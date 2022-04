Tudanca asegura que Mañueco dijo en la investidura “lo que siempre quiso decir y no se atrevía”

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este martes que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dijo en la investidura “lo que siempre quiso decir y no se atrevía” porque aceptó “sin complejos” el discurso de Vox, algo “absolutamente peligroso”. Así lo ha advertido desde León en una comparecencia sin preguntas.

El líder socialista ha renunciado a “cualquier esperanza” de que el Partido Popular “viajara al centro” y aporte “algo de interés general”. También ha advertido del riesgo de que el “contagio” de la extrema derecha “va a acabar llevándoselos [al PP] por delante”.

A pesar de la irrupción de la ultraderecha en el gobierno de Castilla y León, para Tudanca “lo peor” fue comprobar que ahora existe un PP “sin complejos” ante un Mañueco “como un portavoz más de la extrema derecha” en una tierra que era “moderada” y servía de “ejemplo” al llegar a múltiples acuerdos con las fuerzas de la oposición y los integrantes del Diálogo Social.

“Después de décadas de democracia consolidada, escuchamos hablar de enemigos de la nación, y de dinamitar el consenso logrado entorno a la violencia de género”, ha reprochado. En la sesión de investidura celebrada este lunes, Mañueco defendió la Ley de Violencia Intrafamiliar como una oportunidad de reconocer “a todas las víctimas” –un planteamiento habitual de la extrema derecha–, aunque insistió en que mantendrá la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y no dará “ni un solo paso atrás en los derechos reconocidos”.

Luis Tudanca ha asegurado que a Vox no le interesa Castilla y León y que el lunes no hablaba de dicha Comunidad –Juan García-Gallardo habló de devolver las competencias de Justicia, que Castilla y León no ostenta–, sino que esperan “conseguir el poder para hacer lo que siempre quisieron hacer y no se han atrevido en los últimos años”. “La extrema derecha quiere entrar en el gobierno de España. Ponen en riesgo todo lo conseguido”, ha advertido.

El líder socialista ha reclamado ser “muy conscientes” de los “riesgos” que afronta España y ha alertado de la “desconfianza” de muchos ciudadanos hacia las instituciones. Ha pedido “restaurar la confianza” y ha insistido en que hay “otro camino”. El secretario general autonómico socialista ha reconocido que a las instituciones públicas les queda “mucho por mejorar”, pero ha instado a “no permitir que las desmantelen” como pretende Vox, partido contrario al sistema de autonomías.