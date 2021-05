Fernández (Podemos) rechaza los peajes en las autovías porque perjudicará "gravísimamente" a Castilla y León

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, ha rechazado este viernes la pretensión del PSOE de aplicar peajes en todas las autovías ya que, según ha augurado, perjudicará "gravísimamente" a Castilla y León a lo que ha añadido que se trata de una medida "profundamente injusta".

"La transición ecológica o es justa o no será", ha sentenciado el líder autonómico de Podemos que no ha dudado al reconocer "alto y muy claro" que el Gobierno de coalición en España está formado por dos partidos, PSOE y Unidas-Podemos que, según ha admitido también, no tienen que compartir opinión en todos los asuntos por lo que ha llamado a "normalidad" las diferencias ya que también están sacando adelante medidas "muy buenas".

Dicho esto, ha admitido el "choque" de opiniones en el caso concreto del pretendido cobro de peajes en todas las autovías para exclamar que "ya está bien" que cuando hay que hacer esfuerzos a nivel impositivo "los paguen los de siempre", en referencia a las clases medias y trabajadoras y a los sectores más populares.

Tras reconocer que España "necesita más ingresos", Fernández se ha mostrado convencido de que hay otras opciones y otras fórmulas impositivas de carácter más progresivo y ha insistido en el llamamiento de Unidas-Podemos a sacar adelante "de una vez" una reforma fiscal y adecuada a la Constitución Española en la que paguen más las grandes fortunas y los grandes patrimonios, a lo que ha añadido un impuesto a la banca para que devuelva los 65.000 millones de euros prestados en la anterior crisis.

Fernández ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Portavoces previa al próximo pleno de las Cortes -sesión monográfica para debatir el informe del Procurador del Común- tras la que el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, también en contra de la medida propuesta por el PSOE ha ironizado que hasta Podemos está en contra para desmontar la "absoluta mentira" de los socialistas a los que ha aclarado que no se cobra por este asunto en 23 de los 27 países europeos, como afirman los proponentes, sino en cuatro y sólo en Portugal en el caso de las autopistas.

De la Hoz ha admitido al respecto que en su día Mariano Rajoy sí se planteó la invitación de la UE para mejorar la economía española para aclarar que lo desechó por sus efectos contrarios en la lucha contra la despoblación, por ejemplo.

Dicho esto, ha acusado al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, de seguir "en primer tiempo de saludo" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "pisar" los intereses de Castilla y León a los que, según se ha reafirmado, perjudicará especialmente la medida del cobro por circular por las autovías.

Por su parte, el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, ha advertido de que este "hachazo fiscal" del "jueguecito" del PSOE llega "en el peor momento" para zanjar que es "un absoluto escándalo" ya que la medida saldría adelante en contra de lo que ocurre en los países europeos.