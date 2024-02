Igea arremete contra García-Gallardo y el PP y recrimina que se use a un “payaso” para hacer parecer “respetable” a Mañueco

Las últimas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en las que criminaliza a los migrantes y acusa a organizaciones como Cruz Roja y Accem de ser “colaboradoras necesarias” en el tráfico ilegal de personas, han generado un reguero de reacciones. En la segunda sesión del Pleno de las Cortes de este miércoles, el primero en reaccionar fue el exvicepresidente y procurador Francisco Igea.

“¿Hasta dónde van a llegar ustedes, hasta donde se van a dejar arrastrar?”, ha preguntado. “Ayer el vicepresidente no tuvo reparo en calificar de organización colaboradora del crimen a Cruz Roja y a Accem. Este señor que se sienta hoy aquí gracias a ustedes, acusó a dos organizaciones de probada honestidad que trabajan para mejorar las condiciones de los inmigrantes de colaboradoras del crimen. Señor Gallardo ¿sabe usted quién preside Cruz Roja en Castilla y León, lo sabe? Usted igual no, pero esos señores -ha dicho en referencia a los procuradores del Partido Popular-seguro que sí. Es la mujer del anterior consejero de la Presidencia, la mujer del alcalde de Valladolid, que parece ser que dirige una organización criminal”, ha recriminado.

“Usted no tiene vergüenza”, ha espetado a García-Gallardo. “Quienes son criminales son los que los contratan por menos de 600 euros para trabajar 12 horas, recogiendo ajo, recogiendo uva, tumbados en colchones sin asistencia sanitaria. Esos sí son unos criminales, señor García-Gallardo. Usted los tapa”, ha señalado. Igea ha dicho del vicepresidente que es una “vergüenza” para la Comunidad y también “los que le están apoyando”. “Es el señor Mañueco, son todos esos señores que hoy callan ante sus barbaridades. Es usted un sinvergüenza”, ha insistido. A los procuradores del PP les ha recriminado haberse pasado a “la ideología totalitaria y xenófoba de Vox, convirtiéndose en unos tránsfugas”. “Son ustedes mucho peores que ellos, y ustedes utilizan a este payaso para que Mañueco de parezca un ser respetable pero no lo son, no son respetables, ustedes permiten que esto esté sucediendo”, ha zanjado.

En el mismo sentido se pronunció el procurador de Podemos, Pablo Fernández, que se refirió a García-Gallardo como “alcornoque” y “cenutrio” y como una persona que le provoca “ganas de vomitar”. Fernández fue amonestado por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) con un “ya está bien”.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urban, también ha afeado las declaraciones del vicepresidente. “Yo les puedo asegurar que los peligrosos no están ni en Las Delicias, ni en Gamonal, ni en ningún barrio. Los peligrosos, los verdaderamente peligrosos, se sientan hoy en la Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León”.

La EAPN lamenta la “relación directa y carente de base estadística que se ha intentado establecer entre la inmigración y la criminalización”

Pero las reacciones no han sido sólo políticas. La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN) ha remitido un comunicado en el que lamenta “ciertas afirmaciones recientes” -sin aludir directamente al vicepresidente de la Junta- la “relación directa y carente de base estadística que se ha intentado establecer entre la inmigración y la criminalización” y que puede “estigmatizar” al colectivo y “genera un clima de temor infundado” en la sociedad.

La asociación, que engloba 24 entidades sociales, ha querido “enfatizar” las acciones llevadas a cabo por organizaciones como Cruz Roja y ACCEM --“así como otras del mismo ámbito”--, y que se desarrollan “dentro del marco legal establecido”. “Su labor es fundamental para velar por los derechos y deberes de las personas que llegan a Castilla y León, así como para garantizar su inclusión social y laboral en nuestra sociedad”, matiza. También se precisa que estas organizaciones están sujetas “a un riguroso control de su financiación por parte de la Administración, cumpliendo con los más altos estándares de transparencia en su gestión”, en referencia a las declaraciones de García-Gallardo en las que aseguraba que iba a estudiar las subvenciones que recibían.

La atención a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se sustenta “en un marco normativo amplio que abarca desde la legislación internacional hasta la autonómica” y “la justificación normativa para atender a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se basa, por tanto, en un compromiso con los derechos humanos, el respeto a la dignidad de todas las personas y la búsqueda de una sociedad inclusiva y cohesionada”, dice EAPN en su comunicado.

Añaden que las personas migrantes en Castilla y León realizan “un esfuerzo para integrarse y son una parte valiosa de la sociedad”. En este punto hacen referencia a la última Encuesta de Población Activa, que refleja que la tasa de empleo de la población extranjera se sitúa en un 61,58 por ciento siendo su tasa de actividad en el 69,51. “Asimismo, consideramos necesario centrar el debate político y social en los verdaderos problemas que aquejan a nuestra comunidad. El último informe AROPE2 muestra que el 22,1 por ciento de la población en castilla y león se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, afectando gravemente a 170.830 personas en situación de pobreza severa. Estas cifras reflejan una realidad que requiere de la atención y acción conjunta de todos los sectores de la sociedad”, señalan.

Jusapol carece de datos sobre el “aumento de machetazos y agresiones sexuales” y se lo dijeron a García-Gallardo

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen (PSOE), ha defendido la labor que realizan las ONGs solidarias y pedido a la sociedad que pongan en valor el trabajo que realizan en aspectos como la atención a inmigrantes. “No podemos olvidar nunca que las ONG no dejan de ser otra cosa que una rama más de los servicios públicos sociales que tiene este país. Y lo único que puedo hacer es ponerlo en valor y hablar de cosas serias, que importan a los castellanos y leoneses”, ha manifestado en Soria a preguntas de los periodistas.

Por otro lado, fuentes del sindicato Jusapol, han precisado a elDiario.es que tal y como explicaron el martes a García-Gallardo, carecen de datos que sustenten las afirmaciones del vicepresidente, que aseguró que “cada vez hay más machetazos y agresiones en Castilla y León”. García-Gallardo aseguró a los periodistas que “son datos públicos” pero no citó la fuente de los mismos.