Nuevas salidas en la lista de cargos de confianza de Vox: la periodista deportiva que colocaron en Itacyl y una asesora de García-Gallardo

musuVox no consigue mantener mucho tiempo a los cargos a dedo a los que nombra en la Junta de Castilla y León y sigue sumando salidas y ceses. El pasado lunes se publicó el cese de Maria José Pliego Taboada, una abogada cordobesa con escasa experiencia que llegó a la Junta para recalar en la vicepresidencia, donde ejercía funciones de asesora. Además, este martes, otro de los dedazos de Vox, la instragramer y periodista deportiva Maty Fenoy, reconvertida en subdirectora de calidad y promoción alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) vinculado a la Consejería de Agricultura, anunciaba en Instagram su “nuevo comienzo” como directora de comunicación de Sony Music. Apenas ha durado seis meses en el cargo. “Un reto muy grande que me llenará de nuevos conocimientos y gran aprendizaje. Llego dispuesta a dar lo mejor de mí, con toda la ilusión y ganas del mundo. Gracias por la confianza”, escribía en LinkedIn entonces.

Parafraseando a Shakira, Fenoy, cuyos apellidos reales son Díaz Cárdenas, ha escrito sobre su nuevo trabajo: “Ha sido la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”. “No me puede hacer más feliz regresar a la industria que tanto me inspira de la mano de Sony Music como Directora de Comunicación. Comienzo una etapa ilusionante, con un equipo excepcional, y me siento súper afortunada y agradecida por la oportunidad y la confianza. ¡Viva la música!”, añade sin explicar su salida de Itacyl. En los últimos meses, no había publicado tuits o fotos de su trabajo pero sí de su asistencia a eventos de moda.

La entrada de Díaz Cárdenas en el Itacyl provocó el despido de su antecesor en el puesto, Fernando Lázaro, periodista especializado en gastronomía y vino, con un master en Enología, Viticultura y Marketing del Vino y estudios en L' Ecole du Vine (Burdeos) que durante más de 13 años dirigió el suplemento La Posada en El Mundo de Castilla y León. La trayectoria de Diaz Cárdenas, jienense, se reduce a su experiencia como periodista deportiva en La Sexta durante un año, en Trece TV durante un periodo similar en El Chiringuito de Jugones de Josep Pedrerol, y como columnista en ABC. Tampoco llegó más allá del año como subdirectora de Desarrollo Digital de las emisoras musicales de Ábside Media, un grupo multimedia propietario del 75% de Cope y del 99% de Trece. Fue allí donde coincidió con Montserrat Lluis Serret, la dircom de facto que tiene Vox en la Junta y responsable de la mayoría de los “dedazos” a la hora de fichar eventuales, especialmente en departamentos de prensa, y también de echarlos.

Uno de los asesores de vicepresidencia que llegó recién formado el gobierno apenas aguantó tres semanas, y dimitió. Según fuentes del gobierno autonómico, por su mala relación con Lluis. Algo parecido ocurrió pasado el verano con la jefa de prensa de la Consejería de Cultura, que fue cesada por decisión de Lluis. Hace un mes se dio una situación similar con la jefa de prensa de la Consejería de Agricultura, que dimitió tras un periodo de baja. Las mismas fuentes apuntan a la tensión que genera Montserrat Lluis sobre sus subalternos.