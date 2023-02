El presidente de las Cortes de Castilla y León, de Vox, solventa el aniversario del Estatuto con un discurso de 12 minutos

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox) ha solventado el 40 aniversario del Estatuto con un discurso de 12 minutos y sin hacer una sola mención al Estado de Autonomías, del que es contrario el partido de extrema derecha. al acto, al que estaban invitados autoridades militares, sindicatos, universidades, colectivos de la sociedad civil y excargos políticos, no han acudido los expresidentes de la Junta de Castilla y León del Partido Popular. Ni José María Aznar (1987-1989), ni Jesús Posada (1989-1991), ni Juan José Lucas (1991-2001) ni Juan Vicente Herrera (2001-2019) han estado este viernes en el palco de autoridades. Sí ha estado el socialista Demetrio Madrid (1983-1986). En el acto tampoco se ha otorgado la tradicional Medalla de Oro de las Cortes, que se ha suprimido este año después de que Pollán no lograse el consenso para imponerla al grupo de operaciones Especiales de la Guardia Civil.

En su discurso, Pollán, se ha referido al “respeto institucional” y a la solicitud que hizo a los procuradores de las Cortes cuando tomó posesión del cargo de que hiciesen “un esfuerzo por dignificar la política”. Desde la llegada de Vox a las Cortes se han escuchado todo tipo de insultos del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) hacia sus adversarios políticos. García-Gallardo ha llegado a llamar “imbécil” y “presunto delincuente” a su antecesor en el cargo, Francisco Igea (Ciudadanos) o “banda criminal” al PSOE. Pollán ha vuelto a pedir ese esfuerzo este viernes porque “está en el deber” de los procuradores y en el de 2,4 millones de personas a las que representan.

“Las elecciones de febrero de 2022 dejaron clara la composición que, tanto castellanos como leoneses, han querido para este parlamento durante los próximos cuatro años”, ha subrayado. Así, ha insistido en que “asumiendo las legítimas discrepancias que pueden existir” hay que dar ejemplo a los conciudadanos y “al resto de españoles” para que vean que “la concordia entre quienes piensan diferente es posible”.

Lejos de hacer referencia al Estado de Autonomías, el presidente del Parlamento, segunda autoridad de Castilla y León, se ha referido a un “largo y provechoso pasado que empieza no hace 40 años, ni un siglo, sino mucho más atrás”. Tampoco ha mencionado en ningún momento la palabra comunidad, y ha preferido hablar de la “tierra” su “patrimonio artístico, documental, cultural, natural, humano y, en definitiva, histórico sin el cual España no podría comprenderse”. Ha hablado de los ocho monumentos Patrimonio de la Humanidad, de los tres conjuntos de patrimonio documental considerados por la propia UNESCO como “Memoria del Mundo”, de León como cuna del parlamentarismo y del escritor Miguel Delibes.

Entre los problemas de Castilla y León, que son “muchos”, ha citado la despoblación, la falta de oportunidades para los jóvenes, y el desempleo y afirmado que sólo “a través de una colaboración sincera, sin filibusterismos políticos de ninguna índole” se conseguirá “revertir la situación y ensanchar los horizontes de una Castilla y León llena de atractivos y valores”. No ha faltado el argumentario de Vox. Carlos Pollán ha citado los problemas del sector primario “ejemplo de dedicación y amor a la tierra”, de la industria, “en la encrucijada de la digitalización sin dejar atrás al empleo humano” y de la “dependencia energética” que “asfixia a España y que tanto ha repercutido en la cesta de la compra”, de las necesidades de las familias, de los problemas de los castellanos y leoneses para llegar a fin de mes; de los servicios públicos, y “de una tierra despoblada que ve partir, para nunca más retornar, a sus hijos hacia distintos destinos”. Pollán ha pedido afrontar los retos “desde el respeto al marco jurídico” y “desde el respeto y conocimiento de la Historia” que “hacen de España y de Castilla y León un país y una región” de las que sentirse “profundamente orgullosos”.

Por Ávila: “no se cumple el Estatuto”

Una vez finalizado este discurso, los Grupos Parlamentarios, a excepción de Vox y UPL, cuyos tres procuradores no han acudido al acto, han comparecido ante la prensa para valorar el discurso del presidente. Para los grupos de la oposición el balance no ha podido ser más negativo. El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha calificado el discurso de “correcto” pero ha recriminado que no se esté cumpliendo el Estatuto, en concreto el artículo 43.3 que se refiere a la cohesión y equilibrio de todos los territorios. Por eso, ha dicho, han surgido partidos como el suyo, como Soria Ya y los que están por llegar. También ha reprochado que no se esté descentralizando: “No puede estar todo en Valladolid porque nos seguiremos despoblando, hay mucha desigualdad entre las diferentes provincias”, ha denunciado. “Ni para dar una medalla se han puesto de acuerdo. Es una pena que no se haya alcanzado el consenso y que Castilla y León sea siempre noticia por eso”, ha zanjado.

Ciudadanos pide que comparezca el vicepresidente por “ofender y difamar a los enfermos de ELA”

Francisco Igea (Ciudadanos) ha sido más crítico y ha asegurado que no ha aplaudido el discurso del presidente de las Cortes. Así, ha recriminado que haya hablado de “filibusterismo parlamentario” cuando en el Parlamento, un sitio “donde se viene a hablar y a debatir las leyes y a controlar la acción del gobierno” se han “bloqueado” inciativas legislativas como la Ley de Transparencia y sólo se han aprobado medidas fiscales. “No se está controlando la acción de gobierno, hay comparecencias a las que no se acude y se entra en la descalificación personal de quienes ejercemos nuestra labor de preguntar y controlar. En ese ambiente se mueven estas Cortes que hoy celebran el 40 aniversario del Estatuto”. Igea ha aprovechado el momento para anunciar que ha solicitado la comparecencia del vicepresidente, García-Gallardo, porque no puede pedir la del Grupo Parlamentario Vox, “artífice del comunicado con el que se ha ofendido y difamado a los más débiles, los enfermos de ELA”. El procurador de Ciudadanos ha explicado que el vicepresidente, “que no cree en la prensa” y sí en las redes sociales “convertidas en estercolero” ha difundido que los enfermos de ELA de Castilla y León cobran 3.000 euros al mes. Así se lo hicieron saber a un enfermo, Jordi Sabaté, que lo contó en Twitter este jueves “hasta que otros enfermos le sacaron del error y de la trampa”.

“En política ese puede hacer casi todo pero hay cosas que no se pueden sobrepasar”, ha dicho. Ha calificado a García-Gallardo de “rufián, mentiroso patológico, y canalla” y se ha mostrado esperanzado de que comparezca y explique “cuántas reuniones ha tenido con asociaciones de la ELA, que está entre sus funciones” y de que el PP “se de cuenta de que grado de suciedad zafiedad, y bajeza moral” a la que están llevando a Castilla y León. “No hemos aplaudido, no podemos aplaudir, el presidente es uno mas del quipo de hooligans totalitarios. Mañueco permite, calla y tolera. He dedicado mi vida a atender a los enfermos, si dijera lo que pienso dejaría a mi compañero del Grupo Mixto -Pablo Fernández (Podemos)- en pañales”, ha advertido.

Podemos denuncia la “degradación de las instituciones” y dice que el Parlamento es “una cochiquera”

Para Pablo Fernández (Podemos) el día ha sido “muy triste” porque Castilla y León está “sufriendo un gobierno de PP y Vox” que a diario está “mancillando, pisoteando, conculcando, infringiendo y vulnerando” el Estatuto. “No hay nada que celebrar, muy al contrario, desde que se conformo este gobierno en esta Comunidad se ataca y se hostiga a la mitad de la población, que son las mujeres, se desprecia a migrantes y a la comunidad LGTBI, se margina a vulnerables, se difunden bulos y mentiras para engañar a enfermos de ELA. Se rompe y quiebra dialogo social, se ataca a sindicatos, se desprecia a empresarios y además se provoca mas despoblación, con unos datos económicos catastróficos”, ha asegurado. Fernández ha denunciado la “degradación de las instituciones” y ha calificado el Parlamento de Castilla y León como “una cochiquera”. “Es insostenible y es injustificable, suceden cosas que jamás habían pasado, se usa a la Guardia Civil para emponzoñar y enmarronar la política”, ha argumentado. El líder de Podemos en Castilla y León ha criticado el “maltrato” a determinados periodistas desde las Cortes de Castilla y León “negando cabinas de prensa a elDiarioes o a El País” mientras “una aténtica basura como Estado de Alarma graba libremente en el interior de las Cortes, cosa que no está permitida. Así Fernández ha relatado que ese ”medio basura, ese medio ultra que financian el PP y Vox“, accedió el jueves al Parlamento ”grabando sin autorización“ y difundiendo después las imágenes. La situación la conoció responsable de prensa del Parlamento, que pese a advertir al medio que no podía publicar la grabación, acabó haciéndolo. El incumplimiento por parte de cualquier medio puede conllevar la retirada de la acreditación, algo que no ha ocurrido en este caso. ”Se les ha acreditado hoy, cuando hay medios que no pueden desempeñar su trabajo en condiciones dignas, con el regocijo y la anuencia del PP. El máximo responsable de que esto este acaeciendo es el señor Feijóo, permitiendo que el pacto de Mañueco devore al Partido Popular“, ha subrayado.

El desengaño de Soria Ya

Vanessa García, de Soria Ya, ha denunciado la existencia de una Comunidad centralista y con “dos velocidades” que hace que Soria no esté lejos de Valladolid sino que Valladolid “se aleje cada vez más de Soria”, una provincia que “se siente profundamente castellana”. Ha mostrado su desengaño, recién aterrizada en la política porque “da igual lo buenas que sean las iniciativas que se presenten” en el Parlamento, ya que lo que importa para que salgan adelante es “que partido las presenta”. García ha caifiaco el acto de “muy correcto” con un discurso de Pollán “muy teórico” y ha admitido que lo ha aplaudido “por educación y respeto”.

Luis Tudanca (PSOE): “La extrema derecha asume el protagonismo cuando no cree en el Estado de las Autonomías”

El líder del PSOE, Luis Tudanca, y su grupo parlamentario no han aplaudido el discurso del presidente, “porque no hay nada que aplaudir y desde luego nada que celebrar” y ha destacado que la extrema derecha, que ha asumido el protagonismo del acto “no cree en el Estado de las Autonomías”. Respecto al discurso de Carlos Pollán, considera que “no ha dicho nada” y que no sabe qué es peor “si la crispación o la nada”. “Ha dicho que acepta el marco jurídico, esta bien que un año después lo hagan. Mañueco y Feijóo les han dado la presidencia de las Cortes, la Vicepresidencia de la Junta y ellos destrozan el Estado de Autonomías desde dentro con el retroceso en derechos y libertades”, ha recordado. Tudanca ha echado de menos que en el discurso se hablase de violencia de género -que Vox niega-, de igualdad y de desequilibrios territoriales. “Claro que Castilla y León tiene enorme y orgullosa historia, pero ya esta bien de hablar del pasado, quieren llevarnos al pasado oscuro que la extrema derecha añora y hay que pensar en el presente y en el futuro, en lugar de negar la violencia machista, en lugar de la crispación y de proteger los monumentos a un dictador”, ha finalizado.

Ángel Ibáñez (PP) dice que Vox preside el Parlamento por la voluntad de los ciudadanos

El portavoz adjunto del Grupo Popular Ángel Ibáñez, ha optado por un discurso triunfalista y ha destacado la mejora “del bienestar de las personas” en estos cuarenta años en una autonomía que “es el corazón de España”. Ha querido mostrarse “respetuoso” con el discurso de Pollán, porque su partido “es más de tender puentes”. No ha sido muy claro cuando se le ha preguntado por la coherencia de dejar que un partido que está en contra de las autonomías esté al frente del legislativo en Castilla y León. Según él, se debe a “la voluntad expresada por los castellanos y leoneses en las pasadas elecciones de febrero de 2022”. Ibáñez ha obviado que esa voluntad se traduce en los 13 escaños obtenidos por la extrema derecha, ya que la presidencia de las Cortes fue una decisión que tomó Alfonso Fernández Mañueco para cerrar un pacto que le permitiese gobernar.