía del Duero que atraviesa los viñedos de Peñafiel, uno de los puntos negros en las carreteras de la Comunidad. "No solo sería beneficioso para Valladolid, también lo sería para Soria, Zamora, Burgos y el comercio con Portugal", apunta Blanco.

La irrupción de España Vaciada en Valladolid llegó cargada de polémica por su pasado político. Cristina Blanco es concejala no adscrita en Medina del Campo, pero se presentó por Ciudadanos y luego renunció abandonar su cargo. Blanco fue, además, directora adjunta del Gabinete de la Presidencia en las Cortes de Castilla y León, de Luis Fuentes (Cs). De los 18 candidatos, 14 formaron parte de listas de Ciudadanos en anteriores comicios y uno fue concejal del PP. También estaba en las listas –como suplente– una exalcaldesa investigada por irregularidades, que renunció para no perjudicar a la candidatura.

"Distintas plataformas, colectivos y vecinos de distintos pueblos me buscaron a mí. Fue un orgullo y un honor poder defender los intereses de Valladolid. Estos vecinos me dijeron que les había gustado mi forma de entender la política. Hemos sabido llegar a acuerdos y alcanzar consensos, mientras el equipo de gobierno no era capaz de negociar los presupuestos. Desde la oposición y como independientes [la otra concejala no adscrita y ella] también hemos sabido llegar a acuerdos. Estamos muy contentas de la labor que hemos hecho, que está por encima de las siglas por las que algún día nos presentamos. Entendemos la política como una forma de conseguir proyectos y desde la oposición creemos que también se puede hacer. A los votantes les mueve que compartimos problemas y que queremos luchar por la España Vaciada. Cuando cierran una guardería, los padres de derechas y de izquierdas tienen un problema. Ojalá tengamos su confianza para defender sus intereses", afirma Blanco.

De vuelta a Soria, algunas de sus reclamaciones son todavía más sangrantes, recuerda Ángel Ceña: "Aquí no hay unidad de radioterapia. Somos una de las cuatro provincias españolas que no tiene radioterapia [Palencia, Soria, Huesca y Teruel. El Hospital privado Recoletas tiene desde enero una unidad en Segovia para todos los pacientes –a través de un convenio con Sacyl– y Ávila cuenta con una unidad satélite del Hospital de Salamanca desde hace unos meses]. Herrera nos lo prometió en 2007, en 2011 y en 2015. Mañueco nos lo prometió en 2019 y el otro día nos lo volvió a prometer. Es una tomadura de pelo. A lo mejor hay que vigilar sus promesas".

Ceña es jefe de Inspección de Transportes en la Junta de Castilla y León y Licenciado en Derecho e Historia. Durante la campaña electoral tiene un permiso de la Junta para ausentarse de su puesto de trabajo, al que deberá volver el 14 de febrero, independientemente del resultado que obtenga la formación.

Cuando su nombre figuró en las listas, sorprendió a muchos, porque no estaba entre los miembros de la plataforma más conocidos. Él explica cómo fue: "Tampoco hicimos una lista de pros y contras para presentarse. Lo más importante para nosotros era que nadie tuviera un pasado político ni estar afiliado a ningún partido ni haber optado a cargos electos o representativos retribuidos. Los cumplíamos todos, porque es un requisito para entrar en la plataforma [Los integrantes no pueden estar afiliados a una formación política en el momento de inscribirse ni en los últimos cinco años]".

Soria ¡YA! reclama elaborar una ley que fije distintos grados de despoblación para basar todas las políticas públicas en esos criterios y articular el reparto de fondos. "Los servicios no cuestan lo mismo en todos los sitios", sostiene Ceña, que ve en las elecciones del 13 de febrero una oportunidad.

"Ha puesto el foco en la comunidad", asegura. En las últimas semanas, además de la prensa nacional, Soria ¡YA! ha tenido contactos con corresponsales extranjeros europeos, asiáticos y americanos. "He tenido una reunión telemática con un círculo de corresponsales con 19 periodistas, con preguntas muy inteligentes y muy interesados. Esta cita es muy interesante porque van a poder conocer nuestros problemas en el resto de España".