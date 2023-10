La Junta retira la marca 'Castilla y León Excelente' tras constatar que la empresa adjudicataria la copió de un banco de imágenes

Ha durado menos de un mes. La Junta de Castilla y León ha anunciado que retira de manera “inmediata” la marca y el logo de 'Castilla y León Excelente' como imagen del turismo del gobierno autonómico tras constatar que la empresa adjudicataria, Área YRG Asesores de Comunicación SL', la copió de un banco de vectores. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja ha informado este miércoles en rueda de prensa, aludiendo a un informe pericial que se encargó a Abril Abogados, y que concluyó que el logotipo empleado carecía de originalidad puesto que se extrajo de un banco de vectores y que la empresa carecía del permiso necesario para ello.

Santonja ha explicado cómo desde el mismo momento en que apareció publicado “en periódicos” lo que apareció en redes cuestionando la originalidad del logotipo, se actuó en consecuencia. El consejero ha precisado que la Fundación Siglo, dependiente de Cultura, invitó a concursar a 8 empresas y que Área YRG Asesores de Comunicación fue la que obtuvo mayor puntuación y que “ninguno de los otros licitadores presentó reclamación o recurso”. La presentación de la marca se produjo el 26 de septiembre, en un acto en el que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, explicó cómo se habían elegido los colores que en forma de mancha de pintura representaban a Castilla y León.

“Ese día en redes sociales se pone en duda la marca y, en ese mismo momento, la Fundación Siglo hizo lo que tenía que hacer”, ha precisado Gonzalo Santonja. Tras contactar con la adjudicataria, esta se reafirmó “en la originalidad del logo y negó la copia”. Sin embargo, ante las noticias que aparecieron “en la prensa”, el 3 de octubre se encargó un informe pericial a Abril Abogados y el 6 de octubre llegó el documento con las conclusiones. Tal y como informó este diario, el logotipo no es original puesto se extrajo de un banco de vectores cuya autoría pertenece a un autor ucraniano apodado Neliakott. Se trata, ha confirmado Santonja de acuerdo a esa pericial a “un collage realizado a partir de la superposición de vectores y su originalidad es limitada”. Así, “en caso de haberse tomado sin permiso del autor se habrían vulnerado los términos de uso no estaría libre de derechos de terceros, por lo que se recomienda no usarla”.

Tal y como publicó elDiario.es, el banco de vectores explica en sus cláusulas que el uso de sus imágenes no pueden tener usos publicitarios o comerciales, como era el caso en la marca 'Castilla y León Excelente'.

En vista del informe, la Junta envió otro requerimiento a la adjudicataria para que informase de los derechos de uso y remitiesen copia de los mismos en un plazo de cinco días. El pasado 16 de octubre Área YRG Asesores de Comunicación SL contestó que cumplían “con todos los requisitos exigidos y volvió a negar que se hubiese usado un banco de vectores sin permiso ”aunque pudiera haber algún elemento“, pero no presentó ningún documento que acreditase licencia de uso o derechos, de manera que este 25 de octubre la Fundación Siglo inició el procedimiento de resolución del contrato y se ha dado 7 días a la empresa para que presenten las alegaciones que consideren oportunas. Además se ha procedido a la suspensión inmediata de cualquier uso de la marca, incluido el lema, y se ha suspendido también la inscripción en el registro de patentes y marcas. El procedimiento se fundamenta en la violación de la buena fe contractual. No sólo no se va a abonar la cantidad de los 17.182 euros del contrato, también se exigirá a la empresa el pago de daños y perjuicios, en principio en 1.089 euros de la tasa para registrar la marca y 3.267 del coste del informe pericial. El consejero no ha aclarado si en esos daños y perjuicios no se incluirán los elementos luminosos y gráficos que se pusieron en marcha el mismo día de la presentación de 'Castilla y León Excelente'.

Que la Consejería de Cultura había dejado de sentirse cómoda con la recién estrenada marca, se hizo evidente cuando dejó de utilizar el logotipo en sus redes sociales, algo que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo negó, y lo atribuyó a que en redes era mejor el lema y que el logo no siempre era utilizable “en medios como la radio”. Es más, Carriedo aseguró que el lema, hoy también retirado, “había cuajado”. El logo aún sigue visible en el portal de Turismo de la la Junta de Castilla y León.