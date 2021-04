Igea reprocha al PSOE que siga haciendo "esta basura de política" al querer abrir una investigación sobre las residencias en Castilla y León

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reprochado al PSOE que se sienta "cómodo en el lodazal, retozando en el dolor sufrido" por querer abrir una comisión de investigación "innecesaria si se limita a la parte autonómica". "Es una comisión innecesaria si se limita a la parte autonómica porque esta comunidad autónoma es la que ha publicado todos sus informes y documentos", ha defendido Francisco Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que se ha jactado de ser "la comunidad autónoma más transparente de todas".

A pesar de los numerosos datos que se publican en el Portal de Transparencia, la Junta de Castilla y León no ha sido tan transparente en los asuntos que afectan a la gestión de las residencias: se ha negado a dar información sobre los traslados (o no) de los usuarios en la primera ola, o de los fallecidos por residencias; aunque sí dan el número de personas vacunadas por centros residenciales (usuarios y trabajadores).

El portavoz del ejecutivo autonómico ha acusado al PSOE de "utilizar" el sufrimiento de los ciudadanos para "hacer política" con la comisión de investigación de las residencias, en la que, ha augurado, se serán "cómodos" porque "hay gente que se siente cómoda en el lodazal, en el barrizal retozando en el dolor sufrido".

"Si lo que queremos es hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es utilizar el dolor, el sufrimiento y la muerte de la gente para tirarlo encima del gobierno para expresar nuestra frustración por no alcanzar el gobierno... si queremos seguir haciendo esta basura de política que ha hecho el PSOE estos últimos meses, utilizando el dolor y a las víctimas en asuntos que luego judicialmente han sido aclarados. No hay ni una sola acusación que haya ido hacia adelante. Si queremos seguir viendo a Sánchez, Tudanca y Moreno utilizar el sufrimiento de nuestros ciudadanos para hacer político, seguro que este el escenario en el que se sienten cómodos", ha reprochado.

Igea se ha mostrado partidario de una comisión de investigación en el que se estudien "todos los datos y decisiones que influyeron en el comportamiento de la primera, segunda y tercera ola" y se analice "qué hizo el Gobierno" cuando tenía el mando único en el primer estado de alarma. "Si queremos investigar, pues investiguemos", ha propuesto.

El vicepresidente autonómico se ha mostrado "sorprendido" por que el PSOE haya apelado a la conciencia de los procuradores del Partido Popular y de Ciudadanos. "El grado de descaro alcanza límites desconocidos, casi estratosféricos. La cara dura de los portavoces del Partido Socialista y de Podemos está alcanzando límites no conocidos en la historia de la política autonómica", ha reprochado Igea, porque rechazan una comisión de investigación en el Gobierno y en las autonomías en las que gobiernan, "pero sí en la que tiene más transparencia".

"En este mundo de la política la verdad no significa nada. Los hechos no significan nada. ¿Por qué razón esto que se hace aquí no se hace en el Congreso? Si durante la primera ola la decisión residía en el Gobierno, ¿no se hace esta investigación?", se ha preguntado Igea, que ha enumerado qué información no se conoce de la gestión de Pedro Sánchez.

A pesar de sus reproches, Igea se ha mostrado dispuesto a presentar sus "informes" y contar con los expertos. "Esto no es una comisión de investigación, lo que se quiere es retozar en el barro y en eso, hay que reconocerles que están camino de convertirse en unos expertos", ha rematado.