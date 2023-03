La Junta de Castilla y León justifica que sólo haya tres consejeras en el gobierno “porque hay muchas directoras generales”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado hoy que el gobierno de Castilla y León de PP y Vox apuesta por la igualdad y ha justificado que haya sólo tres consejeras en el gobierno porque “hay muchas directoras generales” y además en las últimas elecciones el PP no ha cumplido con las listas 'cremallera' sino que ha metido dos mujeres seguidas en algunas de ellas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz y consejero de Economía , ha negado que existan fisuras en el gobierno de coalición a pesar de lo obvio: Vox se abstuvo el miércoles en el Pleno en la votación de medidas de igualdad propuestas por el PP, el Parlamento, presidido por Vox no se iluminó en violeta por el Día Internacional de la Mujer y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) declaró, ante la medida que anunció el presidente Alfonso Fernández Mañueco de bonificar con 2.000 euros a las empresas que promocionen mujeres, que “ninguna discriminación es positiva”.

“La posición del Gobierno es mejorar la igualdad de oportunidades y el ascenso profesional de las mujeres y eso es en lo que vamos a seguir implicados en el futuro, en seguir reduciendo brechas que todavía existen”, eso si, ha matizado que “respetan” las posturas de otros partidos como su socio de gobierno y ha añadido que un pacto no implica que haya un cambio ideológico en una formación política. Carriedo tampoco ha desmentido el hecho de que la medida que anunció Mañueco fuese fruto de un acuerdo del Diálogo Social hace dos años y no ha explicado por qué no se puso en marcha entonces pero sí ha insistido en otras medidas “importantes” como la reducción del tramo autonómico del IRPF, las ayudas a las hipotecas o la gratuidad de las tasas de caza y pesca. “Lo importante es avanzar”, ha dicho.