Génova en la encrucijada: desafiar a Mañueco en su feudo o mantener al sector oficial del tocado PP de Salamanca

La dirección nacional del Partido Popular vive estos días la tensión interna en Castilla y León previa a la convocatoria de los congresos provinciales que faltan en la Comunidad, todos menos el de Valladolid, que no estuvo libre de turbulencias. En los últimos días el que más preocupa es el de Salamanca con dos bandos dispuestos a librar una batalla intestina. No preocupa sólo a Génova, también al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que trata de sujetar el poder después de tres años al frente del PP autonómico. Una de las piedras de toque es Salamanca, donde fue presidente de la Diputación y también alcalde. Perder el control en su ciudad natal le dejaría en una situación delicada de cara al congreso autonómico.

Entre los críticos de esa provincia están el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz, el senador Bienvenido de Arriba y la exdiputada provincial y concejala de Santa Marta, Chabela de la Torre. Es esta última la que centra todos los miedos de Mañueco. Tanto es así que ha llegado a transmitir en Génova que está dispuesto a consensuar un candidato, siempre que no sea De la Torre, a la que directamente ha vetado. Pero ese bloqueo no ha llegado a calar en la dirección nacional. El pasado lunes críticos y oficialistas acudieron a una reunión en Génova 13 dirigida por el secretario de Organización del PP, Alberto Casero. Se trataba de llegar a un acuerdo y todas las partes parecían proclives a ello. De la 'delegación oficial' acudieron el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, el presidente actual del PP salmantino y de la Diputación, Javier Iglesias y el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo. De los críticos, Bienvenido de Arriba, el vicepresidente segundo de la Diputación, José María Sánchez y Chabela de la Torre, a quien los del otro bando no esperaban. La reunión, que fue "muy tensa" según fuentes cercanas, acabó sin acuerdo y con la recomendación de no empezar una guerra. Génova no impuso nada más, si bien hay algo claro implícitamente, y es que el actual presidente del PP, Iglesias, no puede optar de nuevo debido a la investigación sobre la presunta financiación del partido en Salamanca en las primarias que auparon a Mañueco a la presidencia en 2017 y que investiga un juzgado.

Pero la dirección nacional, aunque no se incline públicamente por ninguno de los bandos, sí pretende restar poder a Mañueco, que en las primarias del PP nacional apostó públicamente por Soraya Sáenz y no por Casado. El mismo intento hizo en Valladolid, el único congreso provincial que se ha celebrado hasta el momento en Castilla y León y que se cerró con la presidencia que apoyaba Mañueco y la secretaría que quería Génova, pero con una jugada inesperada: el nombramiento de un coordinador mañuequista que bloquease a la secretaria. En ese momento, el secretario nacional del PP, Teodoro García Egea, que se había desplazado a Valladolid, llegó a decir a un pequeño círculo: "están muertos y no lo saben".

El pasado jueves, la reunión en Génova tuvo una réplica en Salamanca. Los dos bandos volvieron a reunirse en la sede del partido y el resultado fue prácticamente el mismo: no hubo acuerdo y sí vetos por las dos partes. A punto de fechar los congresos provinciales, en Génova no se alentará una guerra, pero tampoco se aceptará el veto a De la Torre, doctora en Administración y Dirección de Empresas, con una vida profesional independiente de la política como profesora titular de Economía financiera en la Universidad de Salamanca y sin más cargas que el enfrentamiento personal que Mañueco tiene con ella.