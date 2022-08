Mañueco arranca el curso político anunciado rebajas fiscales y afloja la presión sobre decreto de ahorro energético de Sánchez

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arrancado este miércoles el curso político con un anuncio de rebajas fiscales de “2.500 millones” y reculando sobre el recurso al decreto de ahorro energético del Gobierno de España porque “no todas las comunidades son iguales competencialmente”.

Mañueco ha asegurado que en los próximos meses Castilla y León tendrá la fiscalidad “más baja” de la historia porque se acercan “nubarrones” económicos y es el momento de facilitar la actividad económica, el empleo y la economía familiar, en un momento en el que se ha disparado la inflación, han subido los tipos de interés y los costes de la energía y las materias primas.

Aunque se habían anunciado cinco bajadas fiscales al inicio de la legislatura, Mañueco ha precisado que se amplían a 7, y que además bajarán o se eliminarán algunas tasas. Así, con los nuevos beneficios fiscales y los existentes, como el impuesto de sucesiones y donaciones que la Junta eliminó el año pasado, cifra el ahorro fiscal en 2.500 millones si bien no ha desgranado de donde sale la cantidad. Para sacar adelante las rebajas fiscales, la Junta podrá en marcha dos leyes, la primera llegará en septiembre al Parlamento autonómico y concentra las medidas anticrisis que se aprobaron en el primer Consejo de Gobierno de la legislatura. Contempla cinco rebajas fiscales. La primera, una rebaja del tipo mínimo del IRPF del 9,5 al 9% a todos los contribuyentes, con un impacto estimado de 80 millones esta legislatura (es la única cifra clara de ahorro que ha precisado de ese total de 2.500 millones). Castilla y León, según Mañueco, “estará así en el grupo de cabeza de las comunidades con el tipo mínimo del IRPF más reducido”.

La segunda, medida es para apoyar la natalidad y luchar contra la despoblación. La Junta incrementará hasta el 40% la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural. El presidente ha recordado que las ayudas que existen en el medio urbano son de 1.010 euros por el primer hijo, 1.475 euros por el segundo, y 2.351 euros por el tercero y sucesivos. Ahora en el medio rural serán 1.420 euros por el primero, 2.070 por el segundo, y 3.300 por el tercero y siguientes. Fernández Mañueco ha afirmado que la Junta de Castilla y León ofrece las ayudas más altas de España, en el medio urbano y el rural.

La tercera, para apoyar el empleo y el emprendimiento rural, reducirá el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural fijándolo en un 2%, frente al general del 8%. Así, el presidente ha citado como ejemplo que un emprendedor que adquiera un inmueble para su negocio en el medio rural por importe de 150.000 euros, en vez de 12.000 euros, pagará 3.000, con un ahorro de 9.000 euros.

La cuarta y con el objetivo de reforzar la actividad agraria y la incorporación de jóvenes al campo, la Junta bajará al 4% el impuesto de transmisiones en explotaciones agrarias para agricultores y ganaderos profesionales, frente al general del 8%. Y la quinta, también para apoyar la actividad agraria, bonificará al 100% de la cuota del impuesto de Transmisiones para arrendamientos de fincas rústicas.

Además, el presidente ha apuntado que se eliminarán o rebajamos diversas tasas para apoyar a distintos sectores y actividades. En concreto, se bonificará el 100% de las tasas por la prestación de servicios veterinarios como apoyo al sector ganadero; y en materia de transporte para ayudar a este sector castigado por la elevada subida de los combustibles.

También, se suprimirán temporalmente las tasas por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación y por la expedición de certificados de profesionalidad, a la vez que se reducirá la tasa en materia de industria y bonificará al 100% las tasas por licencias de caza y pesca. Y, para compensar el coste de la inflación, la Junta mantendrá congeladas un año más las tasas que se pagan en la Comunidad.

Medidas tributarias vinculadas a los presupuestos

En cuanto a la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que irá vinculada a los presupuestos, el presidente ha informado que incluirá más deducciones para los jóvenes que adquieran su primera vivienda en el mundo rural.

Para ello, en el IRPF, se incrementará un 10% el valor máximo de la vivienda que puede tener deducción, de los 135.000 euros actuales a 150.000. Se subirá un 10% la base de la deducción, pasando de los 9.040 euros actuales a 10.000 euros, para contrarrestar el incremento de precios y tipos de interés. De este modo, como ejemplo, un joven que cumpla estos requisitos podrá deducirse 1.500 euros anuales en su declaración de la renta.

En los impuestos de Actos Jurídicos Documentados y de Transmisiones Patrimoniales, la Junta incrementará un 10%, también hasta los 150.000 euros, el valor máximo de la vivienda que puede beneficiarse del “tipo cero”, del 0,01%.

Mañueco pide al Gobierno de Sánchez que se una a las rebajas y afloja la presión contra el ahorro energético

Por otra parte, el presidente de la Junta ha pedido al Gobierno de España que se sume a la rebaja de impuestos. Así pues, ha solicitado que se adopte de forma inminente una bajada en el IVA del gas, del 21% al 5% y que se solicite a la UE la autorización para reducir el IVA de los combustibles. En este sentido, Fernández Mañueco ha señalado que un porcentaje de esta recaudación llega a las comunidades.

Respecto al recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de ahorro energético, Mañueco ha aflojado la presión. La Comunidad de Madrid ha recurrido, pero Andalucía, también gobernada por el Partido Popular, no. “Cada Comunidad tiene su normativa competencial y que se presente en una no quiere decir que se haga lo mismo en otra”, ha matizado. Los Servicios Jurídicos de Castilla y León siguen “estudiando” la cuestión. “Que algo no guste desde el punto de vista político no quiere decir que vaya a tener un recurso de inconstitucionalidad”, ha insistido para añadir que lo que decida el jefe de los Servicios Jurídicos “va a misa”.

“El decreto no nos gusta ni en la forma ni en el fondo, porque no se ha consultado ni a las comunidades ni a las empresas”, ha zanjado.

“Reflexión sosegada” tras los incendios

Mañueco también se ha referido a la crisis de los incendios de este verano en Castilla y León si bien no ha aclarado por qué se anuncian mejoras a un operativo que asegura que es ya “perfecto” o por qué cree que se han sucedido las manifestaciones tras los graves fuegos que asolaron la Sierra de la Culebra y Losacio, en Zamora, donde tres personas perdieron la vida.

El presidente de Castilla y León considera que hay que hacer “una reflexión sosegada”. Mañueco, que no ha vuelto a Zamora desde que su coche oficial fue abucheado y golpeado a su paso por Villanueva de Valrojo el pasado mes de junio, asegura que se siente “querido y arropado” por los zamoranos y ha lamentado que “vengan aquí representantes del Gobierno de Pedro Sánchez a criticar las políticas de la Junta” cuando las “condiciones climáticas excepcionales” son las mismas en todas las comunidades, incluidas las que han sufrido más incendios forestales este verano.

Según Mañueco ,el incendio del pasado año en Navalacruz (Ávila) abrió una reflexión sobre condiciones excepcionales climáticas y la extensión en el tiempo de las olas de calor, sin embargo no cristalizaron en el operativo de incendios de esta campaña, que no se activó a mediados de junio, a pesar de que había una ola de calor.