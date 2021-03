La moción de censura en Castilla y León se debatirá en un Pleno el próximo lunes con posibilidad de que se extienda hasta el martes

La fecha de la moción de censura que ha presentado el PSOE contra el actual Gobierno de Castilla y León, a cargo de PP y Ciudadanos, se decidirá el próximo jueves si bien el día ya está prácticamente determinado: será el lunes 22 y posiblemente el martes 23 con un ritmo muy ajustado, ya que en en esa segunda jornada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez acompañará al rey Felipe VI en su visita institucional a la Comunidad prevista para esa tarde.

Así, el lunes por la mañana, el candidato propuesto por el PSOE para presidir la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, expondría la moción. A continuación y ya por la tarde, intervendrían los portavoces de cada grupo (PP, Ciudadanos, PSOE y Grupo Mixto) y ya el martes por la mañana se procedería a la votación. Es la única forma de que las autoridades de la Comunidad estén presentes en la visita real.

La idea de la Mesa de las Cortes, que se ha reunido este martes y ha admitido a trámite la moción de censura en cumplimiento del artículo 139.2 del Reglamento del Parlamento autonómico, era fijar la moción para el viernes, pero no es posible, ya que la Junta de Portavoces, que es quien decide no se reúne hasta el jueves y el plazo mínimo para celebrar la moción desde que se fija la fecha no puede ser menor a 48 horas.

La Mesa, que ha comprobado que la moción que presentó el PSOE el pasado miércoles reúne los requisitos de ser propuesta por, al menos, el quince por ciento de los procuradores, que incluye un candidato a la Presidencia de la Junta y que ha aceptado la candidatura, se va a volver a reunir el próximo jueves a las 9:30 horas. También habrá reunión de la Junta de Portavoces, a las 9:45 horas, donde se fijará la fecha para la celebración del Pleno y la ordenación del debate.